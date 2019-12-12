МОСКВА, 12 дек /ПРАЙМ/. Самыми популярными смартфонами у россиян в уходящем году стали модели с тройным модулем основной камеры, диагональю от 5,5 дюйма, объемом встроенной памяти не менее 64 Гб и функцией NFC для бесконтактной оплаты покупок, рассказали опрошенные РИА Новости крупнейшие ритейлеры.

Популярность соцсетей приводит к появлению более жестких требований пользователей к камере смартфонов, качеству фото- и видеосъемки. Поэтому повышенным интересом пользуются смартфоны с тройными камерами, поддерживающими 3-кратный и 5-кратный зум.

По словам эксперта категории "Электроника" маркетплейса "Беру" Виктора Попова, в следующем году будет появляться всё больше моделей не только соревнующихся в количестве камер, но и в их качестве. "Конец этого года показывает явный тренд в этом направлении с выпуском нескольких новинок, где 48 Мп уже не предел", — рассказал он. Попов выделил еще один тренд у производителей — скрыть фронтальную камеру в корпус смартфона. Это, по словам эксперта, сделало хитами продаж модели с диагональю от 5,5 дюйма.

По данным МТС, за последние 10 месяцев на российском рынке доля смартфонов с дисплеем больше шести дюймов выросла с 5% до 46,3%. Среди других тенденций — растет доля устройств с NFC. "Доля продаж смартфонов с бесконтактной оплатой в МТС в январе-октябре 2019 и 2018 годов выросла до 49,1% с 30,5% от общего количества проданных гаджетов", — сказал собеседник агентства.

Как отметили РИА Новости в пресс-службе Tele2, наличие двух слотов для sim-карт вряд ли является фактором, влияющим на выбор клиента, поскольку вендоры и так в основном делают смартфоны с двумя слотами. "По итогам сентября 2019 года двухсимочные устройства в сети Tele2 занимали 82%", — уточнили в компании.

Одним из главных ожиданий следующего года, по мнению участников рынка, будут смартфоны с поддержкой 5G. "Рынок ждет появления в России коммерческих абонентских устройств с поддержкой 5G. Однако скорость их запуска целиком зависит от решения вопроса с доступностью диапазона 3,4-3,8 ГГц, оптимального для развития сетей 5G", — отметили в Tele2. В свою очередь в Wildberries считают, что функция поддержки этой технологии станет дополнительным стимулом обновить свой смартфон.