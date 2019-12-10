МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни, сообщается в аккаунте Вести.Ru и телеканалов ''Россия 1'' и ''Россия 24'' в Twitter.

"Экс-мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни", — пишут СМИ.

Источник РИА Новости в мэрии Москвы подтвердил сообщение о кончине Лужкова.

"Да, подтверждаю", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, подтверждается ли кончина бывшего мэра столицы.

Позднее смерть Лужкова подтвердил действующий мэр Москвы Сергей Собянин.