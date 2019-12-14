ВЛАДИВОСТОК, 14 дек /ПРАЙМ/. Посол РФ в КНДР Александр Мацегора заявил, что есть потенциал продажи косметики и лекарств из Северной Кореи в РФ, но из-за американских санкций наши компании боятся вести бизнес с КНДР.

"Санкции очень здорово подрезали нашу торговлю. Экономические проблемы у корейцев тоже не помогли возможности поставлять что-то на экспорт. Главные северокорейские продукты — руда, уголь, металлы, рыба, ископаемые — все это попало под санкции. Что касается косметики, лекарственных препаратов — это возможно, они должны пройти сертификацию", — сказал Мацегора в эфире радио "Владивосток".

По его словам, проблема в том, что американцы "скрупулезнейшим образом под увеличительным стекло рассматривают любого, кто рискнет даже законным бизнесом с корейцами заниматься, начинают преследовать, санкции, счета замораживать".

"Люди просто запуганы, наши бизнесмены запуганы. Торговля между КНР и КНДР исчисляется сотнями миллионов долларов. Китайцы, возможно, более рисковые, взаимодействуют с корейцами успешно. Наши бизнесмены гораздо более осторожны", — добавил посол.