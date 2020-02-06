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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Белый дом образцового содержания — Правительство отвергло наиболее серьезные опасения в отношении себя — В среду, 5 февраля, президент Владимир Путин провел первое совещание с правительством о ближайших действиях Белого дома в 2020 году. Поправки к бюджету до 2022 года, описывающие финансовые границы новой стратегии Белого дома, будут готовы на следующей неделе.

— Почти все шло не по плану — Счетная палата оценила работу правительства — Счетная палата (СП) провела стратегический аудит работы правительства в 2017–2019 годах. Контрольный орган прямо признает: система стратегического планирования в РФ практически отсутствует, цели органов власти не увязываются между собой и с требованиями президента и правительства и не стыкуются с проектной деятельностью Белого дома, определяются формально, а их достижение не контролируется.

— Кто на новеньких — Как началось и чем закончилось вручение верительных грамот в Кремле — 5 февраля президент России Владимир Путин принял верительные грамоты у 23 новых чрезвычайных и полномочных послов, а специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников не отрывал взгляда от посла США в России Джона Джозефа Салливана — и не зря.

— Поставщиков газа нервирует гильотина — НОВАТЭК увидел в регуляторных изменениях угрозу своей независимости — При проведении регуляторной гильотины ФАС предлагает радикальные изменения, которые включают отмену доступа независимых производителей газа к газотранспортной системе "Газпрома". Против этого уже выступил НОВАТЭК, посчитавший, что тогда предложения службы должны иметь замену устаревшим нормам.

— Спиртное разводят с жилым — Заведениям на первых этажах грозит выселение — Планы властей ограничить продажу спиртного небольшим заведениям общепита в жилых домах могут иметь масштабные последствия. Потенциально инициатива может повлиять на работу 60 тыс. точек, а наделение властей субъектов РФ правами вводить дополнительные ограничения может обернуться дискриминацией отдельных сегментов бизнеса.

— "Березка" склонилась к сотрудничеству с ЭТП — Рынок малых госзакупок готовится к очередному переделу — Будущее разделение Минфином малых госзакупок между электронными площадками и проектом "Ростеха" — единым агрегатором торговли "Березка", который электронные торговые площадки (ЭТП) обвиняли в монополизации рынка,— теперь подтолкнуло агрегатор к сотрудничеству с одним из бывших оппонентов — ЭТП "РТС-тендер".

— Общероссийскому голосованию оформляют процедуру — Она будет прописана в ст. 2 законопроекта о конституционных поправках — Как стало известно "Ъ", сегодня в администрации президента пройдет закрытое совещание, на котором планируют обсудить порядок общероссийского голосования по поправкам к Конституции.

— Российские адвокаты защитились от обысков в Европе — ЕСПЧ признал, что в России нарушались права юристов — Знаковое решение для российских адвокатов и юристов принял Страсбургский суд, обязав власти РФ выплатить более 20 заявителям суммы от €1 тыс. до почти €16 тыс. компенсации за проведенные у них обыски.

— Генерал злоупотребил с "Парусом" — Бывший заместитель главкома ВВ МВД зачастил в суды — Новый судебный процесс ожидает уже отбывающего срок бывшего заместителя главкома внутренних войск МВД России (сейчас Росгвардия) 56-летнего Вячеслава Варчука.

— Рукоприкладство привело в СИЗО — Арестован фигурант скандального видео — Чертановский суд Москвы арестовал на два месяца уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Шханукова. Он был задержан после того, как в сети появилось видео, на котором видно, как господин Шхануков издевается над пятилетним пасынком.

— Банкира арестовали как нарушителя запретов — Экс-председателю совета директоров ВПБ ужесточили меру пресечения — Как стало известно "Ъ", в Москве арестован бывший председатель совета директоров Военно-промышленного банка (ВПБ) Юрий Колток, обвиняемый в хищении прав на имущество на сумму 808,7 млн руб. Банкира, на которого ранее был наложен запрет определенных действия, отправили в СИЗО после того, как один из свидетелей по делу пожаловался, что от него требуют не упоминать господина Колтока в показаниях.

