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КОММЕРСАНТ

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— Производительность труда исправится — Стимулировать ее рост Минэкономики будет кредитами и новой методикой расчета — В Минэкономики с неожиданным оптимизмом смотрят на перспективы исполнения прежде признанного проваленным президентского поручения о создании 25 млн высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ) к 2020 году — если не совсем в срок, то в обозримой перспективе это, как ни странно, произойдет.

— Лучшей работы не найти — Минтруд оценил перспективы безработицы в 2020 году — По оценке Минтруда, в 2020 году показатель безработицы в РФ не изменится.

— От импортозамещения в России выигрывают Индия и Китай — Мониторинг промышленности — Согласно ежегодному исследованию ИЭП имени Егора Гайдара, основанному на опросах компаний в октябре 2019 года, масштабы импортозамещения в промышленности расширяются: об отказе от импортного оборудования в пользу российских аналогов заявили 12% респондентов против 9% год назад и 7% в 2017 году (в октябре 2014 года на фоне резкой девальвации рубля таких было 27%).

— Прекращение огня на коммерческом фронте — США и Китай договорились о торговом перемирии — США воздержатся от очередного раунда повышения пошлин и вдвое снизят тариф на китайский импорт в объеме $112 млрд, Китай же не станет увеличивать пошлины на ввоз американских автомобилей и нарастит закупки продовольствия и других товаров.

— В "Яблоке" обозначилась оппозиция — Часть партии считает избрание нового председателя результатом административного ресурса — Партия "Яблоко" в выходные избрала нового председателя (им стал Николай Рыбаков) и частично обновила состав руководящих органов.

— Разговор о дружбе и границах — Жители одного из районов Ивановской области требуют присоединения к Костромской — В десятитысячном Заволжске (Ивановская область) КПРФ в субботу провела согласованный с властями митинг против складирования отходов из других муниципалитетов на местной свалке.

— За "красных руководителей" заступились на улице — Что сказали на митингах коммунистов об отставке Сергея Левченко — В минувшую субботу первый секретарь московского горкома КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин на митинге в столице потребовал отставки президента России Владимира Путина и правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

— Ордер не гарантия — Правозащитники требуют комплексной защиты жертв домашнего насилия — Правозащитники обнаружили, что с домашним насилием продолжают сталкиваться и в странах, где борьба с ним началась несколько десятилетий назад – Условия охранных ордеров, которые должны защищать жертв домашнего насилия после действий агрессора, в мире нарушаются в 40% случаев — такие данные содержатся в докладе правозащитного проекта "Правовая инициатива", в котором сравниваются законы о защите жертв домашнего насилия в разных странах и механизмы их применения.

— Россия покажет Европе права трансгендеров — ЕСПЧ рассмотрит жалобу россиянки на запрет видеться с детьми — Как стало известно "Ъ", ЕСПЧ впервые в своей практике принял к рассмотрению дело о родительских правах трансгендерного человека.

— Руководство Минздрава взяли за тендер — Чиновников обвинили в превышении полномочий при утилизации — Как стало известно "Ъ", следственное управление Федеральной службы безопасности по Ростовской области предъявило обвинение в превышении должностных полномочий министру здравоохранения региона Татьяне Быковской и ее заместителю Станиславу Беседовскому.

— Заказ прокурора исполнил милиционер — Раскрыты шокирующие подробности убийства следователя СКР — "Ъ" стали известны подробности уголовного дела в отношении Ольги Швецовой, до недавнего времени возглавлявшей районную прокуратуру во Владикавказе.

— Российский адвокат не перенес украинского следствия — Обвиняемый в шпионаже оказался в тяжелом состоянии в больнице — Как стало известно "Ъ", в Киеве в больнице в крайне тяжелом состоянии находится российский адвокат Владимир Филимонов.

— Донбассу не предлагают ничего особенного — Разработанная правящей партией реформа уравнивает ДНР и ЛНР в правах с другими регионами Украины — Верховная рада Украины еще до конца этого года может внести в конституцию изменения, касающиеся децентрализации управления.

— Испытание на доверчивость — Как в России расценили пуск американцами запрещенной ранее ракеты — Власти РФ изучают информацию о состоявшемся в конце минувшей недели испытании Пентагоном прототипа баллистической ракеты наземного базирования средней дальности.

— С хлором что-то нахимичили — WikiLeaks не нашел химоружия в Думе — Сайт WikiLeaks опубликовал третью порцию документов, которые ставят под сомнение расследование Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по Сирии.

