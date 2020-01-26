МОСКВА, 26 янв /ПРАЙМ/. Российский туроператор "Русь-Тур" принял решение о досрочном вывозе туристов с острова Хайнань в связи с распространением коронавируса, говорится в заявлении на сайте компании.

Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туроператорам приостановить реализацию туристских продуктов в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Кроме этого, в администрации китайского курорта Санья в островной провинции Хайнань заявили о прекращении работ всех туристических достопримечательностей.

"Продажи туров в Китай с 25 января временно приостановлены до нормализации эпидемиологической обстановки в стране, по рекомендации Ростуризма… В целях обеспечения безопасности граждан РФ руководством туроператора "Русь-Тур" принято незамедлительное решение о вынужденном досрочном вывозе туристов с острова Хайнань", — говорится в сообщении туроператора.

Уточняется также, что с 26 января отменены заявки на отдых на острове.

"В случае улучшения эпидемиологической ситуации в КНР… все туры будут восстановлены", — добавляется в сообщении.

Ранее правительство провинции объявило о введении наивысшего уровня реагирования на ЧС в связи с распространением по стране нового типа коронавируса. Как правило, такой уровень реагирования объявляется в случае особо крупных чрезвычайных ситуаций, связанных со здоровьем населения, и предполагает, что местное правительство реагирует на них согласно плану Госсовета КНР и централизованного штаба.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV.