ВАШИНГТОН, 11 дек /ПРАЙМ/. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в рамках улучшения взаимодействия РФ и США по линии экономического сотрудничества он обсуждал с госсекретарем Майком Помпео создание бизнес-совета с поддержкой Вашингтона и Москвы.

"Обсуждали договоренности, которые были достигнуты в Хельсинки в прошлом году по предложению (президента РФ) Владимира Путина. Я имею в виду создание консультативного делового совета, в который вошли бы лидеры частного бизнеса, по семь-десять человек с каждой стороны. Совета, который бы пользовался поддержкой и Москвы, и Вашингтона", — сказал Лавров на пресс-конференции в Вашингтоне.