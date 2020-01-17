МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Частный коллекционер из Великобритании приобрел редкий соверен с изображением британского короля Эдуарда VIII по рекордной для британских монет цене в один миллион фунтов стерлингов, сообщает британское издание Guardian со ссылкой на Королевский монетный двор.

"Соверен Эдуарда VIII – одна из самых редких и коллекционируемых монет в мире, так что нет ничего удивительного в том, что она установила рекорд для британских металлических денег", — заявила представитель Королевского монетного двора Ребекка Морган.

Золотая монета с изображением монарха весом 22 карата была выпущена в составе небольшой партии по случаю восшествия Эдуарда VIII на престол в 1936 году. Однако монеты не были введены в обращение: в том же году король отрекся от престола ради женитьбы на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон, а престол перешел к его младшему брату Георгу VI.

Монета уникальна и тем, что Эдуард VIII нарушил традицию, предписывавшую изображать на монете монарха смотрящим в противоположную сторону по отношению к его предшественнику. Эдуард VIII настоял, чтобы его изобразили смотрящим влево, как и Георга V.

Ранее монета принадлежала коллекционеру из США. Всего в частном владении находятся два соверена с изображением Эдуарда VIII. Остальные четыре монеты хранятся в музеях и других учреждениях, включая Королевский монетный двор.