— Пассажиры наши меньшие — Общественники готовят для Минтранса, Госдумы и Совета федерации поправки к правилам перевозки животных — Общероссийское объединение пассажиров завтра направит в Минтранс пакет предложений по изменению правил транспортировки животных в самолетах. Об этом "Ъ" сообщил глава объединения Илья Зотов, уточнив, что одновременно документ будет направлен в Госдуму и Совет федерации.

— Протестующих предложено понять и простить — В Мосгордуму внесен проект амнистии осужденных участников летних митингов — "Ъ" ознакомился с внесенным в Мосгордуму проектом амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Его авторами наряду с представителями "Справедливой России", "Яблока" и КПРФ являются Дмитрий Гудков и Егор Жуков.

— Дорожные штрафы отправляют на сервис — Электронное обжалование постановлений ГИБДД может заработать в ближайшие месяцы — Уже весной этого года водители смогут обжаловать штрафы ГИБДД через портал госуслуг. На это рассчитывают авторы законопроекта, предусматривающего запуск нового сервиса.

— Опека в диагнозе — Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки — Девочка, которая в течение почти шести лет живет в перинатальном центре, может быть передана в приемную семью или под опеку, разъяснили "Ъ" решение Пресненского суда Москвы от 5 февраля юристы.

— "Грузинская мечта" становится американской — В Тбилиси ищут поддержки США в преддверии парламентских выборов — Глава МИД Грузии Давид Залкалиани во вторник прибыл в США, а уже на следующий день в американской столице встречали делегацию правящей партии "Грузинская мечта" во главе со спикером парламента Арчилом Талаквадзе.

— "Эксперимент хорошо себя зарекомендовал" — Замглавы МИД РФ Евгений Иванов — о нововведениях в визовой политике России — В прошлом году российские власти значительно упростили процесс получения туристических виз для въезда на территорию Калининградской области и в Санкт-Петербург для граждан 53 государств. В следующем году практику выдачи электронных виз расширят на все субъекты РФ.

— У компенсаций наступил инкубационный период — Возмещение авиакомпаниям потерь от закрытия Китая может затянуться — Правительство может компенсировать авиакомпаниям прямые убытки от закрытия авиасообщения с Китаем из-за распространения коронавируса. В большинстве авиакомпаний еще не проводили расчеты потерь, но они могут составить миллиарды рублей.

— Сим-карты по отложенной технологии — Легализация eSIM переносится на год — Применение в России технологии виртуальных сим-карт eSIM может быть отложено еще почти на год — до конца 2020-го. В правительстве пока не верят, что предложенный операторами связи механизм биометрической идентификации абонентов достаточно безопасен.

— Негосударственное пенсионное обеспечение фондов — НПФ хотят расширять бизнес за счет взносов граждан — Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), работавшие с добровольными пенсионными программами, начали борьбу за право взимать плату с взносов клиентов. Такое право было у НПФ акционирования. По их мнению, нынешняя ситуация не позволяет фондам серьезно вкладываться в расширение добровольных программ.

— Разделяй и продавай — Госкомпании расстанутся с непрофильными энергоактивами по требованию ФАС — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала законопроект, который позволит ей через суд принуждать госкомпании, владеющие генерирующими, сбытовыми и сетевыми компаниями одновременно, продавать такие активы.

— Быстрые конкурентные переводы — Карты отдают долю рынка новому сервису — За год работы системы быстрых платежей (СБП) переводы через нее показали не только хорошую динамику, но и оказались вполне конкурентоспособными по отношению к классическим переводам с карты на карту.

