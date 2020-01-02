САРАТОВ, 2 янв — ПРАЙМ. Саратовская область для продвижения продукции местных производителей в январе этого года планирует отправить бизнес-миссии в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аварию, а также встретить у себя делегацию турецкого бизнеса, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства экономического развития области.

"Центр поддержки экспорта Саратовской области уделяет большое внимание организации бизнес-миссий с учетом мнения субъектов предпринимательства. В январе 2020 года запланированы бизнес-миссии в Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, а также реверсная бизнес-миссия предпринимателей Турецкой Республики в Саратовскую область", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, всего в этом году планируется отправить 10 бизнес-миссий из Саратовской области в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Она отметила, что минэкономразвития региона совместно с Корпорацией развития области запланировало ряд мероприятий по привлечению инвестиций в регион, в том числе и иностранных.

"Планируется налаживать инвестиционное сотрудничество со странами азиатско-тихоокеанского региона, а также со странами ближнего и дальнего зарубежья. Для привлечения инвесторов будет проведена презентация инвестиционного потенциала Саратовской области в Ассоциации Европейского бизнеса", — добавили в пресс-службе.