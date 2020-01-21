МОСКВА, 21 янв /ПРАЙМ/. Экономическое развитие становится главным в работе нового правительства, Минфин будет обеспечивать реализацию этих задач, заявил РИА Новости во вторник первый замглавы комитета Совета Федерации по экономполитике Сергей Калашников.

Советник президента РФ Андрей Белоусов занял пост первого вице-премьера, Антон Силуанов, утратив должность первого замглавы правительства — министра финансов, теперь по-прежнему руководит финансовым ведомством. Минэкономразвития вместо Максима Орешкина возглавил губернатор Пермского края Максим Решетников.

"Я с большим энтузиазмом воспринял новые назначения в финансово-экономическом блоке правительства", — сказал Калашников.

Он отметил, что со времен правительства Михаила Касьянова Минфин всему задавал тон. "Но теперь мы видим, что, безусловно, идеология изменилась. Главное, не чтобы кубышку наполнить, а чтобы экономика работала", — подчеркнул сенатор.

По его словам, Белоусов имеет большой опыт работы в экономической сфере, он занимался и прогнозированием в этой области, и работой в исполнительной власти. "Его назначение позволяет изменить представление об основной парадигме — экономическое развитие станет основным, а Минфин будет обеспечивать эти задачи", — добавил парламентарий.

Калашников отметил, что приветствует назначение Решетникова главой МЭР. "Решетников — экономист-новатор, который смог реализовывать в Пермском крае передовые прорывные идеи", — сказал он.

В целом, комментируя перестановки в правительстве, сенатор подчеркнул, что "экономический блок усилился, стал ведущим".