— ПИФы в болезненном ожидании — На притоке средств инвесторов может сказаться коронавирус — В январе частные инвесторы вложили в открытые паевые фонды 26 млрд руб.— второй результат для этого месяца за историю рынка. При этом постепенно растет интерес инвесторов к более рисковым категориям фондов, которые обеспечили в прошлом году доход, в несколько раз превышающий ставки по банковским вкладам.

— Майнеры приглянулись хакерам — Российские компании чаще всего атакуют из России — Кибератаки на российские компании случаются в два раза чаще, чем в среднем по миру, подсчитали в компании Check Point. Чаще всего в России злоумышленники используют программы для майнинга криптовалюты и кражи паролей.

— Гостиницы заработали на туристах — По стоимости номера отели Петербурга сравнялись с Москвой — Рост турпотока более чем на четверть позволил гостиницам Санкт-Петербурга увеличить среднегодовую стоимость размещения: по итогам 2019 года по данному показателю во всех ценовых сегментах этот региональный рынок сравнялся с Москвой.

— Бренды встроят в картинки — Mail.ru Group запускает новый рекламный формат — Входящий в Mail.ru Group сервис Relap начал тестировать новый формат онлайн-рекламы. Он позволит встраивать рекламные изображения прямо поверх картинок в контенте, который просматривает пользователь.

— "Идеального бизнеса не существует" — Президент Sminex Алексей Тулупов о своем прошлом в "Росбилдинге" и будущем в девелопменте — Долгое время в Москве владельцы перспективных площадок под застройку, например, под бывшими промпредприятиями, боялись компании "Росбилдинг". В начале 2000-х годов это был, пожалуй, один из самых крупных игроков рынка слияний и поглощений.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— На рынке элитного жилья в Москве установлен новый рекорд — Продажи дорогих квартир в прошлом году выросли на треть и превысили 100 млрд рублей — В прошлом году московские девелоперы дорогого жилья увеличили продажи на 32% до 102 млрд руб., говорится в отчете консалтинговой компании Knight Frank. Компания ведет подсчеты с 2015 г.

— Госдума предложила лишить Совет Федерации права назначать генпрокурора — Депутаты начали работу над президентскими поправками к Конституции — Комитет Госдумы по законодательству начал рассмотрение поправок к президентскому законопроекту об изменении Конституции.

— Россияне считают армию и госбезопасность самыми авторитетными институтами — А отставку правительства приняли с радостью — За последние пять лет в общественном мнении силовые структуры стали системообразующими институтами России. Об этом на ежегодной конференции "Левада-центра" рассказал его директор Лев Гудков.

— Завод УЗГА получил заказы на военные беспилотники на сумму более 30 млрд рублей — Это загрузит предприятие до 2027 года — Минобороны заключило контракты с Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА, принадлежит дружественным "Ростеху" акционерам) крупные контракты на разработку и поставку больших беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

— Конституционный суд рассмотрит дело об исчезнувшей справке о доходах — Чиновника уволили за отсутствие декларации, без которой он не мог поступить на госслужбу — Конституционный суд проверит положения антикоррупционного законодательства, позволяющие увольнять за утрату доверия чиновников, не предоставивших при поступлении на службу сведения об имуществе и доходах.

— Правительство и ЦБ договорились общаться ради экономической стабильности — Создание совместной рабочей группы не навредит независимости Центробанка, считает регулятор — Радикальные изменения в финансово-экономическом блоке правительства – его куратором в ранге первого вице-премьера стал бывший помощник президента Андрей Белоусов, а его пост в Кремле занял бывший министр экономического развития Максим Орешкин – больше всего беспокоили председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину, рассказывали "Ведомостям" федеральные чиновники.

— Счетная палата раскритиковала работу исполнительной власти — Цели ставятся неверные и не достигаются — Счетная палата провела стратегический аудит 17 федеральных министерств и семи служб и пришла к неутешительным выводам: у системы государственного управления проблемы с целеполаганием. В их планы включено достижение чуть больше половины (55%) показателей национальных проектов и около четверти (26%) показателей программ, за которые они отвечают.

