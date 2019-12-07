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БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 7 дек /ПРАЙМ/. Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов в кулуарах российско-белорусской встречи по интеграции заявил, что идет переговорный процесс, стороны обмениваются позициями.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко ведут переговоры в Сочи уже пять часов.

"Идет переговорный процесс. Переговорный он на то и переговорный, что стороны обмениваются своими позициями, так что еще продолжаются", — сказал министр.

Лидеры начали встречу в 15.25. Путин и Лукашенко провели за столом переговоров вместе с членами своих делегаций чуть более двух часов, после этого президент России пригласил всех участников встречи на торжественный обед к 20-летию создания Союзного государства. Путин и Лукашенко проводили за обедом беседу тет-а-тет. Около 19.00 обед закончился.

Переговоры за обедом также вели члены делегаций — российскую возглавляет премьер Дмитрий Медведев, а белорусскую — его коллега Сергей Румас. Сейчас члены делегаций периодически выходят из зала переговоров.

С российской стороны во встрече принимают участие, в частности, Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, главы Минэнерго Александр Новак и Минэкономразвития Максим Орешкин, первый замминистра экономического развития Михаил Бабич и другие. Ожидалось, что стороны обсудят дорожные карты союзной интеграции, также ожидалось, что предметом переговоров станут межгосударственные инвестпроекты и газ.