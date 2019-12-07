БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 7 дек /ПРАЙМ/. Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов в кулуарах российско-белорусской встречи по интеграции заявил, что идет переговорный процесс, стороны обмениваются позициями.

"Идет переговорный процесс. Переговорный он на то и переговорный, что стороны обмениваются своими позициями, так что еще продолжаются", — сказал министр.

Переговоры идут уже больше четырех часов.