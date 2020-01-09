МОСКВА, 9 янв /ПРАЙМ/. Басманный суд Москвы рассмотрит в четверг ходатайство следствия о продлении домашнего ареста инвестору Baring Vostok американцу Майклу Калви и топ-менеджеру французу Филиппу Дельпалю.

"Судебное заседание назначено на 10 утра", — сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

В этот же день суд рассмотрит ходатайство о продлении домашнего ареста новому фигуранту дела, бывшему директору по инвестициям банка "Восточный" Александру Цакунову и о продлении срока содержания в СИЗО партнеру в области медиа Вагану Абгаряну, а также директору по инвестициям Ивану Зюзину.

Следствие полагает, что Калви с Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч.