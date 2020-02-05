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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Во Владимира Путина пытались внести поправки — 4 февраля президент России в Череповце встретился с научной общественностью, которой объяснил, что поправки к Конституции и всенародное голосование случатся еще до майских праздников, а также Владимир Путин сообщил, отвечая на еще один вопрос, что выборы президента страны должны проходить на альтернативной основе. Специальный корреспондент "Ъ" старается понять, кто будет альтернативной фигурой.

— Экономика ненадежных надежд — Фактический спрос на продукцию российской промышленности в январе 2020 года продолжил снижаться, а ожидания роста выпуска в обработке в ближайшие три месяца подскочили на 14 процентных пунктов — до значений начала 2019 года, когда промышленности была обещана поддержка со стороны нацпроектов, свидетельствуют опросы Росстата. Нереализованность этой поддержки в течение 2019 года стоила должностей как минимум части предыдущему правительству, а пауза, связанная со сменой чиновников, может вновь задержать выполнение этих планов.

— Цифровой след вывел на дорожную карту — Как стало известно "Ъ", набор уже подготовленных "дорожных карт" по реализации сквозных цифровых технологий, среди которых кванты, блокчейн и искусственный интеллект, может дополниться документом, касающимся интернета. Его разработал "Ростелеком", предлагающий развивать под контролем государства платформу по сбору "цифрового следа" пользователя в интернете, системы рекомендаций контента, а также отечественные мессенджер, браузер и мобильную операционную систему (ОС).

— Цены гибридного роста — В 2019 году автомобили в РФ подорожали в среднем на 9%. Причем если в легковом сегменте быстрее дорожали импортные машины, в коммерческом ситуация обратная. Эксперты отмечают, что давление на импорт в прошлом году не менялось, тогда как часть крупных российских производителей потеряли льготы на ввоз компонентов, что сказалось на ценах. Также с рынка ушло несколько дешевых локализованных моделей. В 2020 году ситуация с ценами может быть хуже: с января концерны начали повышать их из-за роста ставок утильсбора, а далее многое будет зависеть от ситуации с коронавирусом и состояния экономики.

— Рынок труда снижает мощность — По данным ЦМАКП, по итогам 2019 года на российском рынке труда спрос работодателей на рабочую силу снизился. Одновременно по демографическим причинам сократилось и ее предложение, что позволило избежать увеличения безработицы. Сокращение вакансий, впрочем, может ограничить темпы прироста зарплат.

— Долги по социальным платежам оказались управляемыми — Стали известны данные о совокупной задолженности в экономике по страховым взносам на начало 2020 года — это 340 млрд руб. Федеральная налоговая служба (ФНС) принимала от соцфондов в 2017 году вдвое больший долг. Как показывают расчеты, часть вклада в сокращение задолженности внесли списания, хотя показатели возврата долга при банкротствах выросли втрое.

— Жилье устраняет просадку — К концу 2019 года ситуация с жилищным строительством нормализовалась практически во всех федеральных округах: в наиболее критичных с точки зрения ввода жилья макрорегионах отрицательная динамика, наблюдавшаяся в течение года, в итоге сменилась ростом. Как следует из опубликованной вчера статистики Росстата, в Уральском федеральном округе рост составил 8,8% в годовом выражении, а в Сибирском — 3%, хотя по итогам первого полугодия там фиксировалось сокращение на 7,2% и 6% соответственно.

— Российские ученые экспериментируют с Конституцией — Российские ученые присоединились к длинной очереди желающих изменить Конституцию — президент РАН Александр Сергеев предложил внести в нее несколько общих поправок о "значимости науки". Впрочем, в отличие от многих других законотворцев, президент РАН честно признал, что таким образом надеется добиться увеличения финансирования. Сопредседатель рабочей группы по изменению Основного закона Талия Хабриева поддержала академика, но призвала "сводить все" не к деньгам, а к заимствованию лучших черт советских конституций.

— С песней по тюрьмам — Первый апелляционный суд оставил под стражей бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже. Таким образом, была отклонена жалоба защиты американца, добивавшейся перевода обвиняемого под домашний арест. Адвокат Пола Уилана Владимир Жеребёнков остался недоволен решением апелляционной тройки, но заявил, что дальнейшее обжалование ареста вряд ли приведет к успеху, поскольку уже через неделю его подзащитный завершит ознакомление с материалами своего уголовного дела, после чего оно будет передано на рассмотрение Мосгорсуда.

— Охранник Бориса Березовского хранил арсенал на заводе — Самарский областной суд приговорил к трем годам и девяти месяцам заключения бывшего руководителя охраны Бориса Березовского Сергея Соколова, признав его виновным в подбросе оружия и экстремистской литературы для компрометации руководства ПАО "Тольяттиазот" (ТоАЗ). Сообщник осужденного — экс-начальник службы безопасности ТоАЗа Олег Антошин 3 февраля получил три с половиной года общего режима.

— Покойный расхититель задолжал во Флориде — Приморский райсуд Санкт-Петербурга взыскал $16,2 млн по иску гражданина США Марка Никинсона к семье предпринимателя и бывшего гендиректора компании "НовИТ ПРО" Валерия Пшеничного, умершего в СИЗО два года назад, где он находился по обвинению в хищении 100 млн руб. при исполнении госконтракта для Минобороны России. $15 млн с процентами Валерий Пшеничный при жизни якобы задолжал Марку Никинсону.

— Банкиру предлагают СИЗО вместо колонии — Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД обратился в Тверской суд столицы с ходатайством об аресте бывшего совладельца Нота-банка Дмитрия Ерохина. Банкир, а также его брат Вадим недавно получили сроки за хищение 2 млрд руб. из средств кредитного учреждения, а сейчас проходят по делу о растрате еще 25 млрд руб. Впрочем, суд ранее уже отказал в содержании под стражей Вадима Ерохина, и не исключено, что такое же решение ожидает и его брата. В таком случае оба отправятся в колонию, что серьезно осложнит продолжение расследования.

