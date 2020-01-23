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КОММЕРСАНТ

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— Вице на распутье — Корпус заместителей Михаила Мишустина берет власть в руки — Вчера в новом правительстве в основном были распределены полномочия вице-премьеров и объявлены руководители подразделений аппарата правительства.

— Мотайте на Усмань — Зачем Владимир Путин вдруг оказался в таком глубоком Черноземье — 22 января президент России Владимир Путин оказался в одной из самых глубоких глубинок Центрального Черноземья, чтобы разъяснить, кому еще не понятно, все без исключения скрытые смыслы, заложенные им же в послании.

— "Обскому СПГ" вставят иностранную турбину — За заказ борются Siemens и Baker Hughes — Импортозамещение буксует в газовой отрасли: несмотря на планы построить новый завод по сжижению газа "Обский СПГ" исключительно на базе российского ключевого оборудования, НОВАТЭК закажет для него иностранные турбины.

— Для налоговиков сделали подключение — Суд приоткрыл тайну телефонных переговоров — Мобильные операторы должны предоставить налоговикам детализацию по счетам абонентов без решения суда.

— ВТО обещан сюрприз — Дональд Трамп анонсировал в Давосе "выдающиеся изменения" организации — Президент США Дональд Трамп оказался главным ньюсмейкером и во второй день Всемирного экономического форума (WEF) в швейцарском Давосе.

— ЦБ изменил расценки на опасность — По двум обязательным видам страхования тарифы снизятся на 20–25% — Банк России подготовил изменения по двум обязательным видам страхования — ответственности владельцев опасных объектов (ОПО) и ответственности перевозчиков.

— "С точки зрения законодательства такая комиссия совершенно не обязательна" — Член рабочей группы по подготовке предложений по поправкам к Конституции РФ Елена Альшанская рассказала "Ъ" о ближайших планах.

— Игоря Краснова встретили заявлениями — У нового генпрокурора сокращаются заместители старого — Бывший заместитель председателя СКР Игорь Краснов, единогласно утвержденный сенаторами в должности генпрокурора, вчера был представлен своим новым заместителям.

— Майор отбивался по стойке "смирно" — Защиту от насекомых признали крайней необходимостью — В арсенале космических войск РФ под Тамбовом, как стало известно "Ъ", произошел необычный случай: начальнику отдела материального обеспечения был объявлен выговор за размахивание руками во время подъема флага на утреннем построении.

— Обрушение казармы рассмотрят в гарнизоне — Дело о массовой гибели десантников самолетом отправили в суд — Омский гарнизонный военный суд рассмотрит резонансное уголовное дело об обрушении казармы ВДВ в 2015 году, в результате которого погибли 24 десантника.

— Партнер "Роскосмоса" отстегнул "золотой парашют" — Экс-руководителю "Стратегических пунктов управления" за злоупотребления назначили штраф — Как стало известно "Ъ", освобожден от уголовной ответственности бывший гендиректор АО "Корпорация "Стратегические пункты управления"" ("дочка" "Роскосмоса") Владимир Полянский.

— Оппозиция внесла поправки в митинг — Либертарианцы отказались от акции в защиту Конституции из-за потенциальной малочисленности мероприятия — На проведение митинга против изменения Конституции, уже согласованного столичными властями 1 февраля на проспекте Сахарова, придется потратить много сил, но посетит ее только протестный актив города, который "не сможет повлиять на ситуацию".

— Женщинам Кавказа перешли дорожку — Прокуратура разберется, почему не пускают посетительниц в бассейн Каспийска — Руководство "самого длинного бассейна Северного Кавказа" — комплекса "Анжи Арена" в Каспийске — запретило женщинам посещение: абонементы перестали продавать около двух месяцев назад, а с 20 января начал действовать запрет на пользование бассейном.

— Китайский коронавирус ищут в российских аэропортах — В среду госпитализированы как минимум три пассажира — Российские аэропорты и пограничные службы усилили санитарно-эпидемиологический контроль в связи с сообщениями о распространении в Китае нового типа коронавируса, ставшего причиной смерти уже 17 человек.

— Владимир Путин почтит Израиль памятью — Мировые лидеры в Иерусалиме помянут жертв холокоста — В Иерусалиме 23 января соберутся высокопоставленные представители почти полусотни стран. Они примут участие в Международном форуме памяти жертв холокоста, подготовка которого сопровождалась сразу несколькими громкими скандалами.

— У Белоруссии и Киргизии кончается американская виза — Власти США расширят список подпадающих под визовые ограничения стран — Американские власти расширяют список стран, граждане которых испытывают дополнительные трудности при получении визы в США.

— Украинскую соборность поделили между президентами — Владимир Зеленский и Петр Порошенко разошлись в видении стратегии объединения нации — На Украине вчера отметили День соборности — 101-ю годовщину события, которое считают предвестником создания единого украинского государства.

— Единый лизинг разбирают на исключения — Новое правительство вернет субсидии газомоторной технике — Новый куратор промышленности вице-премьер Юрий Борисов сразу приступил к изменению правил господдержки, которые в течение двух лет выстраивал его предшественник Дмитрий Козак.

— Boeing 737 MAX не взлетит до лета — Это поможет авиакомпаниям удержать цены на билеты — Boeing официально объявил, что эксплуатация его проблемного самолета 737 MAX может возобновиться не ранее середины 2020 года. Российские авиакомпании заказали 59 машин этого типа.

— Предустановка софта пойдет по графику — Отечественные приложения попадут на смартфоны поэтапно — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала график предустановки отечественных приложений и программ на смартфоны, компьютеры и Smart TV.

— Инфляция давит на ВЭБ через бумаги — Вложения в облигации сдерживают доходность пенсионных накоплений — Доходность портфеля средств "молчунов" у государственной управляющей компании (ГУК) ВЭБ.РФ сильно опередила инфляцию.

— Вопрос доверия на триллион — Инвесторы перевели в ДУ 1,2 трлн рублей за год — Активы под управлением крупнейших управляющих компаний по итогам 2019 года достигли отметки 6,7 трлн руб., прибавив за год 1,2 трлн руб.

— НСПК поможет оценить заемщиков — По картам "Мир" проведут скоринг — Как стало известно "Ъ", Национальная система платежных карт (НСПК) готова предложить кредиторам сервис оценки вероятности дефолта по займу на основании трансакций по карте "Мир".

— Структурные облигации прошли тест — Крупные банки осваивают перспективный рынок — Сбербанк разместил свои первые структурные облигации. Размещение было пилотным номинальным объемом 1 млн руб. и прошло на внебиржевом рынке.

— Дальневосточный лес гнется под пошлиной — Отрасль просит нового премьера вмешаться — Дальневосточные лесопромышленники пожаловались новому премьеру Михаилу Мишустину на кризисную ситуацию в отрасли после повышения пошлины на экспорт необработанного леса из региона до 60%.

— CNPC добыла хлор в Казахстане — Инцидент может повлиять на поставки "Роснефти" в Китай — Казахстан неожиданно ограничил экспорт нефти в направлении Китая из-за обнаружения в сырье хлорорганики.

— Санация Балтинвестбанка подорожала — На оздоровление банка выделят еще 5 млрд руб. — Абсолют-банк попросил ЦБ увеличить размер кредитных средств, выделяемых на санацию Балтинвестбанка.

— Джин вышел из бутылки — Продажи крепкого алкоголя взлетели в новогодний период — У россиян изменились предпочтения при выборе алкоголя. Самую сильную динамику по темпам роста в эти новогодние каникулы показали продажи джина, виски и текилы.

— "Яндекс" посоветует, что почитать — Компания запускает рекомендательную систему для медиа — "Яндекс" запускает новый инструмент для онлайн-медиа — виджет с набором рекомендованных читателю материалов. Предполагается, что он будет ориентироваться на интересы каждого пользователя и повышать глубину просмотра материалов на сайтах.

— Штрафам подбирают пары — Поставщики хотят по-новому делить ответственность с сетями — Поставщики продуктов продолжают попытки договориться с сетями о взаимных санкциях. Теперь они предлагают включать в договоры "парные штрафы", по которым за схожие нарушения ответственность будут нести обе стороны.