— Потребителям энергии не хватает баланса — Бизнес предлагает изменить структуру набсовета "Совета рынка" — Крупный бизнес просит правительство изменить состав наблюдательного совета "Совета рынка" — основного регулятора энергорынков.

— Мьянманский чугун ушел в песок — Ввод проекта "Ростеха" в стране вновь перенесен — Проект "Ростеха" по строительству чугуноплавильного завода в Мьянме, который реализуется с 2004 года, столкнулся с новыми сложностями.

— Овощи заливают кофе — В российских кофейнях расширяют меню для веганов — Рост популярности здорового питания и веганства заставляет участников рынка общепита пересматривать меню.

— Программы обновятся в лабораториях — Банки согласились на требования ЦБ по безопасности — Несмотря на активные протесты банкиров, ЦБ настоял на принятии методики, требующей каждое обновление программного обеспечения или приложений подтверждать в специализированной лаборатории.

— НПФ нацелились на доходность — У ВЭБа остались только сильные соперники — Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) третий квартал подряд убедительно обыгрывают по доходности портфель "молчунов", средствами которых управляет ВЭБ.РФ.

— Инвестиции в автоматическом режиме — Брокеры регистрируют новый сервис — Закон об инвестиционных советниках не решил поставленную перед ним задачу по легализации деятельности индивидуальных предпринимателей, однако позволил брокерам вывести из серой зоны перспективное направление — создание сервисов по автоследованию, востребованных частными инвесторами.

— Банк на вынос — Неустановленные лица оставили "Невский" без копейки — Банк "Невский" лишился лицензии из-за кражи из него денежных средств и ценных бумаг на 3 млрд рублей.

— Лизинг спецтехники обернулся наценкой — Клиенты доплатят 400 тысяч рублей за каждую машину — Из-за изменения условий программы льготного лизинга спецтехники чиновники не возместили около 500 млн рублей скидок за 2018 год.

— Донги наши тяжкие — "Силовые машины" ищут деньги на вьетнамскую ТЭС — Как выяснил "Ъ", после длительных переговоров власти Вьетнама предварительно согласились упростить санкционным "Силовым машинам" процедуру расчетов для исполнения контракта по строительству ТЭС "Лонг Фу-1".

— "Речь идет о гигантском перераспределении средств" — Глава Nokian Tyres Андрей Пантюхов об экспорте шин и проблемах с регулированием в России — Общее падение спроса на авторынке сказывается и на смежных отраслях.

— FESCO сбрасывает зерно — Группа продает зерновозы "Русагротрансу" — FESCO продает все свои вагоны-зерновозы, по данным источников "Ъ", контролируемому ВТБ "Русагротрансу".

— Квантам прокладывают дорогу — Вычисления и софт нового поколения потребуют больше внебюджетных средств — "Росатом" представил проект плана развития квантовых вычислений в России, согласно которому на работу над ними к 2024 году уйдет 23,7 млрд рублей.

— Baring Vostok сделал ход по "Вертикали" — Новым совладельцем башенной компании стал Иван Таврин — Владелец телехолдинга ЮТВ Иван Таврин приобрел у Baring Vostok долю в компании "Вертикаль" — втором по величине независимом операторе вышек сотовой связи в России, которого рассчитывает сделать платформой для консолидации рынка.

— Accessorize разворачивается к России — Магазины британской марки могут открыться в стране в 2020 году — Производитель Monsoon Accessorize, которому пришлось покинуть Россию в 2017 году из-за проблем франчайзи, ведет переговоры с новым партнером о возвращении на рынок РФ.

— Лекарства выписались из интернета — Правительство выступило против онлайн-продаж рецептурных препаратов — Намерение депутатов Госдумы разрешить продажу в интернете рецептурных лекарств не нашло поддержки правительства.

— Английскую премьер-лигу транслируют в Мосгорсуд — Rambler Group требует с американского сервиса Twitch рекордную компенсацию — Rambler Group Александра Мамута и Сбербанка, ставшая в последние дни фигурантом скандального уголовного дела вокруг компании Nginx, вступила в еще один громкий антиамериканский процесс.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Кассационный суд отметил плохую работу московских судей — От председателя Мосгорсуда Егоровой ждут мер по предотвращению "конвейерных арестов" — Второй кассационный суд общей юрисдикции посчитал, что московские суды недостаточно ответственно относятся к решению о заключении подсудимых под стражу.

— Большинство россиян поддерживают закон о борьбе с семейным насилием — Хотя взгляды мужчин и женщин на эту проблему заметно разнятся, выяснили социологи — 70% россиян считают необходимым принятие закона о профилактике домашнего насилия, следует из данных ВЦИОМа, с которыми ознакомились "Ведомости".