— У Дмитрия Костыгина не нашлось признаков мошенника — Главное следственное управление (ГСУ) СКР по Санкт-Петербургу переквалифицировало обвинение совладельцу "Юлмарта" Дмитрию Костыгину с мошенничества в особо крупном размере на причинение ущерба без признаков хищения. Это произошло после того, как прокуратура дважды возвращала дело на доследование. Ранее следствие считало, что Дмитрий Костыгин при предоставлении ему кредита в 1 млрд руб. намеренно ввел сотрудников Сбербанка в заблуждение, не сообщив о просроченных обязательствах перед другими кредиторами.

— Человек Школы — В Москве в возрасте 89 лет умер социолог, создатель Московской высшей школы социальных и экономических наук Теодор Шанин. Выпускник МВШСЭН Иван Сухов — о том, как Теодор Шанин создал в России гуманитарный вуз, не похожий на другие российские гуманитарные вузы.

— Сенаторов направляют на консультации — Полномочия Совета Федерации в части назначения генпрокурора могут быть урезаны: дополнить таким образом президентский законопроект о поправках к Основному закону предложила рабочая группа. Сейчас сенаторы голосуют за кандидатуру генпрокурора, предлагаемую президентом, и их решение является финальным. В рабочей группе предлагают закрепить за президентом право назначать генпрокурора после консультаций с Совфедом. Сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституции Павел Крашенинников, поясняя эту идею, напомнил о трудностях с отставкой генпрокурора Юрия Скуратова.

— Небо в сеточку — С 2012 по 2019 год в России зафиксировано 614 депутатских предложений по регулированию интернета. В докладе правозащитной группы "Агора", авторы которого приводят эти цифры, уточняется, что инициативы законодателей включают в себя "не только дополнительные основания запрета информации, но и санкции в отношении пользователей".

— Одиннадцать судей Конституции — Подгруппа по судебной власти рабочей группы по подготовке конституционных поправок внесла в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству свои предложения ко второму чтению президентского законопроекта. Часть их касается Конституционного суда. Несмотря на разногласия внутри рабочей группы по оптимальному числу судей КС, решено не противоречить президентскому законопроекту и сократить их число с 19 до 11.

— Шип, блеск — В Госдуме приступили к обсуждению мер по снижению вреда, который наносят дорогам шипованные шины. Речь идет об ограничении скорости для автомобилей с такими покрышками, штрафе за неправильное использование сезонной резины, возвращении обязательного опознавательного знака "Ш". Такой знак необходим, чтобы машины с шипованными шинами могли опознать автоматические камеры.

— С Айовой такие кокусы не проходят — В американском штате Айова прошли кокусы — первые внутрипартийные состязания, призванные определить кандидатов от двух крупнейших партий на грядущих президентских выборах. И если у республиканцев сюрпризов не было — победу с разгромным счетом одержал Дональд Трамп,— то демократические кокусы закончились конфузом: они оказались полностью парализованными технологически. Глава Белого дома назвал себя "единственным человеком, который может говорить об очень крупной победе в Айове".

— "Система российско-американских соглашений разваливается" — Через год, 5 февраля 2021 года, истекает срок действия российско-американского Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Москва настаивает на продлении этого соглашения еще на пять лет, Вашингтон медлит с ответом. Научный руководитель Института США и Канады, академик РАН Сергей Рогов объяснил специальному корреспонденту "Ъ", каким может быть выход из сложившегося тупика.

— Александр Лукашенко предался американской мечте — Американский журнал Foreign Policy со ссылкой на собственные источники назвал имя будущего посла США в Белоруссии. По информации издания, пост, остававшийся вакантным с 2008 года, должна занять Джули Фишер — кадровый дипломат с опытом работы в России, Грузии и на Украине. Эта новость — еще один эпизод продолжающегося сближения Минска и Вашингтона, проходящего на фоне затяжного кризиса в российско-белорусских отношениях. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не скрывает: в случае новых проблем с Россией он будет рассчитывать на помощь США.

— Банки выписали себе премиальные — Весь прошлый год российские банки увеличивали доли премиальных карт в своих портфелях. При этом речь идет не столько о росте числа VIP-клиентов, сколько о повышении статуса обычных карт ради повышенной межбанковской комиссии. Это резко снижает рентабельность эквайринга, отмечают опрошенные "Ъ" банки. Они весь год по-тихому повышали комиссии, но дальнейший рост себестоимости может не позволить им маскировать это. В итоге им придется переориентироваться на оплату через систему быстрых платежей (СБП). А это значит, что о кэшбэках и программах лояльности от банков придется забыть.

— Министерства рубят СУГ — Новое правительство подхватило затянувшуюся дискуссию об источнике финансирования обратного акциза на сжиженные углеводородные газы (СУГ), который планировалось ввести еще в прошлом году. Так, Минфин настаивает на введении для этого с 2023 года НДПИ на попутный нефтяной газ (ПНГ) и предлагает перенести решение вопроса на июль, в то время как Минэнерго, выступающее против такой схемы, считает, что договориться получится еще до конца февраля. Очередное обсуждение льгот на этан и СУГ пройдет 6 февраля на совещании у нового куратора ТЭКа вице-премьера Юрия Борисова.

— Субсидия класса "река—море" — Из-за возросшего аппетита заказчиков судов в РФ и спроса на бюджетные субсидии, частично компенсирующие выплаты по кредитам и лизинговым платежам, Минпромторг предлагает ограничить стоимость судов 1,5 млрд руб. Механизм нацелен на стимулирование строительства судов класса "река—море", но приход крупных заказчиков дорогого флота, например арктического, грозит нехваткой субсидий для речников.