— Коронавирус угрожает производству iPhone, автомобилей и самолетов — Последствия эпидемии начинает ощущать не только сектор услуг — Вспышка коронавируса в Китае создает все больше проблем бизнесу. Первыми негативные последствия на себе ощутили компании, непосредственно взаимодействующие с потребителями.

— Почему соседи ненавидят нового акционера Aston Martin — Миллиардер Лоуренс Стролл обожает Ferrari, а покупает его конкурента — Лоуренс Стролл с детства без ума от Ferrari – у него их целый подземный гараж, больше 30 шт. Но сейчас он спасает конкурента – британскую Aston Martin: консорциум инвесторов во главе со Строллом заплатит 182 млн фунтов ($239 млн) за 16,7% акций.

— Парковка в Москве снова подорожает — "Ведомости" разобрались, где и как изменится ее стоимость — На 80 улицах парковки станут платными. Они появятся в районах Беговой, Внуково, Таганский, Басманный, Головинский, Даниловский, Люблино, Марьина Роща, Митино, Нагатино-Садовники, Новогиреево, Рязанский, Южнопортовый, Соколиная Гора, Северное и Южное Тушино.

— Правительство согласилось реформировать ОСАГО без увеличения выплат — Тарифный коридор не расширяется, выплаты не растут – это плата за индивидуальный тариф — "Лучше так, чем никак", – объясняет замминистра финансов Алексей Моисеев.

— "Ростелеком" выбрал поставщиков планшетов для переписи населения — Производители должны быть российские, поэтому устройства обойдутся дороже — Совет директоров "Ростелекома" решил, какие компании станут поставщиками планшетов для всероссийской переписи населения, – это "Байтэрг" и ПК "Аквариус".

— Экспорт российских автомобилей резко вырос в прошлом году — Растет спрос в странах СНГ, в лидерах продаж – Lada — Общий экспорт продукции российского автопрома (автомобили, сборочные комплекты, комплектующие) вырос в 2019 г. на 17% до $4 млрд, указано в исследовании EY. Рост зарубежных поставок наблюдается уже третий год подряд.

— Евразийский союз занялся цифровизацией логистики — На создание электронных сервисов для грузоперевозок потратят 10 млрд рублей — Премьер-министры всех пяти стран – участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия) подписали договор о единой экосистеме цифровых транспортных коридоров.

— Китай может сократить импорт СПГ из-за коронавируса — Это грозит обвалом цен на газ на мировом рынке — Китайская CNOOC, а также, возможно, Sinopec и CNPC (контролируются государством) изучают возможность временного расторжения долгосрочных контрактов на покупку сжиженного природного газа (СПГ), сообщила в среду Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

— Как российские работодатели защищаются от коронавируса — Сотрудники каких компаний и организаций рискуют заразиться прежде всего — Виталий Баскин, директор по развитию бизнеса производителя зубной пасты и косметики Splat Global в Китае, успел приехать в Россию на каникулы по случаю китайского Нового года еще до вспышки коронавируса.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Министры в кабинете президента — Владимир Путин призвал новый состав правительства к прорыву в дебюрократизации по всем направлениям — Президент Владимир Путин назвал новый состав кабмина оптимальным и призвал всех к командной работе для достижения результата — роста зарплат и доходов граждан. Времени на раскачку нет, предупредил глава государства и призвал совершить прорыв в дебюрократизации.

— Аварийный выход — Беседа с пилотом Дамиром Юсуповым, посадившим лайнер с 226 пассажирами на кукурузное поле — Не успел я спуститься с трапа самолета в аэропорту Екатеринбурга, как позвонил Дамир: "Выйдете из здания и держитесь правой стороны. Жду вас в холле гостиницы".