— Москва представила новую схему обращения с мусором — Она состоит в сжигании отходов или вывозе их в другие регионы — Проект новой схемы обращения с отходами Москвы до 2029 года был вывешен для общественного обсуждения еще в середине ноября.

— ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку — Снижения ставки до 6,25% ждали и рынок, и экономисты — Совет директоров ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку на четверть процентного пункта, теперь она 6,25%.

— США и Китай близки к заключению торгового соглашения — Инвесторы уже радуются, Пекин осторожно подтвердил договоренность — США предложили Китаю заключить предварительное торговое соглашение, сообщают The Wall Street Journal и Reuters со ссылкой на знакомых с ситуацией людей.

— Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам — Банк предлагает клиентам поучаствовать в кредитовании малого бизнеса — Шестнадцатого декабря Сбербанк запускает платформу p2b-кредитования "Сберкредо", сообщила "Ведомостям" пресс-служба банка.

— ВТБ покупает еще один актив на рынке зерна — Группа стремительно наращивает бизнес на падающем рынке — Транспортная группа Fesco продает бизнес перевозок зерна, сообщил ее президент Александр Исурин, но покупателя не назвал.

— "Детский мир" открыл новый формат под вывеской detmir.ru — Это сверхмалые магазины для небольших городов — Крупнейший российский продавец детских товаров – компания "Детский мир" – будет развивать новый сверхмалый формат магазинов под вывеской detmir.ru.

— "Яндекс" будет сам производить датчики для беспилотников — Они называются лидары, дорого стоят и пока ненадежны — "Яндекс" сообщил, что разработал лидар и камеру для системы управления беспилотным автомобилем.

— ВЭБ.РФ станет основным владельцем футбольного клуба ЦСКА — Госкорпорация уже начала поиск инвестора для него — ВЭБ.РФ получит более 75% профессионального футбольного клуба ЦСКА, конвертировав его долг в акции.

— "М.видео" отдаст часть своих магазинов под кофейни Cofix — Корнер Cofix уже открылся в "М.видео" на "Алексеевской" — Кофейни Cofix откроются в нескольких магазинах "М.видео".

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Последний звонок — Министр Ольга Васильева: Четверть российских школ отказалась от мобильников на уроках — Не увеличится ли нагрузка на детей из-за новых образовательных стандартов?

— Вежливость в долгу — Судебные приставы получат право контролировать сотрудников банков и УК, занимающихся взысканием долгов — Министерство юстиции России предлагает поручить судебным приставам надзор за абсолютно всеми структурами, занимающимися взысканием долгов.

— Ждите в эфире — Определены правила отбора и трансляции телеканалов на "22-й кнопке" — У граждан останется возможность узнавать городские новости из привычного источника. Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила отбора и трансляции муниципальных телеканалов на "22 кнопке", рассказали "РГ" в аппарате правительства.

— Пошли в отказ — Cуд ответит, вправе ли потребители передумать при заказе — Второй кассационный суд общей юрисдикции в ближайшие дни рассмотрит дело, имеющее принципиальное значение для каждого потребителя: вправе ли человек передумать, сделав заказ.

— Отставка процента — Банк России сделал кредиты дешевле в пятый раз подряд — Банк России в пятый раз подряд снизил стоимость кредита в экономике, опустив ключевую ставку еще на 0,25 процентного пункта — до 6,25% годовых.

— Феникс на колесах — Владимир Путин посетил автоконцерн "КАМАЗ" — Президент в пятницу отправился в город Набережные Челны, где базируется крупнейшее в стране предприятие — КАМАЗ, которому в эти дни исполняется 50 лет с начала строительства.

— С места в Тулун — Новый глава Приангарья первым делом отправился в зону ЧС — Игорь Кобзев, в минувшую пятницу представленный жителям Иркутской области в новом качестве временно исполняющего обязанности губернатора, начал знакомство с регионом.

— Смена кадра — Новым председателем "Яблока" избран Николай Рыбаков — Съезд "Яблока" в ночь на воскресенье избрал нового председателя — им стал 40-летний Николай Рыбаков, эколог, член внутрипартийной фракции "Зеленая Россия".

— Трибуны будут пениться — Госдума проголосовала за возвращение пива на стадионы — Пиво вернется на стадионы — во время официальных футбольных матчей его продажу разрешат.

— Простят без оговорок — Госдума усилила защиту прав участников амнистии капитала — Госдума запретила использовать декларации в рамках амнистии капитала как доказательство вины.