— За инвесторами не заржавело — Совокупные активы мировых фондов, инвестирующих в золото, обновили исторический максимум, превысив отметку 2,57 тыс. тонн. Обновление рекорда происходит на фоне информации о распространении в мире коронавируса, которое может негативно сказаться на мировой экономике. Международные инвесторы уходят из рисковых активов в защитные, такие как золото. Высокий интерес к металлу наблюдается и со стороны российских инвесторов, которые в январе инвестировали в ПИФы драгоценных металлов почти 350 млн руб.

— Хищениям сбили цену — Банк "Траст", на базе которого ЦБ создал банк плохих активов для санируемых им кредитных организаций, подвел итоги конкурса по выбору экспертов по финансовым расследованиям. Победителем среди девяти претендентов, в том числе компаний "большой четверки" аудиторов и российских игроков, стала KPMG. Компания согласилась взяться за масштабное расследование всего за 136 млн руб., в полтора раза ниже стартовой цены. Впрочем, эксперты считают, что в данном случае имидж важнее денег.

— Гражданам предложат микрокредиты — Заемщики, претендующие на сумму кредита не более 15 тыс. руб., смогут обратиться за его получением в банк. Такой продукт ввел в свою линейку на днях МТС-банк. Ранее ссуды на столь небольшие суммы выдавали лишь микрофинансовые организации (МФО). Эксперты отмечают, что выдача подобных кредитов довольно затратна для банка, и предполагают, что таким образом он планирует расширить клиентскую базу, чтобы позже предлагать лояльным заемщикам большие суммы.

— Инвесторов лихорадит — Месячный объем торгов акциями на Московской бирже за январь 2020 года стал рекордным за девять лет и составил 1,5 трлн руб. В первой половине месяца рынок был оптимистичен на новостях о торговом соглашении между США и Китаем. Во второй половине началась распродажа российских активов на новостях о быстром распространении коронавируса.

— Антипинский НПЗ разбирают на части — Противостояние между Сбербанком и независимыми кредиторами, которые добиваются понижения требований госбанка в реестре обанкротившегося Антипинского НПЗ, перешло в активную фазу. 5 февраля апелляционный суд планирует рассмотреть жалобы кредиторов, настаивающих на том, что Сбербанк контролировал завод и фактически им управлял, поэтому долг перед ним должен погашаться в последнюю очередь.

— Электронная коммерция раздувает Жуковский — Компания "Жуковский Интернешнл Эйрпорт Карго" ("ЖИА Карго") планирует довести инвестиции в свой грузовой терминал до $50–52 млн. К введенному сегодня в эксплуатацию новому складу мощностью 100 тыс. тонн в год и перрону для грузовых судов компания добавит второй склад для логистических компаний, обслуживающих электронную коммерцию. Оператор рассчитывает полностью окупить проект к концу 2024 года. Конкуренты в крупных столичных аэропортах считают, что с учетом заявленных объемов инвестору нужно будет привлечь одного базового арендатора и одну грузовую авиакомпанию.

— Цифровой след вывел на дорожную карту — Как стало известно "Ъ", набор уже подготовленных "дорожных карт" по реализации сквозных цифровых технологий, среди которых кванты, блокчейн и искусственный интеллект, может дополниться документом, касающимся интернета. Его разработал "Ростелеком", предлагающий развивать под контролем государства платформу по сбору "цифрового следа" пользователя в интернете, системы рекомендаций контента, а также отечественные мессенджер, браузер и мобильную операционную систему (ОС).

— Рыбе мешают речные пути — Рыболовные компании в ряде регионов столкнулись с новой проблемой: под угрозой оказался промысел на реках и озерах из-за того, что год назад вступил в силу запрет на вылов рыбы там, где проходят суда. Уже в этом году проблема затронет производителей, чей промысел локализован в небольших населенных пунктах. Это не первый случай, когда законодательство в области рыболовных участков становится препятствием.

— В транспортный узел партнеры не ввязались — "Восток девелопмент", среди совладельцев которого выходец из строительного концерна "Крост" Александр Иерусалимов, отказался привлекать партнеров в проект застройки транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Верхние Лихоборы" на севере Москвы. На этой площадке могут появиться четыре 20–30-этажные башни с жильем и коммерческими площадями.

— "Галс-Девелопмент" обустроит гибкий офис — Подконтрольному группе ВТБ "Галс-Девелопменту" удалось найти первого крупного арендатора в бизнес-центр "Искра-парк" на севере Москвы: более 17 тыс. кв. м займет оператор коворкингов Ceo Spaces. Сделка может стать одной из крупнейших на рынке гибких офисных пространств столицы. Предполагается, что большую площадь в новом коворкинге займет IT-структура.

— У доменов проверят цены — Кассационный суд оценит решение предыдущих инстанций, вставших на сторону Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в споре с регистратором доменных имен Salenames. Последний требовал признать незаконным отказ ФАС оштрафовать Координационный центр доменов.ru и.РФ (КЦ), а также "Технический центр интернета" (ТЦИ) за повышение цен на операции с доменами более чем на 70%. КЦ фактически пользуется "антимонопольным иммунитетом", отмечают эксперты.

— "Триколор" не нашел новых зрителей — Абонентская база крупнейшего оператора платного ТВ в России компании "Триколор" перестала расти, остановившись на отметке 12,23 млн подключений. Эксперты связывают это с переходом на цифровое эфирное ТВ в 2019 году. В 2020 году сложности грозят и другим спутниковым операторам, уверены эксперты.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Правительство вывело концессии из-под действия законопроекта о защите инвестиций — Инвесторам в инфраструктуру удалось добиться изменения законопроекта о защите инвестиций – во вторник на совещании в правительстве первый вице-премьер Андрей Белоусов согласился вывести государственно-частные проекты из-под его действия. Об этом "Ведомостям" рассказали три федеральных чиновника и человек, близкий к одному из участников рабочей группы по доработке законопроекта.

— К выборам в Госдуму в России теоретически может появиться 40 новых партий — В России в преддверии выборов в Госдуму 2021 г. начался партийный бум. За последний год Минюст зарегистрировал информацию о 39 оргкомитетах новых партий, причем 17 из них появились в сентябре – декабре 2019 г., а еще четыре – в январе 2020 г. По закону о партиях оргкомитет, срок полномочий которого составляет не более года, должен подготовить и провести учредительный съезд, после чего у партии есть полгода на регистрацию отделений не менее чем в 43 регионах.

— Генпрокуратура инициировала пересмотр дела Константина Котова — Освобождение активиста Константина Котова, осужденного в сентябре 2019 г. Тверским судом Москвы к четырем года колонии за неоднократное нарушение правил участия в митингах (ст. 212.1 УК), становится все более непростым делом. В конце января Конституционный суд (КС) потребовал пересмотреть вынесенный Котову приговор, указав, что его необходимым условием могло быть только причинение реального вреда общественному порядку либо реальная угроза причинения такого вреда. Но их наличия Тверской суд не оценивал.

— Демпартия США не смогла подсчитать в срок итоги первых предварительных выборов — Предварительные выборы кандидатов в президенты США от демократической партии начались с неожиданного скандала: офис партии в Айове не смог вовремя огласить результаты прошедших в понедельник кокусов (собраний активистов, выбирающих кандидата). Обычно их итоги объявляются в день проведения поздно вечером, однако в этот раз результаты не опубликовали даже спустя сутки.

— Большинство аналитиков ожидают от ЦБ шестого подряд снижения ключевой ставки — Первое заседание совета директоров ЦБ в 2020 г. пройдет 7 февраля, в пятницу. Оно выпало на стечение сразу нескольких нетипичных событий в политике и экономике: начало массовой эпидемии коронавируса, смену российского правительства и увеличение расходов из-за социальных мер поддержки Владимира Путина. Решать, что делать со ставкой, ЦБ придется до того, как будет ясен масштаб влияния таких рисков.

— Британия хочет запретить продажу автомобилей с выхлопными газами к 2035 году — Великобритания намерена запретить продажу бензиновых, дизельных и гибридных автомобилей к 2035 г. Об этом премьер-министр Борис Джонсон объявил на мероприятии, посвященном будущему климатическому саммиту ООН в Глазго.

— "Спортмастер" запускает новую торговую сеть Urban Vibes — Один из крупнейших продавцов спортивной одежды и обуви в России – "Спортмастер" будет открывать мультибрендовые магазины спортивной обуви под названием Urban Vibes. Об этом "Ведомостям" рассказали два консультанта по торговой недвижимости и один представитель компании – конкурента "Спортмастера".

— Группа Snegiri перестроит собственные офисы у Патриарших прудов в жилье — На месте принадлежащих девелоперской группе Snegiri офисных зданий в Большом Палашевском переулке вблизи Патриарших прудов будет построен жилой комплекс. Это следует из информационных материалов, подготовленных к публичным слушаниям по этому проекту и размещенных на сайте префектуры Центрального административного округа Москвы.

— Таинственные покупатели 6,5% акций "Газпрома" не выдвинули кандидата в совет — 4 февраля совет директоров "Газпрома" утвердил сроки проведения и повестку ежегодного собрания акционеров, сообщила компания. Оно назначено на 26 июня. Утвержден список кандидатов для избрания в новый состав совета. На имеющиеся 11 мест номинированы те же 11 человек, что и годом ранее, новых кандидатур не заявлено.

— Челябинский трубопрокатный завод изменил дивидендную политику — Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) Андрея Комарова утвердил новую дивидендную политику, сообщила компания во вторник, 4 февраля. Теперь она планирует направлять на выплаты акционерам не менее 100% чистой прибыли по МСФО, если соотношение чистый долг/EBITDA будет меньше 1,5, 70% чистой прибыли или 100% чистого денежного потока, если чистый долг/EBITDA выше или равно 1,5, но ниже 2,5, и 50% чистой прибыли или 75% чистого денежного потока, если долговая нагрузка выше или равна 2,5, но ниже 3,5.

— Банк "Восточный" не выполнил требования ЦБ — Банк "Восточный" не выполнил требования ЦБ, следует из его отчетности на сайте регулятора: он выполнял все обязательные нормативы достаточности капитала – но без учета надбавок, которые надо иметь на конец квартала. К концу IV квартала значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1), основного (Н1.2) и собственных средств (Н1.0) у не системно значимых банков должно быть 6,75, 8,25 и 10,25%, у "Восточного" же получилось 5,4, 7,7 и 8,9%.

— "Жуковский" хочет всерьез конкурировать с московскими аэропортами в грузоперевозках — Компания "Жиа карго" (50,1% у компании "Рампорт аэро", которой принадлежит аэропорт "Жуковский") в конце декабря ввела в эксплуатацию грузовой терминал в "Жуковском" площадью 9200 кв. м и мощностью 100 000 т грузов в год, рассказал "Ведомостям" гендиректор "Жиа карго" Евгений Солодилин. Сейчас компания достраивает и во II квартале запустит перрон для стоянки грузовых самолетов площадью 90 000 кв. м, на нем смогут одновременно разместиться четыре широкофюзеляжных лайнера типа Boeing 747 или шесть узкофюзеляжных типа Airbus 320 / Boeing 737-800.

— Газпромбанк возвращается на рынок автокредитования — После пятилетнего отсутствия на рынок автокредитования возвращается Газпромбанк. После кризиса 2014 г. он выдавал такие кредиты штучно. По данным Frank RG, портфель автокредитов Газпромбанка на 1 декабря 2019 г. составлял 496 млн руб. против более 18 млрд руб. в 2014 г. После кризиса интерес клиентов к автокредитованию снизился вслед за продажами автомобилей, объясняет первый вице-президент, член правления Газпромбанка Алексей Попович, но теперь треть клиентов "указывают в качестве цели получения потребительского кредита покупку автомобиля".

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Узел Идлиба — Гостем "Делового завтрака" в "РГ" стал министр иностранных дел Сергей Лавров. Глава внешнеполитического ведомства рассказал о действиях РФ по снижению напряженности в Сирии и объяснил, может ли привести охлаждение отношений России и НАТО к новой "холодной войне".

— Все здоровы — 4 февраля в аэропорт Уханя вылетели военные самолеты для эвакуации россиян. По возвращении домой они проведут две недели на карантине. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, это вынужденная мера, заболевших среди эвакуируемых нет.

— Архив Суворова — В Екатеринбурге открылся пункт оцифровки документов и фотографий времен Великой Отечественной войны. Здесь ветераны смогут перенести в цифровой формат содержание семейных архивов. Материалы войдут в мультимедийный проект "Дорога памяти".

— Что за шум — В Госдуме разрабатывается законопроект о штрафах для шумных соседей. Согласно документу, ответственность за шумящих арендаторов ляжет на владельца жилья. При этом естественные шумы — плач ребенка, гудение в трубах — не будут считаться нарушением.

— Дресс-код для приговора — В мае планируется утвердить новые правила поведения посетителей в зданиях судов, сообщил председатель Совета судей РФ Виктор Момотов. Он подчеркнул, что организация против радикальных предложений, но этические нормы должны соблюдаться.

— Четвертое "нет" от Путина — Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию — высшая форма демократии, и оно не должно стать способом продления полномочий президента, заявил Владимир Путин. На встрече с общественностью в Череповце он также назвал сроки работы над поправками.

— Паспорт для родителей — Госдума проголосовала за расширение круга лиц, имеющих право на ускоренное получение гражданства РФ. Законопроект, который поможет воссоединиться семьям и привлечь в РФ дополнительные трудовые ресурсы, прошел первое чтение.

— По брусчатке — на зенитке — Сразу двадцать четыре новейших образца боевой техники впервые пройдут на параде 9 мая. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. На Красной площади можно будет увидеть новейшие зенитные ракетные системы и танки.

— Детский счет — Минтруд РФ предложил выделить более 1,5 трлн рублей на выплаты маткапитала в 2020-2022 гг. в связи с расширением программы. Увеличение финансирования необходимо для выплат на первого ребенка и повышения размера выплаты на второго.

— Поправка в календарь — Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию обсудила на заседании во вторник первые итоги работы тематических подгрупп. Ряд предложений уже передан в Госдуму в качестве поправок ко второму чтению президентского законопроекта.

— Взыщут на автомате — В России появятся официальные правила взаимодействия роботов-коллекторов с должниками. Как и их коллеги-люди, они не смогут требовать деньги по ночам и должны будут оставлять свой индивидуальный номер для последующей идентификации.

— Граждане хватили лишнего — Центробанк сообщил о новой схеме в арсенале черных кредиторов. Физлицу или индивидуальному предпринимателю выдают деньги, затем кредитор исчезает, и долгое время должнику просто некому выплачивать долг. При этом по условиям договора процентная ставка может расти.

— Индексация пенсий приемным родителям-пенсионерам — В начале этой недели в Государственную Думу был внесен законопроект об индексации пенсий тем пенсионерам, которые на возмездной основе заключили договор об осуществлении попечительства или опеки над ребенком, а также договор о приемной семье.

— Долги наши легкие — Доля розничных кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней упала в начале года до восьмилетнего минимума, следует из данных Банка России. При этом качество выданных кредитов пока не на высоте. Едва ли заемщики стали лучше платить по долгам — банки, вероятно, или списали совсем безнадежные кредиты, или продали их коллекторам.

— Цифровой эксперимент — С 1 апреля по 31 декабря 2020 года в России будет проводиться эксперимент по ведению работодателями электронных документов, касающихся трудовых отношений с сотрудниками. Законопроект об этом прошел первое чтение.

— В Госдуме предложили меры против коронавируса — В Госдуме обсудили меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в стране и рассказали о необходимых дополнениях в законодательство. Самое главное — скорейшее принятие комплексного закона.

— Врачи присмотрят за всеми, кто подозревает у себя инфекцию — Коронавируса в Москве, к счастью, пока не обнаружено, заявляют московские власти. Но контроль за всеми, кто мог попасть в зону риска заражения им, в городе налажен жесткий. Медосмотры проходят в аэропортах, в вузах, где учатся китайские студенты, — сейчас многие из них как раз возвращаются с зимних каникул.

— 14 дней под наблюдением — Россияне, возвращающиеся из поездок в Китай, в течение двух недель должны будут находиться под медицинским наблюдением. Об этом говорится в постановлении Главного государственного санитарного врача. Документ определяет меры по недопущению завоза и распространению коронавируса в России.

— Диагноз поставит искусственный интеллект — Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения РАН при поддержке центра программ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) при Владивостокском государственном университете экономики и сервиса разработал систему искусственного интеллекта, способную диагностировать коронавирус.

— С песней на выход — В пригородных поездах могут запретить петь и играть на музыкальных инструментах, зато станут возвращать деньги за неиспользованные билеты. Такие изменения Минтранс предложил внести в правила перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом.

— Восток все ближе — Одна из самых консервативных мусульманских стран Ближнего Востока готова открыть двери для российских поставщиков. Консультативный совет (Меджлис аш-Шура) Саудовской Аравии одобрил взаимное открытие торговых представительств с Россией.