— Лучшее лекарство — карантин — Из Китая вывезли россиян, заявивших о желании вернуться на родину — Операция по эвакуации наших сограждан, оказавшихся в эпицентре эпидемии коронавируса в Китайской провинции Хубэй, завершилась. Точнее успешно закончен первый ее этап — транспортировка.

— Вагон вариантов — У дальних поездов появится новая остановка в Москве — Тысячи пассажиров дальних поездов смогут выходить в столице не только на вокзалах. Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, дополнительная остановка запланирована на станции МЦК "Локомотив", на восточном въезде в город.

— Мантия под защитой — Председатели судов больше не смогут наказывать судей — Председатель Совета судей России Виктор Момотов сообщил о новациях, повышающих гарантии независимости судей. Председатели судов лишены значительной части полномочий. Например, они больше не смогут проводить проверки сигналов в отношении судей и инициировать наказание людей в мантиях.

— Пульс страны и мира — Владимир Путин принял верительные грамоты от послов 23 государств — Спустя 75 лет после окончания Второй мировой войны человечество вновь оказалось у опасной черты из-за роста числа региональных конфликтов, угрозы терроризма и разрушения системы контроля над вооружениями.

— Закон и порядок — Профильный комитет одобрил ряд поправок в Конституцию — В Госдуме стартовала серия заседаний для рассмотрения поправок, предложенных ко второму чтению президентского законопроекта об изменениях Конституции. В среду депутаты одобрили блок поправок, касающихся судебной системы и прокуратуры.

— Работа на все руки — КС объяснил, как заключать трудовой договор с иностранцем — В среду Конституционный суд РФ опубликовал свое постановление, которое заинтересует многих предпринимателей, у которых работают граждане из ближнего зарубежья.

— Нарезать поровну — В ЦИК поддержали изменение схемы избирательных округов — В Центральном избирательном комитете (ЦИК) выступили с поддержкой законопроекта об изменении схемы округов. Он будет актуален для тех территорий, где сегодня ведется массовое строительство, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

— Каждый год 22 июня — Госдума одобрила введение общероссийской Минуты молчания — В день памяти и скорби 22 июня ежегодно по всей России будет объявляться Минута молчания. Законопроект об этом Госдума приняла в первом чтении.

— Предъявите ваш телефон — Глава Минкомсвязи Максут Шадаев рассказал о будущем госуслуг — Оформление документов, справок и пособий без необходимости приходить в госучреждения, приложение в смартфоне вместо паспорта, единый электронный сервис для сбора и отработки жалоб, — все это может скоро стать реальностью.

— Эфир заждался новостей — Минкомсвязь увеличит объемы вещания региональных каналов в "цифре" — К апрелю Минкомсвязь планирует добиться существенного увеличения объема вещания региональных каналов в "цифре", сообщил замглавы ведомства Алексей Волин на расширенном заседании Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

— Штраф не поможет — В Думе считают, что за продажу снюса надо судить — В среду стало известно, что в Комитете Госдумы по госстроительству и законодательству считают необходимым ввести уголовную ответственность для торговцев за продажу снюса детям и подросткам.

— Большая земля станет ближе — Минтранс решил субсидировать местные авиалинии — Минтранс решил субсидировать местные авиамаршруты — короткие перелеты в пределах одного региона. Для отдаленных и труднодоступных регионов они зачастую являются единственным способом связи с "большой землей".

— Паническая атака на нефть — ОПЕК+ постарается остановить негативное влияние коронавируса на рынок — Глава Минэнерго России Александр Новак допустил, что падение цен на нефть — ниже 55 долларов за баррель — может быть следствием "панических страхов" рынка перед возможным сокращением потребления нефти в Китае.

— Клик в одно окно — Кадастровая палата запустила сайт для собственников — Федеральная кадастровая палата запустила единый сервисный сайт kadastr.ru для получения услуг в сфере недвижимости физическими лицами и отраслевым сообществом.

