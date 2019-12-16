МОСКВА, 16 дек /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет в понедельник совещание, посвященное совершенствованию правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности, сообщает пресс-служба кабмина.

"Участники совещания обсудят основные направления развития института интеллектуальной собственности, а также оптимизацию регулирующего воздействия в сфере интеллектуальной собственности, в том числе вопросы антимонопольного регулирования в данной сфере", — говорится в сообщении.

В совещании примет участие министр финансов РФ Антон Силуанов, руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко, заместитель председателя правительства Максим Акимов, министр юстиции Александр Коновалов, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, министр экономического развития Максим Орешкин, руководитель федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, а также руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев.