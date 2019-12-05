МИНСК, 5 дек – Прайм. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен жестко отреагировать, если Россия продолжит закрывать для белорусских товаров свой рынок.

"Если для нас будут закрывать рынки, постоянно или периодически, для поставок наших товаров, что это за единое экономическое пространство? Вопрос будет поставлен жестко", — заявил Лукашенко, касаясь переговоров по экономической интеграции с Россией.

Как сообщает на своем сайте издание "Беларусь сегодня", данное заявление белорусский президент сделал во время обращения к парламентариям страны в четверг в Минске.

Также, как сообщает агентство Белта, Лукашенко заявил, что Минск и Москва пока не договорились по ряду принципиальных вопросов, в частности, по газу и нефти, включая компенсацию белорусской стороне издержек из-за ЧП с "грязной" нефтью в трубопроводе "Дружба".

"Даже элементарный вопрос не решен по грязной нефти. А ведь мы провалили ВВП в основном из-за нефтяных проблем", — сказал глава государства.

При этом Лукашенко отметил, что работа над программой действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства и пакетом "дорожных карт", а также соглашениями по чувствительным для обеих сторон вопросам находится на завершающей стадии.

Сегодня же в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что союзное государство РФ и Белоруссии — большая ценность, уровень интеграции очень высокий, несмотря на эмоциональный фон.

"У нас есть союзное государство — это большая ценность. Мы часто друг с другом спорим, обиды какие-то высказываем, особенно на эмоциональном порыве это происходит. Но объективно уровень интеграции между нашими странами очень высокий", — сказал он.

По словам российского премьера, у РФ с Белоруссией 35 миллиардов долларов торгового оборота, что показывает высокий уровень интеграции. Медведев отметил, что этим нужно дорожить и делать все, чтобы эта интеграция сохранилась.