— Зимний потоп — Власти Кубани подсчитывают ущерб после ливней на Черноморском побережье — На Черноморском побережье Кавказа из-за мощных ливней сошла лавина, случился оползень и затопило некоторые территории — дома оказались буквально отрезанными от внешнего мира. К счастью, обошлось без жертв и особых разрушений.

— Метод Ширмановой — Лауреат премии президента — о сыне, танцах и мышах — 6 февраля Владимир Путин вручит трем молодым ученым премии в области науки и инноваций за 2019 год. Среди лауреатов — биолог из Нижнего Новгорода Марина Ширманова.

— Затянули резину — Дорожники предлагают вернуть на автомобили знак "Шипы" — Использование шипованных шин предлагают ограничить по времени, за использование не по сезону — штрафовать, причем в автоматическом режиме, а чтобы камерам проще было выискивать нарушителей, предлагается вернуть обратно знак "Шипы" на автомобили, который в прошлом году по инициативе ГИБДД был исключен из правил.

— Полный мосторг — Москва — в пятерке торговых городов мира — Москва вошла в топ-5 самых перспективных городов для развития торговли в 2020 году. Кроме нее в лидерах Дубай, Майами, Шанхай и Токио, сообщают аналитики Colliers International.

— Счета под заморозкой — Хакасия оказалась на пороге финансового коллапса — Правительство Республики Хакасия накануне решило обратиться в федеральные органы власти за дополнительной финансовой поддержкой.

— Дворовый интерес — Состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата — Меньше вопросов стало у россиян о платежах за жилищно-коммунальные услуги, при этом они стали больше интересоваться состоянием дворов и комфортной городской средой. Это следует из анализа тематики обращений граждан в 2019 году в Национальный центр "ЖКХ Контроль".

— На улицу гонит ураган — Число бездомных школьников в США побило рекорды — Число бездомных школьников в США выросло до рекордных за последние десятилетия значений. Как следует из свежего доклада американского Национального центра проблем бездомных, в 2017/2018 учебном году около 1,5 миллиона учащихся в государственных школах временно или постоянно не имели крова над головой.

— Фронда врачей — Французские медики требуют средств для госбольниц — Свыше 400 заведующих отделениями государственных больниц Франции отказались исполнять административные функции, которыми им положено заниматься по штатному расписанию.

— Столичный настрой — Марат Хуснуллин: Московский опыт пригодится всей стране — 5 февраля московские строители в кино-концертном зале "Зарядье" подводили итоги работы в 2019 году. "Человек, который должен был отчитываться, сидит здесь в зале и будет, возможно, еще и критиковать нас…" Так мэр Москвы Сергей Собянин с улыбкой представил участие в работе коллегии стройкомплекса Марата Хуснуллина.

— Город был полон жизни — Припяти исполнилось 50 лет — Городу атомщиков Припяти исполнилось 50 лет. После аварии на Чернобыльской атомной электростанции он превратился в город-призрак.

— Осудить или наградить?— Уже 40 тысяч человек выступили в защиту уфимца, до смерти избившего педофила — 33-летний уфимец Владимир Санкин, с точки зрения общественности, совершил благородный поступок, а с позиции законодательства, совершил преступление. Молодой мужчина пришел на помощь подросткам, защитил их от насилия, но в результате педофил скончался.

— Хрущевкам дали амнистию — В Петербурге отменяют штрафы за остекленные балконы — Депутаты Заксобрания Петербурга в первом чтении приняли поправки в городской КоАП, которые отменяют штрафы за самовольно застекленные балконы. Ранее в Северной столице ужесточили правила остекления, и сотни тысяч горожан автоматически попадали в ряды нарушителей.

— Против танков и самолетов — Тяжелая боевая машина пехоты Т-15, которая выпускается на платформе "Армата", проедет по Красной площади 9 Мая с новым боевым модулем на базе 57-мм пушки.

