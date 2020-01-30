ВЛАДИВОСТОК, 30 янв /ПРАЙМ/. Рост цен на недвижимость отмечается после запуска программы льготной "дальневосточной ипотеки", эту проблему надо решать, сообщил на совещании во Владивостоке вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Есть проблемы, связанные с ростом цен на жилье, он пока небольшой, но и времени прошло немного — 1,5 месяца. Если темпы роста будут продолжаться, то это нивелирует эффект (программы). Мы об этом сегодня поговорим — о том, как снизить риски повышения стоимости жилья", — сказал полпред.

Инициатором программы льготной ипотеки для молодой семьи и получателей земельных участков по программе "Дальневосточный гектар" по рекордно низкой ставке 2% годовых был президент РФ Владимир Путин, который заявил об этом 5 сентября на Восточном экономическом форуме и поручил правительству обеспечить запуск программы до 15 декабря.

В январе, оглашая послание Федеральному собранию, Путин призвал все банки, не только с госучастием, активнее включаться в программу льготной ипотеки под 2% для семей с детьми на Дальнем Востоке.