— Фармкомпании поделили онкопрепараты — Крупнейшим поставщиком на госзакупках стала Biocad — Основными поставщиками онкопрепаратов в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в 2019 году стали российская Biocad и швейцарская Roche.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— СПЧ оценит реформу Конституции лишь после ее одобрения в первом чтении — Широкому обсуждению поправок мешает высокая скорость их принятия, говорят эксперты — По словам председателя СПЧ Валерия Фадеева, заседание совета, на котором планируется обсудить работу по реализации предложений президента Владимира Путина, запланировано на 28 января.

— Комитет Госдумы по информационной политике возглавил Александр Хинштейн — Перестановки в парламенте стали следствием формирования нового правительства — Новым председателем комитета Госдумы по информационной политике вместо ушедшего на пост замруководителя аппарата правительства Леонида Левина стал в среду единоросс Александр Хинштейн.

— Форум памяти жертв Холокоста станет местом переговоров о большой политике — Там же могут встретиться Путин и Зеленский — Почти полсотни глав государств и правительств примут участие в открывающемся в четверг в Израиле пятом Международном форуме памяти жертв Холокоста, приуроченном к 75-летней годовщине освобождения Освенцима.

— Бывший полпред президента на Кавказе вернулся в Минобороны — Для Александра Матовникова это понижение, но оно может быть временным — Бывший полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников, которого на этом посту заменил экс-генпрокурор Юрий Чайка, вернулся на военную службу.

— Снижение рождаемости в Китае угрожает его экономике — Отмена запрета на второго ребенка не исправила демографическую ситуацию — Рождаемость в Китае снизилась до рекордного минимума в 2019 г –10,48 детей на 1000 человек, по данным национального бюро статистики. Всего в Китае в прошлом году родилось 14,7 млн младенцев.

— К 2060 году в России почти половина населения будут пенсионерами — Старение населения становится глобальной проблемой, считают экономисты Credit Suisse.

— "Победа" сократила закупки российского керосина — Лоукостер не устраивает дороговизна топлива в отечественных аэропортах — "Дочка" "Аэрофлота" – лоукостер "Победа" в январе резко увеличил закупки топлива в иностранных аэропортах, сократив закупки в России. Если ранее доля зарубежного топлива у "Победы" составляла всего 3%, то в январе она подскочила до 11%, рассказали два близких к группе "Аэрофлота" человека.

— Аркадий Волож продаст небольшую часть акций "Яндекса" — Он сможет заработать на сделке около $90 млн — Один из основателей "Яндекса", Аркадий Волож, собирается продать небольшую часть своих акций, сообщила компания.

— Банкиры усовершенствовали схему "рисования" вкладов — АСВ нашло в банке "Невский" фиктивных вкладов на 1,2 млрд рублей — Схему с фиктивными вкладами на 1,2 млрд руб. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обнаружило в банке "Невский", рассказал представитель АСВ.

— Российский квантовый центр и автопроизводитель Nissan поработают над квантами — Они займутся совместными разработками в области квантовой химии — Компания Nissan и Проект по квантовому машинному обучению Российского квантового центра (РКЦ) начали совместное изучение вопроса о применении квантовых вычислений для моделирования химических соединений.

— Проект "Новатэка" получит новые налоговые льготы — Правительство освободит газовозы "Ямал СПГ" от таможенной пошлины — Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) удовлетворил просьбу предправления "Новатэка" Леонида Михельсона об обнулении пошлин и налогов для газовозов, зафрахтованных компанией.

— Рост цен на мазут может привести к сокращению производства стали и удобрений — Предприятия просят отложить введение акциза на мазут, Минфин против.

— Владелец универмагов ХЦ нашел покупателя на торговый центр "Сокольники" — Комплекс приобрела компания основателя "Копейки" — Accent Capital выкупила у структуры основателя "Холдинг-центра" Валерия Чиркова торговый центр "Сокольники", расположенный на Русаковской улице в Москве.

— Как работодатели помогают жертвам сексуальных домогательств — Каждая шестая женщина и каждый 13-й мужчина в России пострадали от харассмента – "Ведомости" и OMI.

