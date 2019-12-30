ЕРЕВАН, 30 дек /ПРАЙМ/. Министерство высокотехнологической промышленности Армении не имеет предложений и замечаний по решению о предустановке российского программного обеспечения (ПО), заявил РИА Новости замглавы ведомства Армен Аброян.

Президент РФ Владимир Путин в начале декабря подписал закон о запрете продажи с 1 июля 2020 года электронной техники, например, смартфонов и компьютеров, без предустановленного российского ПО. При этом перечни конкретных товаров, а также программ и порядок их установки должно будет определять правительство.

"У министерства высокотехнологической промышленности Республики Армения нет предложений и замечаний по предложению российской стороны, согласно которому будет запрещено поступление на территорию РФ отдельных видов продукции (смартфоны, компьютеры, смарт телевизоры) без установки на них средств ПО российского производства", — заявил замминистра.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил в интервью телеканалу "Россия 24", что предустановка российского программного обеспечения на гаджеты не приведет к приостановкам продаж устройств или к уходу производителей с рынка.

В декабря Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) обратилась в правительство РФ с просьбой продлить срок разработки подзаконных актов об обязательной предустановке отечественного ПО. Ассоциация также попросила провести в течение года эксперимент на одном типе устройства с предустановкой одного класса ПО для тестирования возможности исполнения разработанных правовых актов.