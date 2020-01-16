МОСКВА, 16 янв /ПРАЙМ/. При изменении Конституции России необходимо строго определить основания, на которых президент имеет право снять премьера с должности, также надо убрать "серые зоны" в разделении полномочий между ними, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

В настоящее время президент получает согласие Госдумы на назначение председателя правительства, а затем уже сам назначает главу кабинета министров. В послании Федеральному собранию в среду Путин предложил доверить Госдуме не только согласование, но и утверждение кандидатуры премьера. При этом, по его словам, за президентом должно сохраняться право отстранять от должности премьера, его заместителей и федеральных министров в случае ненадлежащего исполнения обязанностей или в связи с утратой доверия.

"Я считаю, что следует более строго определить основания, по которым он (премьер) может быть снят президентом", — сказал Кудрин РИА Новости, комментируя предложенные президентом поправки в Конституцию.

"Второе, то, что на будущее важно: в экономической сфере нужно более строго разделить полномочия президента и премьер-министра, потому что здесь есть "серая зона", — считает он.

Отвечая на вопрос, в чем именно заключается эта неопределенность, собеседник агентства отметил, что сейчас любое поручение президента премьер должен исполнить в любой момент.

"В данном случае не всегда это соответствует той политике, которую проводит правительство. Тогда нужно определить, кто отвечает за конечный результат этой политики", — пояснил Кудрин.