МИНСК, 2 дек /ПРАЙМ/. Белоруссия и Сербия должны стремиться к товарообороту в 500 миллионов долларов в год, заявил сербский президент Александр Вучич.

В понедельник вечером президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Сербию. В аэропорту главу белорусского государства встречал Вучич. После прибытия Лукашенко возложил венок к мемориальному комплексу в честь освободителей Белграда и оставил запись в памятной книге.

"Я верю, что в этом году получится (достичь товарооборота в размере – ред.) 160 миллионов долларов, но и этого недостаточно. Мы должны работать и пытаться поставить перед собой цель, чтобы товарооборот, как мы говорили с президентом Лукашенко, достиг цифры в 500 миллионов долларов. Думаю, что во всех сферах общественной жизни мы можем открывать новые области (для сотрудничества – ред.)", — сказал Вучич в интервью белорусскому телеканалу "Беларусь 1", показанном в понедельник.

Президент Сербии уверен, что стороны могут взаимно увеличить туристические потоки. "Все больше представителей бизнеса и деловых кругов хотят узнать, чем можно заниматься в Белоруссии. Ряд наших компаний имеют большой бизнес в Белоруссии. И мы полностью открыты и готовы принять всех иностранных инвесторов, которые хотят участвовать в приватизации в Сербии", — добавил Вучич.

Он выразил уверенность, что визит белорусского лидера в Сербию сможет стать "серьезным импульсом для развития отношений" между странами.

Вучич также подчеркнул, что Лукашенко – искренний друг Сербии и сербского народа, а Белоруссия – "поистине дружеская страна для Сербии". Он отметил, что Сербия не просто не скрывает дружественные отношения с Белоруссией, а хочет, чтобы "весь мир ясно видел и слышал, что именно мы делаем".

В соответствии с программой визита в Белграде Лукашенко 3 декабря проведет переговоры с президентом Сербии. На встрече в узком и расширенном составах главы государств обсудят развитие политического диалога и экономического взаимодействия между странами. Особое внимание президенты уделят перспективам увеличения товарооборота, инициативам по созданию совместных производств и запуску взаимных инвестиционных проектов. Главы государств также обсудят региональную и мировую повестку, сотрудничество на международных площадках. По итогам переговоров будет подписан пакет двусторонних документов.

Программой визита Лукашенко также предусмотрена его встреча с председателем Народной скупщины Сербии Майей Гойкович и депутатами высшего законодательного и конституционного органа страны. В эти же дни в Белграде пройдет белорусско-сербский бизнес-форум, на котором ожидается подписание ряда коммерческих контрактов и соглашений.