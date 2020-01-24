МОСКВА, 24 янв /ПРАЙМ/. Иностранные туристы прошлой осенью чаще всего путешествовали в Москву и окрестности, Санкт-Петербург и область, Калининградскую и Иркутскую области, а также в Бурятию, показало исследование картографического сервиса Maps.Me (принадлежит Mail.Ru Group), о котором РИА Новости рассказали в компании.

Сервис составил рейтинг 20 регионов РФ, которыми больше всего интересовались иностранные туристы. Рейтинг составлен на основе количества иностранных пользователей, загружавших карты российских регионов в Maps.Me в период с 1 сентября по 30 ноября 2019 года.

"Первые три строчки сохранили за собой Москва (в рамках исследования объединена с Московской областью), Санкт-Петербург (с Ленинградской областью) и Калининградская область. Замкнули топ-5 Республика Бурятия и Иркутская область, по сравнению с летним рейтингом они поменялись местами", — рассказали в компании по результатам исследования.

Как отметил в Maps.Me, значительно больше, чем летом, в осенние месяцы иностранцев интересовал Приморский край – он поднялся с 12-й на 6-ю строчку рейтинга. На седьмом месте осталась Адыгея. В топ-10 также вошли Тыва (по итогам лета она была на 17-м месте), Красноярский край и опустившийся на четыре строчки Краснодарский край.

"Также осенью иностранцы интересовались такими регионами, как Республика Татарстан, Смоленская и Владимирская области, Республика Башкортостан, Челябинская, Нижегородская, Новосибирская и Тверская области, Кабардино-Балкарская республика, которой не было в летнем рейтинге, и Ростовская область", — рассказали в компании.

Сервис Maps.me был запущен в 2010 году. В 2014 году компанию приобрела Mail.Ru Group. Сейчас сервис насчитывает уже более 120 миллионов установок по всему миру, при этом около 13% его пользователей находятся в России.