— Вкус встречи — В просторное помещение кафе на Богдана Хмельницкого корреспондент "РГ" зашел под конец благотворительной "смены" и еле успел попробовать вкуснейшую гречку с курицей и домашний винегрет. Даже организаторы бесплатной столовой для пенсионеров не рассчитывали, что в Новосибирске формат моментально станет настолько востребованным.

— Кнопки не нужны — Производитель мобильных устройств BlackBerry сообщил, что в конце августа прекратит продажи смартфонов. Гаджеты, которые поступят на рынок до этого срока, производитель будет поддерживать на протяжении двух лет — обеспечит обновления и гарантийное обслуживание.

— Дети в доле — Федеральная нотариальная палата разъяснила острые юридические моменты, связанные с покупкой жилья с помощью маткапитала. "Закон обязывает родителей выделить доли в объекте недвижимости всем детям", — отметили нотариусы.

— Полис под крышей — Всероссийский союз страховщиков определил 16 пилотных регионов, где программы добровольного страхования жилья от ЧС в 2020 году могут заработать в первую очередь. Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу с 4 августа 2019 года.

— В Сочи появился поселок Сириус — В структуре Сочи на территории Имеретинской низменности появилась новая административно-территориальная единица — поселок городского типа Сириус создали в Сочи. Распоряжение о его создании подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

— Открытая книга — В Минске открывается XXVII Международная книжная выставка-ярмарка. Более 300 экспонентов из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья представят свои новинки участникам литературного форума. Торжественное открытие российского стенда состоится 5 февраля.

— Человек истории — Ушел из жизни известный российский социолог Теодор Шанин. Он был основателем знаменитой Шанинки — Московской высшей школы социальных и экономических наук, дав замечательный образец поствузовского социологического образования.

— "Липа" на три миллиона — Военная контрразведка по Центральному военному округу и полиция Красноярского края задержали врача краевого центра по подозрению в получении взятки. Согласно материалам дела, заведующий урологическим отделением Красноярской межрайонной клинической больницы N 4 поставил призывнику ложный диагноз.

— Докатилась — Во вторник Следственный комитет по Москве объявил, что готов в ближайшее время предъявить обвинение в совершении уголовного преступления жительнице столице, которая, будучи в нетрезвом состоянии, посадила за руль одного своего ребенка, а второго разместила в той же машине.

— Наказание с дисконтом — Особый порядок уплаты административного штрафа в размере половины суммы наложенного административного штрафа распространится более чем на 1000 проектируемых составов административных правонарушений. Об этом сообщили в Минюсте.

— ГАИ на техосмотре — ГИБДД будет проводить внеплановые проверки операторов техосмотра. Для их организации будет достаточно заявления должностного лица, например, о том, что оператор выдает диагностические карты без проведения ТО.

— 70 лет для ректора — не возраст — Предельный возраст для руководителей вузов и НИИ предложили повысить до 70 лет, при этом срок службы в должности ректора будет ограничен 15 годами. Соответствующие инициативы рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности

— "Триумф" на экспорт — Россия начала производство зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" для их поставок в Индию, этот крупнейший контракт будет выполнен в установленные сроки. Индия полностью выполняет свои обязательства по оплате поставок ЗРС С-400, контракт на поставку которых был заключен между странами в октябре 2018 года.

— Пропали вместе с машинами — Сразу в нескольких городах группа аферистов организовала сеть салонов, предлагающих автовладельцам помощь в продаже своих машин. Мошенники брали автомобили с сопроводительными документами под реализацию, а потом исчезали.

— Самолеты на двоих — МЧС, минприроды и Рослесхоз объединяют усилия перед началом нового пожароопасного сезона. В частности, возможно уже этим летом десантников-пожарных Рослесхоза в труднодоступные места будет доставлять авиация МЧС России.

— Флешка с секретом — В Москве Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление срока содержания под стражей американца Пола Уилана. Обвиняемый в шпионаже пробудет в СИЗО до 29 марта.

— Кокус преподнес фокус — Старт президентской избирательной кампании в США обернулся беспрецедентным провалом для Демократической партии. При обработке бюллетеней, поданных на голосовании партийных активистов в штате Айова, произошел серьезный технический сбой.

— Пересядут на батарейки — После 2035 года в Британии невозможно будет купить автомобиль, который работал бы на дизеле или бензине. С витрин салонов исчезнут даже гибридные авто, а останутся лишь машины на водородном топливе и электричестве. Такое решение принято в рамках амбициозных планов Альбиона сократить число углеводородных выбросов до нуля к 2050 году.

— Во Франции стало аномально тепло — Многие французы в начале этой недели сменили свитера с плащами на футболки и безрукавки, запаслись солнцезащитными очками и отправились на пляж. Причем имели на это полное право: за сто с лишим лет, что здесь существует метеорологическая служба, в стране не сталкивались с необычной жарой, что пришла к французам в первые дни февраля.

— Демонтаж Жукова — Последний в Одессе барельеф маршалу Победы Георгию Жукову был снесен боевиками так называемых "Национальных дружин" (молодежное крыло неонацистского полка "Азов" — прим. "РГ"). Он находился на стене философского факультета Одесского национального университета имени Мечникова (ОНУ). Там в 1946-1948 годах находился штаб Одесского военного округа.

— Хочешь гудеть — стой — В индийском Мумбае власти начали интересный эксперимент по борьбе с шумом на улицах. Как известно, на индийских дорогах стоит постоянный шум, так как водители любой маневр сопровождают звуковым сигналом. Это касается и ожидания на светофорах — чем меньше времени остается до зеленого сигнала, тем активнее люди жмут на клаксон, поторапливая нерасторопное устройство.

— Куртка с капучино — Санкции и контрсанкции как можно скорее должны остаться в прошлом, считает посол Италии в России Паскуале Терраччано. В интервью "РГ" он рассказал, почему не использует Twitter и какие сюрпризы в сфере культуры ждут россиян. Также он сообщил о планах расширить сеть визовых центров в РФ.

— Острые углы Большого Камня — Корреспондент "РГ" вместе с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко посетил город Большой Камень. Больше года назад здесь сменился глава городского округа, однако жалоб меньше не стало, и руководитель региона решил разобраться лично.

— Мэр взял лопату — В столице Башкирии мобилизовали все силы для борьбы с последствиями мощного снегопада. Кроме коммунальщиков на улицы Уфы вышли горожане и даже чиновники мэрии. Взяться за лопаты призвал глава администрации Уфы Ульфат Мустафин. Были отменены все оперативки, заседания и встречи.

— Эндаумент. Перевод на калмыцкий — У Элистинского лицея появился собственный инвестиционный фонд, доход от которого пойдет на его развитие. Эндаумент-фонд (от англ. endowment — пожертвование, вклад) лицея составляет более 3,5 миллиона рублей. Уже выбрана управляющая компания, которая будет приумножать капитал учебного заведения на фондовом рынке, вкладывая его в ценные бумаги и совершая финансовые операции.

— Тайные агенты Третьего рейха — Польша наряду с Венгрией наиболее активно способствовала захватнической политике Германии и развязыванию новой войны в Европе. Подтверждением тому служит почти неизвестный никому "пакт Нейрат-Липский", подписанный в 1934 году.

— Пойдут в рост — Пожары уничтожают миллионы гектаров леса, для его восстановления требуются десятки лет. Российские ученые создали метод, который позволит сократить это время в 3-4 раза. В его основе известная технология микроклонального размножения.

— Эффект "близнецов" — Высшей научной награды Китая, Государственной премии в области международного научного и технологического сотрудничества, удостоен председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) академик РАН Владислав Панченко. С наградой его поздравил председатель КНР Си Цзиньпин. За 25 лет существования этой премии ее лауреатами становились всего пять российских ученых, в том числе академики Жорес Алферов и Евгений Велихов. С лауреатом беседует корреспондент "РГ".

— О ядерном буксире, гарпунах и камикадзе — Королевские чтения — это всегда интересно. Почему? Это площадка, на которой тесно пересекаются разные конструкторские школы, разные взгляды на фундаментальные проблемы космонавтики и развитие ее направлений. Но, пожалуй, самое главное — это новые идеи, проекты. Один из самых амбициозных проектов российских ученых — космический "буксир" c ядерным двигателем

— Доноры отменяются?— Ученые из Японии впервые в истории успешно пересадили пациенту выращенные в лаборатории клетки сердца. Это может кардинально изменить регенеративную медицину, стать альтернативой пересадке сердца.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Злоключения электроники — Закрытие производств в Китае из-за коронавируса приведёт к подорожанию смартфонов и других гаджетов в том числе в России. Каждая неделя простоя фабрик будет добавлять к ценнику 1,5–3%, считают опрошенные "Известиями" участники рынка и эксперты. У отечественных ритейлеров пока есть запасы, но если производство в КНР не возобновится к 10 февраля, к концу марта электроника начнёт исчезать с полок, предупреждают дистрибьюторы.

— Точка возврата — Впервые с 2010 года иностранные правительства вернули России больше кредитов, чем получили. По данным казначейства, заёмщики выплатили РФ 250 млрд рублей, тогда как в долг наша страна предоставила 215 млрд. Сумма возврата также беспрецедентна — она почти в два раза выше, чем максимальные за 12 лет выплаты других государств по кредитам перед РФ. В Минфине объяснили рост платежей наступлением сроков погашения основного тела долга сразу по нескольким заёмщикам.

— Взлётно-полосатые — Для животных, которых перевозят в самолётах, предлагается покупать билеты на соседние кресла с их владельцами. С таким предложением к Минтрансу обратился глава комитета Госдумы по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов. Как объяснил "Известиям" депутат, в этом случае можно уйти от ограничения веса питомцев, сейчас лимитированного 8 кг.

— Заработная расплата — Уголовное наказание за невыплату зарплаты могут существенно ужесточить, выяснили "Известия". Правительственная комиссия поручила Следственному комитету и МВД рассмотреть возможность признать это преступлением средней тяжести, а не небольшой, как сейчас. В этом случае срок за невыплату зарплаты больше чем за два месяца может составить до пяти лет лишения свободы, а не до трёх, как сейчас.

— Труд по устройству — В России появится единый центр, который будет отслеживать изменения на рынке труда и помогать гражданам в поиске работы. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с представителями общественности в Череповце. В ходе беседы глава РФ призвал внести поправки в законодательство, которые позволят учащимся старших курсов педагогических институтов преподавать в школах. Президент вернулся и к теме недавнего увольнения главы Чувашии и предстоящему внесению поправок в Конституцию.

— Идлибский перекрёсток — В провинции Идлиб в эти дни решается исход войны в Сирии. Армия САР при поддержке российских ВКС проводит стратегическую наступательную операцию по освобождению своих территорий и ключевого шоссе М5. Достичь успеха сирийским военным мешают США и Турция. Последняя ввела дополнительные войска в республику и обстреляла правительственные силы.

— Подвели итоги кокусов — Кокусы Демократической партии в Айове — первом штате на пути долгого отбора кандидатов в президенты — сразу же начались со скандала. Вместо оперативного оглашения результатов оно затянулось на много часов, что уже наложило отпечаток на старт кампании. На момент публикации материала официальные итоги так и не были известны. Предварительные экзитполы показывали: Берни Сандерс в Айове выигрывает, обходя фаворита в гонке за номинацию — бывшего вице-президента США Джо Байдена.

