КРАСНОЯРСК, 11 янв — ПРАЙМ. Объем долгосрочных заказов российского вооружения для зарубежных стран составляет 55 миллиардов долларов, ежегодный экспорт отечественного оружия и военной техники составляет 14-15 миллиардов долларов, сообщил в субботу вице-премьер РФ Юрий Борисов, выступая с лекцией перед курсантами военного учебного центра Сибирского федерального университета им. Героя России генерала В.П.Дубынина.

"Мы имеем гарантированные долгосрочные заказы на 55 миллиардов долларов, и ежегодный объем продаж составляет около 14-15 миллиардов долларов. Это серьезная прибавка к экономике", — сказал Борисов.

Он привел примеры конкурентоспособной экспортной российской военной продукции, в том числе зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф", которые вице-премьер назвал лидерами в своем сегменте по характеристикам.

"Боевая авиация: по летно-техническим характеристикам последние модели самолетов Су-35 — это истребитель поколения 4++, уже не говоря о Су-57 (истребитель пятого поколения) — по крайней мере, не уступают ведущим образцам — американским F-22, F-35, а по ряду летно-технических характеристик и превосходят", — подчеркнул Борисов.

"Немножко мы отстаем в области бортовой аппаратуры, но это наша болезнь на протяжении многих лет, это связано с нашей элементной базой. Я думаю, что в ближайшее время она будет "лечиться" каким-то образом", — добавил вице-премьер.