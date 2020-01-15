МОСКВА, 15 янв /ПРАЙМ/. Ежегодный Гайдаровский форум начинается в среду в Москве. Традиционно на форуме будут присутствовать известные ученые, представители органов власти, общественные и политические деятели, бизнесмены из разных стран.

XI Гайдаровский форум пройдет с 15 по 16 января 2020 года в РАНХиГС. По данным организаторов, всего будет 85 дискуссионных площадок – панельных и экспертных дискуссий, открытых диалогов, презентаций и заседаний. На форум зарегистрированы более 14 700 участников, среди которых 600 спикеров из более чем 30 стран.

Как отмечают организаторы, центральной темой форума станет поиск ответов на главные вызовы, которые ждут Россию и мир в новом десятилетии. В программе мероприятия – стратегия развития России, национальные цели развития и экономический рост, научно-технологические прорывы и цифровизация, трансформация систем государственного управления и геополитические тенденции, образование и социальные лифты для молодежи, налоговые мифы и трансформация банковской системы, социальная ответственность бизнеса.

Запланировано участие в форуме первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, министра экономического развития Максима Орешкина, председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, министра здравоохранения Вероники Скворцовой, руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, председателя правления Сбербанка Германа Грефа, председателя правления "Роснано" Анатолия Чубайса, председателя "ВЭБ.РФ" Игоря Шувалова.

Кроме того, участие в форуме примут бывшие высокопоставленные государственные деятели зарубежных стран, в частности экс-министр экономики и финансов Италии Джулио Тремонти, бывший канцлер Австрии Вольфганг Шюссель, бывший премьер-министр Финляндии Эско Ахо, экс-президент Франции Николя Саркози, а также действующий посол Европейского союза в РФ Маркус Эдерер.

Организаторы ХI Гайдаровского форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.