— Жутко по-пекински — Минздрав обратился к Госдуме с просьбой ускорить принятие законопроекта о биологической безопасности. Об этом на заседании в ГД заявил замглавы ведомства Сергей Краевой. По его словам, это поможет вести комплексную борьбу с такими угрозами, как новый "китайский" коронавирус. По информации "Известий", документ готовится ко второму чтению.

— Вышло бочкой — Спрос на нефть в Китае рухнул на 20% — примерно на 3 млн баррелей в день — на фоне вспышки эпидемии коронавируса. Резкое, пусть и временное снижение спроса немедленно отразилось на цене на чёрное золото, подешевевшее сразу на $5 за считанные дни. В страхе перед ещё более сильным падением страны ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, размышляют над экстренным саммитом организации и примкнувших к ней нефтедобытчиков.

— Одни дома — Коронавирус создал ещё одну проблему гуманитарного характера. Немало жителей Уханя, ставшего очагом опасного заболевания, покидая город на Новый год, оставили дома питомцев. Всего на пару дней, думали хозяева. Но введённый властями Уханя 23 января тотальный карантин, из-за которого уехавшие жители до сих пор не вернулись в родные пенаты, поставил под угрозу голодной смерти оставленных собак и кошек.

— China нагрянет — Отели и рестораны не имеют права отказывать в обслуживании китайцам, за это предусмотрено наказание вплоть до уголовного. Об этом "Известиям" заявили в российском Союзе потребителей. Там подчеркнули: предложения услуг ресторанов и отелей публичные, а значит, они обязаны работать с любым клиентом, независимо от гражданства. Единственный повод не принимать посетителей — отсутствие мест в заведении. В Роспотребнадзоре подтвердили, что условия обслуживания, отличные от законов РФ и ущемляющие права потребителей, недействительны.

— Невыносимая симка — Каждому второму абоненту отказывают в переходе к другому оператору с сохранением своего номера. Это следует из статистики Центрального научно-исследовательского института связи (ЦНИИС), который собирает данные по этой услуге. Часто сим-карты оформлены не на тех людей, которые ими пользуются, могут быть ошибки в договоре или неоплаченные счета, говорят операторы.

— Есть бесконтакт — Крупнейшие кредитные организации до конца этого года переоборудуют свою сеть банкоматов для обслуживания клиентов без пластиковых карт. Об этом "Известиям" рассказали в нескольких российских финорганизациях. Работающие при касании телефоном бесконтактные АТМ отвечают требованиям современного сервиса, ускоряют время обслуживания клиентов, решают проблему "захвата" карт, а также предотвращают мошенничество.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Спецдекларация под следствием — Константин Пономарев, известный многомиллиардной тяжбой c концерном IKEA и осужденный в 2019 году на восемь лет колонии, утверждает, что правоохранительные органы незаконно используют сведения из его декларации об амнистии капиталов. Об этом говорится в письме бизнесмена Дмитрию Медведеву (на момент оправления письма—председателю правительства), а также в обращении его адвоката Владимира Постанюка к главе комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлу Крашенинникову. Копии документов, направленных адресатам в начале декабря 2019 года, есть у РБК.

— Казус с кокусом — Демократическая и Республиканская партии выбирают кандидатов на голосованиях, как правило, среди членов партии, которые могут принимать один из двух форматов—праймериз или кокус. Организаторами праймериз выступают государственные органы, и избиратели голосуют бюллетенями. Праймериз бывают двух видов— закрытые (только для членов партии) или открытые (для всех избирателей). Первые праймериз по выборам кандидата в президенты пройдут в штате Нью-Гемпшир 11 февраля.

— Москва пришлась миллионерам по карману — Швейцарский банк Julius Baer выпустил свой первый глобальный отчет о благосостоянии и роскошном образе жизни Global Wealth and Lifestyle Report. В основу легло исследование потребительского поведения и цен на товары и услуги люксового сегмента в 28 мегаполисах. Москва оказалась одним из самых доступных, заняв 23-е место в общем рейтинге.

— В битву с социальным инжинирингом вступают антифрод-платформы — Крупнейшие банки и мобильные операторы из "большой четверки" нашли способ бороться с подменными номерами, которые используют мошенники, чтобы звонить банковским клиентам под видом кредитной организации. Антифрод-платформы разработали Теле2, МТС, "МегаФон" и "ВымпелКом" (работает под брендом "Билайн"). Банки, среди которых Тинькофф Банк, ВТБ, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Московский кредитный банк (МКБ) и МТС Банк, уже тестируют системы или собираются это делать. Об этом РБК рассказали представители банков и сотовых операторов.

— Инвестиционный кодекс потерял инфраструктурные статьи — Минфин исключил предприятия на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП) и концессий, широко используемые при реализации инфраструктурных проектов, из-под действия законопроекта о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Это следует из последней версии законопроекта, подготовленной ко второму чтению в Госдуме (дата обсуждения пока не назначена). РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердил источник.

— ЧТПЗ прокатится в США — Новая пятилетняя стратегия ЧТПЗ до конца 2024 года предполагает увеличение экспортной выручки до более чем 25%. Компания намерена диверсифицировать продуктовый портфель и каналы продаж и заявила о планах открыть филиал в США.

— Обязательная маркировка гонит "Карат" за границу — О возможных действиях московского завода "Карат" (производителя плавленных сырков "Дружба" и "Янтарь") по переносу части производственных мощностей из России в Белоруссию в случае введения обязательной маркировки молочных продуктов стало известно из протокола прошедшего 30 января 2020 года совещания в Минсельхозе. Копия документа есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил один из участников совещания.

— "Холоп" побил рекорд советской сборной — Комедия "Холоп" режиссера Клима Шипенко, стартовавшая в прокате 26 декабря 2019 года, заработала 2,9438 млрд руб., свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) на 4 февраля.