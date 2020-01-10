МОСКВА, 10 янв /ПРАЙМ/. Ассоциация туроператоров России (АТОР) информирует, что эвакуация российских туристов из стран Ближнего Востока — это лишь один из теоретически возможных сценариев, о ее подготовке пока речи не идет.

Ранее в пятницу пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов сообщил РИА Новости, что граждан России, находящихся в ближневосточном регионе либо планирующих поездки туда, информируют о возможных рисках, работает "горячая линия". По его словам, при обострении ситуации на Ближнем Востоке кабмин РФ готов оперативно принять меры для обеспечения безопасности россиян, включая их эвакуацию.

"Однако на данном этапе о таком сценарии речь не идет, правительство и его структуры продолжают отслеживать ситуацию и информировать россиян об обстановке в странах Ближнего Востока. Таким образом, ни о какой "подготовке срочной эвакуации туристов из стран Ближнего Востока" речи не идет – это лишь один из теоретически возможных сценариев", — подчеркивает АТОР.

Правовая служба АТОР напоминает туристам и турагентам, что на данный момент регуляторы не вводили никаких ограничений на реализацию турпакетов в страны Ближнего Востока, в том числе ОАЭ, Израиль, Иорданию, Бахрейн, Катар и Оман, поэтому все аннуляции туров, производимые по инициативе туристов, будут производиться туроператорами только с удержанием суммы фактически понесенных расходов.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как в ночь на 3 января США нанесли удар по автомобилю, в котором находился командующий подразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани, когда он ехал к аэропорту Багдада. В ответ на это иранцы обстреляли две американские базы в Ираке, после чего американцы заявили, что жертв удалось избежать из-за своевременного предупреждения.