— Вовремя выйти — Дмитрий Медведев попросил "ВЭБ.РФ" не задерживаться в инвестпроектах — Задача госкорпорации "ВЭБ.РФ" — помочь бизнесу уверенно встать на ноги, после чего покидать проекты, обозначил премьер-министр Дмитрий Медведев принципы работы института развития.

— Платежное поручение — Агрегаторы и интернет-магазины обяжут принимать карты — Правительство предложило в два раза снизить порог выручки, при достижении которого магазин, кафе или таксопарк обязаны дать клиенту возможность расплатиться картой, а также распространить требование по приему карт на интернет-магазины и сайты-агрегаторы.

— Прощайте, Редактор — Умер Михаил Ненашев — Умер Михаил Федорович Ненашев, журналист, публицист, государственный деятель, педагог, профессор, доктор исторических наук — человек, в судьбе которого переплелись две эпохи.

— С поправкой на награду — Госдума может учредить собственную медаль — Госдума может учредить медаль за вклад в развитие российского законодательства.

— Сложная программа — Николай Патрушев призвал закончить все запланированные стройки к 100-летию Карелии — Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев потребовал как можно быстрее завершить расселение аварийного жилья в Карелии.

— Кольцо в Сети — Покупать ювелирные изделия выгоднее в интернете — В России официально разрешена продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней дистанционным способом.

— Нефти проводы — Ограничения добычи тормозят разработку новых месторождений — Формируя бюджет на 2020 год, "Газпром" использовал консервативные предпосылки, заложив цену на нефть Urals в размере $57 за баррель, а экспортную цену на газ на уровне 2019 года, сообщил зампред правления компании Фамил Садыгов.

— Запретить или ограничить?— Российский рынок никотиносодержащих продуктов требует регулирования — Законодатели ищут оптимальные варианты.

— Отдых от руля — Автобусы оснащают тахографами — Физлица, владеющие грузовиками и автобусами, должны будут поэтапно оснастить их тахографами в течение двух лет.

— Один дома — Лишь каждый четвертый инвалид может добраться до работы — На 14,5% увеличится финансирование обеспечения инвалидов средствами реабилитации, составив по 35,5 миллиарда рублей в год в ближайшие три года.

— Праздник за свой счет — Каждый третий корпоратив работники оплачивают вместе с работодателем — Если бы перед работниками поставили выбор — денежная премия или новогодний корпоратив, большинство (72%) выбрали бы деньги, и только 18% — праздник, показал опрос компании HeadHunter.

— Торг закрыт — Москва лидирует по прозрачности госзакупок — Москва восьмой год подряд сохраняет лидерство в Национальном рейтинге прозрачности закупок (НРПЗ).

— Чистая победа — После выхода из Евросоюза британскому премьеру Борису Джонсону будет выгодно восстановление диалога с Россией — Убедительный выигрыш Консервативной партии Британии, если не улучшит гарантированно отношения между Лондоном и Москвой, то, во всяком случае, создаст предпосылки для возобновления диалога.

— Пример на преумножение — Казначейство в 2019 году заработает для федерального бюджета рекордную сумму от размещения временно свободных средств — Профессия бухгалтера точно не умрет, по крайней мере, в ближайшем будущем, но и прежней ей уже не быть.

— Яблоко не проскочит — В ЕС запретили провозить в багаже овощи и фрукты — Евросоюз запретил провоз фруктов и овощей в багаже для граждан.

— С арабским акцентом — Росконгресс примет участие в венчурном фонде — Росконгресс планирует участвовать в создании венчурного фонда в объеме до 300 млн долларов. Это стало известно на панельной сессии Петербургского международного экономического форума, которая прошла в Дохе (Катар).

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Доля ваша: в списке компаний на приватизацию появились новые имена — В план отчуждения госимущества могут войти институт развития, почтовый оператор и аэропорт — В новый план приватизации на 2020-2022 годы могут войти такие компании, как Дом.РФ, "Почта России", Росгеология, Зарубежнефть, аэропорт "Шереметьво" и ряд других.

— Начинают и проигрывают — Сирия призвала ООН запретить "Белые каски" — Дамаск призвал Совбез ООН и Москву признать запрещенной организацию "Белые каски", чтобы ограничить ее финансирование со стороны некоторых западных компаний.

— Процентный остаток — Что даст россиянам рекордно низкая ключевая ставка — В уходящем году значительно подешевели основные банковские продукты: потребкредиты — на 2,3 п.п., до 13,7%, вклады — на 1,1 п.п., до 4,9%, ипотека — на 0,4 п.п., до 9,4%, говорится в статистике на сайте ЦБ.

