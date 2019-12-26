КИЕВ, 26 дек — ПРАЙМ. Кабинет министров Украины обязал НАК "Нафтогаз Украины" досрочно, до 27 декабря, перечислить в госбюджет 365,2 миллиона долларов дивидендов за девять месяцев 2019 года, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Ранее глава Львовского облсовета Александр Ганущин опубликовал на своей странице в Facebook постановление кабмина, в котором министру финансов Оксане Маркаровой поручено приостановить выплаты из госбюджета, кроме защищенных статей. По его словам, заблокировано финансирование ряда программ до конца года, в частности, остановятся оплаты строительства дорог, не закупят лекарства за госсредства. Позднее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство профинансирует выплаты пенсий, зарплат и других социальных выплат, в госбюджете достаточно средств.

"Акционерному обществу "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" не позднее 27 декабря 2019 направить часть чистой прибыли за девять месяцев 2019 году в сумме 8,5 миллиарда гривен (365,2 миллиона долларов по текущему курсу НБУ — ред.) на выплату дивидендов в государственный бюджет в счет дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году", — сообщается в распоряжении.