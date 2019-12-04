МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Московский городской суд отменил постановление ан арест квартиры в центре столицы, где основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви отбывает домашний арест. Об этом в среду сообщает из зала суда корреспондент РИА Новости.

"Суд постановил постановление Басманного суда от 27 августа о наложении ареста на жилое помещение отменить и направить на новое рассмотрение", — заявила судья Мосгорсуда.

Напомним, что в августе текущего года Басманный суд Москвы наложил арест на квартиру Калви, которая находится на Большой Дмитровке, а также на банковские счета бизнесмена на сумму около 7,5 миллионов рублей. Защита обжаловала это решение, указав, что только в ней Калви и его жена могут проживать.

При этом Мосгорсуд признал законным арест банковских счетов на сумму около 7,5 миллионов рублей основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.

"Суд постановил: постановление Басманного суда от 27 августа о наложении ареста на денежные средства без изменения", — сказала судья.

Адвокат настаивал на снятии ареста, заявив, что "данное постановление нарушает интересы третьих лиц".

Следствие полагает, что Калви с партнером по бизнесу Филиппом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч.

Независимая экспертиза, проведенная по заказу следствия, пришла к другим результатам. По словам защиты, ознакомившейся с ее результатами в конце сентября, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда.

Тема уголовного преследования Калви неоднократно поднималась на самом высоком уровне. В середине октября стало известно, что на деловом завтраке с членами правительства России об этом говорили представители Консультативного совета по иностранным инвестициям. По мнению последних, ситуация "не способствует" улучшению инвестиционного климата в стране.