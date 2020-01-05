ХАБАРОВСК, 5 янв /ПРАЙМ/. Хабаровский край в этом году получит на реализацию национальных проектов 9,3 миллиарда рублей, что на 2 миллиарда рублей больше, чем в 2019 году, сообщает краевое правительство.

"В 2020 году на реализацию национальных проектов Хабаровский край в федеральном бюджете предусмотрено 9,3 миллиарда рублей. Объем финансирования на 2 миллиарда рублей больше, чем регион получил в прошлом году. Средства будут направлены на конкретные мероприятия по улучшению качества жизни населения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что деньги направят на развитие здравоохранения и образования, улучшения демографии, создание комфортной городской среды, обеспечение жильем и ремонт автомобильных дорог.

Уточняется, что в крае действуют 52 региональные программы по реализации национальных проектов.