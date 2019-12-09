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МОСКВА, 9 дек /ПРАЙМ/. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Голосную Ирину Геннадьевну от должности заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по ее просьбе", — говорится в документе.

СК РФ обвинял Голосную в том, что именно ее злоупотребление полномочиями позволило пивоварам из некоего ООО "Альфа-групп" избежать уплаты налогов на 58 миллионов рублей. Уголовное дело, однако, в конце концов закрыла прокуратура, уличив следствие в нарушении Уголовно-процессуального кодекса.

Позднее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что еще одно уголовное дело возбуждено по факту уклонения от уплаты налогов фирмой, фигурирующей в криминальной истории с участием Голосной.