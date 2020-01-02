МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Новый год в поездах дальнего следования в России встретили более 75,5 тысяч пассажиров, а всего в последний день 2019 года поездами воспользовались 207 тысяч человек, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД).

В декабре в пресс-службе РЖД РИА Новости сообщали, что 2020 год в поездах дальнего следования, как ожидается, встретят более 70 тысяч пассажиров, а накануне Нового года, 31 декабря, в путешествие на поездах дальнего следования отправятся порядка 200 тысяч человек.

"Тридцать первого декабря 2019 года в путешествие поездом отправились свыше 207 тысяч человек. Это на 10% выше, чем в канун прошлого года. Более 75,5 тысяч пассажиров встретили наступление Нового года в поездах дальнего следования", — говорится в сообщении компании.

Начальники поездов лично поздравили пассажиров по громкой связи, а дети до 10 лет получили в подарок сладкие угощения.

ФПК напоминает, что для обеспечения повышенного спроса на поездки в период новогодних каникул было назначено почти 1500 дополнительных рейсов поездов. Это на 9% превышает количество дополнительных поездов, назначенных на новогодние и рождественские праздники в прошлом году.

"По прогнозам, до 12 января включительно поездами дальнего следования компании планируется перевезти более 5 миллионов пассажиров", — говорится в сообщении.