— "Общение граждан России и ЕС — история успеха" — Посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер — об удачах и спорных моментах в отношениях Москвы и Брюсселя — Россияне — крупнейшая категория получателей шенгенских виз, которые обгоняют даже граждан Китая.

— Хоть метра клок — Аварийные дома предлагают расселять по ипотеке — Россиянам, проживающим в аварийных и ветхих домах, хотят разрешить переселяться за счет ипотеки.

— Деньги на елке: стоимость советских игрушек за четыре года выросла в 10 раз — А объемы их продаж ежегодно увеличиваются на 10–15% — Популярность советских елочных украшений из стекла, ваты и картона стремительно растет.

— Оплата пошла: объем перевозок на МЦД не снизился после отмены свободного проезда — Рекорд в 550 тыс. поездок за сутки был зафиксирован уже 5 декабря — С 9 декабря проезд по Московским центральным диаметрам (МЦД) стал платным. Несмотря на введение платного режима проезда, объем перевозок на МЦД держится на уровне выше ожидаемого.

— Права охранение: бизнес и СК рассказали Минэку, как повысить доверие к силовикам — Однако помощник президента Андрей Белоусов отрицает необходимость изменений — Изменить KPI для следователей, создать отдельный орган для расследования экономических преступлений и повысить имидж правоохранителей в СМИ — эти и другие предложения бизнес-объединения и Следственный комитет направили в Минэкономразвития.

— Цепная квитанция: блокчейн позволит сэкономить на электричестве — Энергетики тестируют технологию, исключающую подделку счетов за свет и манипуляции со счетчиками — Компания "Россети" апробировала блокчейн-технологию, позволяющую максимально прозрачно и без искажений передавать любые данные тем, кто в них заинтересован.

— Утильная история — Почему в Севастополе утонул плавучий док — Затонувший в Южной бухте Севастополя плавучий док ПД-16 обследуют водолазы и роботы.

— Молчание солдат: спецназ вооружат новыми бесшумными автоматами — Первой сверхсекретное стрелковое оружие получит бригада из Новосибирска — Спецназ оснастят секретной "бесшумной смертью".

— Ракетное объединение: бригадам "Искандеров" увеличили огневую мощь — Теперь комплексы смогут уничтожить одним ударом дивизию вероятного противника — Бригады "Искандеров" сделают сверхмощными.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Москва нашла куда валить – Три вопроса о предложенной столичной мэрией схеме вывоза коммунальных отходов – Московские власти подготовили территориальную схему обращения с бытовыми отходами до 2029 года.

— "Установим минимальный взнос, чтобы люди не переводили по 1 рублю" — Заместитель финансов Алексей Моисеев рассказал РБК, почему разработанный властями новый вид накопительной пенсии – это не мертворожденный проект и какие изменения в него будут внесены по итогам публичного обсуждения – Спустя три года после начала разработки и ряда фальстартов Минфин в конце октября опубликовал проект новой пенсионной накопительной системы, которая должна предоставить россиянам возможность за счет личных взносов с зарплат копить на пенсию через негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

— Лидер тори вошел в историю — Что означает победа партии Бориса Джонсона на парламентских выборах —Борис Джонсон добился крупнейшего для Консервативной партии большинства в парламенте со времен Маргарет Тэтчер, оппозиция проиграла с рекордным за 40 лет результатом.

— ВЭБ начинает с центра поля — Госкорпорация развития стала крупнейшим совладельцем футбольного клуба ЦСКА — В пятницу глава ВЭБа Игорь Шувалов объявил о том, что корпорация получила 75% акций футбольного клуба ЦСКА в счет погашения долга.

— Яблочный порок – Почему серьезно подорожал самый популярный отечественный продукт – Несмотря на очередной рекордный урожай, этой осенью резко подорожали яблоки – в октябре рост отпускных цен превысил 45%.

— Трубный глаз – Минпромторг выявил серые схемы на рынке вторичных комплектующих для нефте- и газопроводов – Многомиллиардный рынок изношенных труб строится на многоступенчатых серых схемах, считают в Минпромторге.

— "Плохо то, что, кроме нас, денег никто не дает" — Гендиректор Mail.Ru Group Борис Добродеев в интервью РБК – О конкуренции с Google, возрасте аудитории "ВКонтакте", "умной" колонке, видеосервисе и потенциальной конкуренции со Сбербанком, который скоро войдет в капитал группы.