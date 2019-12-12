МОСКВА, 12 дек /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит законопроект, снимающий запрет на хранение агрохимикатов на территориях портов за пределами границ прибрежных защитных полос, сообщает пресс-служба кабмина.

"Законопроектом, в частности, вносится изменение в статью 65 Водного кодекса, предусматривающее снятие запрета по хранению агрохимикатов на территориях портов за пределами границ прибрежных защитных полос", — говорится в сообщении.

Уточняется, что данная норма будет способствовать развитию портовой инфраструктуры, переориентации грузопотоков из морских портов сопредельных государств, наращиванию экспорта РФ и строительству новых терминалов по перевалке агрохимикатов.