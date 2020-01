МОСКВА, 21 янв /ПРАЙМ/. Всемирный экономический форум пройдет в Давосе 21-24 января.

Ниже приводится справочная информация.

Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ, World Economic Forum) – международная организация государственно-частного сотрудничества.

История ВЭФ начинается в январе 1971 года, когда профессор Женевского университета Клаус Шваб впервые собрал в Швейцарии ведущих бизнесменов и политиков с целью обсудить перспективы развития европейского бизнеса на мировом рынке. Первоначально такие ежегодные встречи носили название "Европейский форум менеджмента", а круг участников форума ограничивался западноевропейцами.

С годами тематика постепенно расширялась, включались политические и экономические вопросы, последствия научно-технического прогресса, проблемы задолженности развивающихся стран.

В январе 1974 года в Давос впервые были приглашены политические лидеры. В 1976 году форум впервые ввел систему постоянного членства.

В 1987 году встречи получили название Всемирный экономический форум с целью отразить его возросшее общемировое значение.

В настоящее время членами форума являются около одной тысячи крупных компаний и организаций.

Основатель и бессменный руководитель форума – профессор Женевского университета Клаус Шваб.

Штаб-квартира организации находится в Женеве.

Главным мероприятием ВЭФ являются ежегодные встречи, которые проводятся традиционно на всемирно известном горнолыжном курорте Давос в конце января – начале февраля (за исключением сессии в Нью-Йорке в 2002 году, проведенной в знак солидарности с США после терактов 11 сентября 2001 года), на которых члены ВЭФ обсуждают ключевые проблемы мировой экономики. На эти встречи приглашаются ведущие государственные и политические деятели, представители научных, деловых кругов различных стран и международных организаций.

В рамках ВЭФ проводятся "мини-встречи в верхах" с участием государственных деятелей, а также семинары, предназначенные в основном для контактов деловых кругов с официальными делегациями и отдельными политическими деятелями.

Высокий рейтинг ВЭФ побуждает его организаторов из года в год ужесточать критерии отбора приглашаемых, что придает встречам в Давосе отчетливый элитарный характер. С 1994 года для бизнесменов обязательным условием участия является членство в ВЭФ. Члены ВЭФ выплачивают ежегодные взносы (размеры взносов устанавливаются в переговорах с руководством ВЭФ), расходуемые на организацию мероприятий форума.

В рамках ВЭФ также проводятся региональные саммиты с участием представителей правительств и деловых кругов региона, а также их торговых и финансовых партнеров из других регионов; национальные (страновые) встречи, двухдневные семинары и симпозиумы с участием представителей деловых кругов и членов правительства; неофициальные встречи представителей правительств и ведущих компаний, представляющих отдельные отрасли промышленности (промышленные саммиты).

У форума сложилась достаточно сложная организационная и управленческая структура.

Совет попечителей выступает в качестве хранителей миссии и ценностей форума.

Его состав делится поровну между представителями деловых кругов и лидерами международных организаций и гражданского общества. Возглавляет совет попечителей Клаус Шваб.

Правление под председательством президента форума Бёрге Бренде выполняет функции исполнительного органа Всемирного экономического форума, обеспечивает выполнение мероприятий форума и выступает в качестве его представителя для сторонних организаций. Правление несет коллективную исполнительную ответственность за форум и подотчетно попечительскому совету.

Оперативное руководство осуществляет исполнительный комитет, в который входят представители более 60 стран.

В структуре ВЭФ действуют три центра: глобальной, региональной и отраслевой повесток дня.

В структуре ВЭФ функционируют также такие сообщества, как Глобальная платформа для геостратегического сотрудничества, Пионеры технологии, Гражданское общество, Фонд Шваба для социального предпринимательства, Группа молодых лидеров, Молодые ученые, Культурные лидеры и др.

Ежегодно ВЭФ публикует доклады и рейтинги, в частности, "Доклад о глобальных рисках" (The Global Risks Report), "Глобальное гендерное неравенство" (The Global Gender Gap Report), "Глобальная конкурентоспособность" (The Global Competitiveness Report), "Региональные риски для ведения бизнеса" (Regional Risks for Doing Business) и др.

Советская делегация впервые приняла участие в форуме в 1987 году. Россия, как суверенное государство, участвует в давосских встречах с 1992 года.

В 2019 году Всемирный экономический форум в Давосе прошел 22-25 января. Его тема была обозначена как "Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции".

В его работе приняли участие свыше трех тысяч участников из 110 стран. Форум также посетили более 60 глав государств.

Российскую делегацию возглавлял министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

В 2020 году Всемирный экономический форум в Давосе пройдет 21-24 января. Его тема: "Заинтересованные стороны за сплоченный и устойчивый мир".