— Новыми героями фестиваля-школы "Территория" стали Томск и Тобольск — Их жители приняли активное участие в создании спектаклей о своих городах.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Семейный разговор — Владимир Путин призвал не тянуть с реализацией социальных инициатив послания — Материнский капитал можно получить и потратить сразу после рождения первенца, сроки оформления документов на него сократят.

— Кабинет с видом на перемены — Владимир Путин утвердил представленных Михаилом Мишустиным членов правительства — Президент Владимир Путин подписал указ о структуре правительства, а также назначил вице-премьеров и министров в кабинет Михаила Мишустина.

— Погоны для погони — Глава ФТС Владимир Булавин — о борьбе с лжеэкспортом и ввозом санкционной продукции.

— Доктрина на экспорт — Утверждена новая доктрина продовольственной безопасности — Президент Владимир Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности России.

— Осторожно: вирус — Врачи обследуют авиапассажиров — В Петербурге в среду госпитализировали двух человек, прибывших из Китая. Еще одному "подозрительному" пассажиру, прилетевшему из Таиланда, оказана медпомощь в Москве.

— Больной вопрос — В Москве освоили производство современных анальгетиков — На московском эндокринном заводе наладили выпуск современных отечественных анальгетиков. Они на 20 процентов дешевле иностранных препаратов и при этом не менее эффективны.

— Депутаты приступят к чтению — Госдума в среду рассмотрит пакет поправок в Конституцию — Завтра Госдума в первом чтении рассмотрит поправки в Конституцию, которые направлены на закрепление социальных гарантий и совершенствование политической системы.

— Мишустин поставил задачи новому кабинету министров — Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник вечером провел первое заседание с новым составом кабинета и обозначил вопросы, которыми правительство займется в первую очередь.

— Попали в кадры — Михаил Мишустин утвердил новую структуру аппарата правительства — Премьер-министр Михаил Мишустин двумя распоряжениями утвердил новую структуру аппарата правительства и назначил заместителей его руководителя, глав секретариатов и директоров департаментов.

— Выбор под задачи — В Совете Федерации и Госдуме прокомментировали назначение новых министров — Утвержденная структура правительства соответствует тем задачам, которые поставил президент России Федеральному Собранию, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

— Андрей Белоусов: Как получить три с плюсом — Переход Андрея Белоусова в правительство стал одним из наиболее ярких перемен в его составе. В качестве первого вице-премьера, курирующего финансово-экономический блок (минфин и минэкономразвития), он заменил Антона Силуанова, сохранившего портфель министра финансов.

— Клятва прокурора — Совет Федерации назначил Игоря Краснова на пост Генпрокурора — Игорь Краснов сменил Юрия Чайку на посту Генерального прокурора РФ. Решение о его назначении принял в среду Совет Федерации на первом пленарном заседании весенней сессии.

— Рубли и сотки — Виктория Абрамченко представила руководителя Росреестра — Согласно распоряжению председателя правительства РФ новым руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) назначен Олег Скуфинский.

— Совфед диктует погоду — Валентина Матвиенко призвала расширить запрет на иностранное гражданство — Совет Федерации начал 22 января весеннюю сессию. Одной из центральных тем обсуждения в зале заседаний и в кулуарах стали поправки в Конституцию, предложенные президентом РФ.

— Чип на экспорт — Утверждена Стратегия развития электроники — Правительство утвердило Стратегию развития электронной промышленности до 2030 года.

— Память без белых пятен — Галерея у главного храма Вооруженных сил расскажет о 33 миллионах участников Великой Отечественной войны — Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил, как в подмосковном военно-патриотическом парке "Патриот" идет строительство главного храма Вооруженных сил.

— Абызову оставили стражу — Арест экс-министру продлили — Басманный районный суд Москвы рассмотрел срок содержания в следственном изоляторе бывшего министра по делам Открытого правительства РФ Михаилу Абызову.

— Заплатить, чтобы спать спокойно — Обсуждается вопрос о допуске коллекторов к взиманию долгов по услугам ЖКХ — Министерство юстиции России разработало новый вариант законопроекта о коллекторской деятельности.

