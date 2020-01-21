МОСКВА, 21 янв /ПРАЙМ/. Спустя шесть дней после того, как премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подал в отставку вместе со всем кабмином, президент РФ Владимир Путин утвердил новые структуру и состав правительства: у нового председателя Михаила Мишустина будет девять заместителей, в том числе один первый, вместо 22 министерств останется 21 из-за ликвидации Минкавказа.

Указ президента о назначении Мишустина премьером вышел в прошлый четверг, 16 января.

Вечером во вторник президент выехал в правительство на встречу с новым составом кабинета министров, а в это время Кремль сообщил, что Путин подписал указы о структуре правительства и назначении вице-премьеров.

Средства массовой информации, когда телеканалы начали транслировать встречу Путина с новым кабмином, пытались распознать в участниках встречи новых министров, поскольку официальных сообщений о назначении глав министерств и ведомств еще не последовало.

Путин, беседуя с новым составом правительства, заявил, что кабмин получился очень сбалансированным, и, несмотря на то, что осталось достаточное количество министров, которые работали в прежнем составе, произошло "очень большое обновление". На своих постах остались старожилы: министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров.

В завершение встречи президент пожелал премьеру и всем министрам успехов в работе, выразив уверенность, что новое правительство выйдет на высокие и достойные показатели работы.

Указы о назначении министров были объявлены после встречи Путина с новым составом правительства.

СТРУКТУРА И СОСТАВ

Структура правительства видоизменилась, но не кардинально. Вместо 10 вице-премьеров у Мишустина их будет девять, в том числе один в статусе первого заместителя в лице Андрея Белоусова, который был помощником президента по экономическим вопросам.

Руководство работой Росреестра, Росздравнадзора и ФМБА будет осуществлять напрямую кабмин.

Сохранены должности заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, им остался Юрий Трутнев, и заместителя председателя правительства РФ — руководителя аппарата правительства РФ, которым стал Дмитрий Григоренко из ФНС.

Кроме того, должность вице-премьера сохранил Юрий Борисов. Официально распределение обязанностей еще не опубликовано, но, по словам министра энергетики Александра Новака, который останется и в новом составе кабмина, Борисов будет курировать и ТЭК вместо ушедшего Дмитрия Козака.

Вице-премьерами также назначены Алексей Оверчук из ФНС, Марат Хуснуллин, занимавшийся в мэрии градостроительными вопросами, и Дмитрий Чернышенко из Газпром-медиа-холдинга, одновременно он президент Континентальной хоккейной лиги.

А вот женщин в кабинете министров всего три: две в ранге вице-премьеров и одна министр. Так, Татьяна Голикова сохранила свой пост в правительстве. Еще одним вице-премьером стала Виктория Абрамченко из Росреестра. Из 21 министра только одна женщина, ею стала министр культуры Ольга Любимова, которая была главой департамента кинематографии в министерстве.

В прошлом кабинете Дмитрия Медведева работали четыре женщины: наряду с Голиковой должность зампредседателя правительства занимала Ольга Голодец. Также в предыдущем составе кабмина должность министра просвещения занимала Ольга Васильева, а Минздрав возглавляла Вероника Скворцова.

Функции ликвидированного министерства по делам Северного Кавказа передадут Минэкономразвития, которое возглавил Максим Решетников, занимавший до этого пост губернатора в Пермском крае.

Расширены полномочия минфина, который возглавил Антон Силуанов, но уже не в ранге первого вице-премьера. Минфин РФ будет руководить работой Росимущества вместо Минэкономразвития.

Наряду с сохранившими свои министерские посты Лавровым, Шойгу и Силуановым, на своих местах остаются и глава МВД Владимир Колокольцев, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, глава минпромторга Денис Мантуров, глава МЧС Евгений Зиничев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр транспорта Евгений Дитрих, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев и министр энергетики Александр Новак.

А вот вице-премьер — глава аппарата правительства Константин Чуйченко стал министром юстиции, министром здравоохранения назначен глава Росздравнадзора Михаил Мурашко, министром науки и высшего образования стал ректор Тюменского госуниверситета Валерий Фальков.

Министерство просвещения возглавил Сергей Кравцов из Рособрнадзора. Министром спорта вместо Павла Колобкова стал глава Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин. Заместитель министра финансов Антон Котяков назначен главой Минтруда, а Максут Шадаев из Ростелекома — министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Не получили должности в обновленном кабмине Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, Виталий Мутко, Максим Орешкин, Владимир Мединский, Максим Топилин, Павел Колобков, Александр Коновалов, Вероника Скворцова, Константин Носков, Михаил Котюков и Ольга Васильева.

ПЕРВЫЕ ЗАДАЧИ НОВОГО КАБМИНА

Сразу после встречи Путина с новым кабмином Мишустин провел первое заседание правительства. Он обозначил приоритеты в работе правительства: демография, поддержка семей с детьми, качественное образование и здравоохранение — и поручил оперативно заняться внесением поправок в бюджет для исполнения послания президента.

Мишустин также попросил новых глав министерств встретиться со своими предшественниками, чтобы сделать переход власти "мягким". По его словам, это не должно отразиться на темпах работы правительства. Он призвал сохранить слаженную работу и напомнил о персональной ответственности членов кабмина за реализацию нацпроектов.

"Нам надо более активно реализовывать национальные проекты, чтобы люди почувствовали изменения в своей жизни в ближайшее время и вокруг себя. Надеюсь, что это будет не в отдельных городах, а будет происходить по всей стране. Я хотел бы, чтобы вы, уважаемые члены правительства, именно этим руководствовались в принятии всех необходимых решений и не забывали, что все члены правительства несут персональную ответственность за реализацию национальных целей развития и национальных проектов", — сказал Мишустин.