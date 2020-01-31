МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Два гражданина Китая с признаками коронавируса выявлены в России, заявила на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, больные выявлены на территории Забайкальского края и Тюменской области.

"На территории Российской Федерации выявлены двое больных новой инфекцией коронавируса — в Забайкальском крае и Тюменской области", — сказала Голикова.

Заболевшие находятся под жестким наблюдением, изолированы и получают помощь, также сообщила вице-премьер.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь сообщила, что риска дальнейшего распространения коронавируса в России на сегодняшний день нет.

"Риска дальнейшего распространения заболевания (коронавирусом — ред.) на сегодняшний день нет, мы монитором ситуацию", — сказала Попова.