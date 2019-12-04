МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Инфляция в России с 26 ноября по 2 декабря вернулась к нулевому уровню после двух недель инфляции в 0,1%, с начала года рост потребительских цен составил 2,7%, сообщает Росстат.

Две предыдущие недели в России сохранялась инфляция в 0,1%, а еще неделей ранее Росстат зафиксировал нулевую инфляцию.

"За период с 26 ноября по 2 декабря 2019 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100%. С начала декабря он составил 100%, с начала года – 102,7%", — говорится в сообщении.

За прошедшую неделю цены на сахар-песок снизились на 1,3%, пшено – на 1,2%, свинину – на 0,3%, шоколадные конфеты – на 0,2%.

Одновременно выросли цены на гречневую крупу на 1,6%, куриные яйца – на 0,8%, подсолнечное масло – на 0,4%, говядину, сливочное масло, пастеризованное молоко, жирный творог, сычужные сыры, ржаной хлеб – на 0,2%. Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,6%, в том числе на помидоры – 3,3%, картофель – 0,6%.

Цены на автомобильный бензин не изменились, на дизтопливо – выросли на 0,2%.

В своем последнем отчете "Картина инфляции" за ноябрь Минэкономразвития отмечало, что инфляция в РФ в 2019 году составит 3-3,3%. Прогноз ЦБ составляет 3,2-3,7%.