— Собьет быстрее пули — Возможности системы ПРО, обеспечивающей безопасность российской столицы от воздушных ударов, будут расширены. Эту систему уже модернизируют, причем без каких-либо ограничений в боевом дежурстве ракетных комплексов.

— Недетская история — Выставке в Музее Победы присвоена категория 16+ — В Музее Победы 24 января открывается выставка "Непокоренные", которая приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста. Организаторы присвоили ей возрастную категорию 16+ из-за страшных свидетельств преступлений фашистов.

— Россия не в тренде — Безработных и работающих нищих в мире становится все больше — Число безработных в мире вырастет на более чем 2,5 миллиона человек, говорится в докладе Международной организации труда (МОТ).

— Кто виноват?— Сегодня Апшеронский суд Кубани прекратил уголовное дело в отношении сироты Васи Попкова. Но вопросы остались — Сегодня Апшеронский районный суд Краснодарского края, удовлетворив ходатайство районной администрации, прекратил за примирением сторон уголовное дело в отношении Василия Попкова, обвиняемого в "Незаконной рубке лесных насаждений, причинивших крупный ущерб государству".

— Свидетель оккупации — Новгородцы могут увидеть уникальную икону XVIII века — В Новгородском музее-заповеднике открылась выставка одной иконы. Этот уникальный образ XVIII века был свидетелем освобождения Новгорода от фашистской оккупации, на нем даже сохранился след от осколка снаряда.

— Мокрое дело — В Махачкале руководство спорткомплекса запретило женщинам посещать бассейн — На своей странице в соцсетях частный спорткомплекс "Анжи Арена" опубликовал объявление: "С 20 января посещение бассейна только для мужчин".

— Робот и долги — Суд оштрафовал коллекторов, которые изводили клиента звонками бота — Коллекторов оштрафовали за то, что они изводили клиента звонками, которые выполнял искусственный разум. Как отмечают в службе судебных приставов Свердловской области, с таким случаем в своей практике они столкнулись впервые.

— Заманила корюшка — На Сахалине с оторвавшейся от берега льдины спасали сотни рыбаков — Немалую порцию адреналина получили 22 января любители зимней рыбалки, вышедшие на лед в заливе Мордвинова вблизи мыса Свободный (Корсаковский район Сахалинской области).

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Профилактический досмотр — Весь багаж из Юго-Восточной Азии проверяют из-за коронавируса — В связи со вспышкой коронавируса в Китае Россельхознадзор начал сплошные проверки багажа и ручной клади пассажиров, прибывающих в РФ из всех государств Юго-Восточной Азии.

— Игра на опережение — Экономика России вырастет быстрее, чем в США и ЕС — Темпы роста российской экономики в 2020–2022 годах будут выше, чем в США и еврозоне, следует из обновлённого макропрогноза ИНП РАН.

— Благородный разрыв — Где взять 4,5 трлн на выполнение задач президента — Для выполнения всех задач, поставленных президентом в послании Федеральному собранию, придётся менять конструкцию казны.

— Без перекура — Сигаретам спрогнозировали подорожание на 25% — Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть. Такой прогноз для "Известий" сделали в Аналитическом центре при правительстве РФ.

— Прожиточный максимум — Путин анонсировал изменение потребительской корзины — В России необходимо скорректировать структуру потребительской корзины, поскольку сейчас большую её часть занимают не самые полезные продукты. Об этом Владимир Путин заявил во время посещения Липецкой области.

— Неравный враг — Бедность стала темой сессии в Русском доме в Давосе — Неравенство стало одной из основных проблем мировой экономики — причём речь идёт о разном положении не только людей, но и компаний. К такому выводу пришли участники главной сессии Русского дома в Давосе.

— Деньги не в счет — В РФ снижается доля клиентов банков — Численность взрослых россиян, не обладающих банковским счётом, за год выросла с 10,6 до 12,5%. Такие данные приводит ЦБ в последнем исследовании доступности финансовых услуг.

— Не по МРОТ — Определение минимальной зарплаты могут сменить на финансовую единицу — Из Гражданского кодекса предлагают убрать определение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Разработать такой законопроект предстоит Минюсту. Уже в декабре ведомство должно представить документ кабмину, а в марте 2021 года внести его на рассмотрение Госдумы.