— Деньги в доступе — Телефонный аферист украл с карты москвички более пяти миллионов рублей — В Москве телефонный мошенник, представившись банковским работником, похитил у женщины со счета более 5 млн рублей.

— Без срока давности — Дело очередного участника банды Шамиля Басаева передано в суд — Сегодня Главное следственное управление СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу объявило о завершении расследования уголовного дела Аслана Даудова. Это один из подручных Шамиля Басаева, который вместе с ним напал на город Буденновск.

— Виновен с оговоркой — Вынесен вердикт по делу об убийстве полицейского — Подходит к финишу судебный процесс по делу об убийстве полицейского в московском метро. Сегодня в Мосгорсуде присяжные вынесли обвинительный вердикт уроженцу Киргизии Нурлану Муратову.

— Надежнее будет — Минстрой решил изучать проекты зданий совместно с МЧС — Возможно, вскоре проекты нестандартных зданий будут рассматриваться по-новому. Нормы для них не станут строже. Изменится лишь порядок их рассмотрения и одобрения в соответствующих инстанциях.

— За все надо платить — Уголовную ответственность за невыплату зарплат предложено ужесточить — Рассмотреть предложение об ужесточении уголовной ответственности за невыплату заработной платы поручено Следственному комитету РФ и МВД России.

— Помог со штрафом — Таможенного генерала оставили под стражей — По решению Мосгорсуда начальник управления дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенант Александр Кизлык останется под стражей.

— Норвегия присвоила Шпицберген — Официальный Осло грубо нарушает Договор о Шпицбергене 1920 года, где зафиксированы равные с Норвегией права России на освоение острова — Девятого февраля 2020 года исполнится 100 лет Договору о Шпицбергене, определившему международно-правовой статус архипелага. Договор — уникальный многосторонний документ, который сохраняет свою актуальность и спустя сто лет после подписания.

— Трампу порвали речь — Президент США использовал конгресс для пиара достижений — Президент США Дональд Трамп выступил на совместном заседании двух палат американского конгресса с обращением к нации "О положении страны". Обращаясь к американцам в крайне непростые для него времена, глава Белого дома утверждал, что Америка "стала сильнее, чем ранее".

— Судей накажут — Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о нашумевшей судебной реформе. Согласно нововведениям, польских служителей Фемиды будут привлекать к дисциплинарной ответственности и даже увольнять за действие или бездействие, которые можно будет расценить как создающие препятствия для функционирования системы правосудия.

— С мехами на выход — Если бы героини шедевров мировой живописи — от "Дамы в мехах" Эль Греко до возлюбленной Рубенса, увековеченной в знаменитой картине "Шубка", сошли с полотен и оказались в Европе XXI столетия, им бы пришлось несладко, особенно в Германии.

— Под маской Ле Дриана — В Париже начался судебный процесс над семью мужчинами, которые в период с 2015 по 2016 годы смогли провернуть многомиллионную аферу, представляясь Жан-Ивом Ле Дрианом — тогдашним министром обороны Франции. Он сейчас возглавляет МИД страны.

— Загляни под землю — В Тульском кремле, 500-летие которого будет отмечаться в сентябре этого года, выставили уникальные находки — В Тульском кремле журналистам показали раритеты выставки "Неизвестная Тула", которая откроется в феврале. Подготовку к юбилею, благоустройство самого кремля и окружающего пространства предваряли масштабные археологические исследования.

— Военная придумка — В Пензе оборонный завод выпустил для больниц терминал по выдаче справок — В одной из лечебно-диагностических клиник Пензы удалось значительно уменьшить очереди в регистратуру благодаря установленному в тестовом режиме терминалу по выдаче справок и результатов анализов.

— Чихал на закон — Пристав позволил должнику не возвращать в бюджет 20 миллионов рублей — В Калининградской области судебный пристав позволил лесопромышленнику, оштрафованному за незаконную рубку дубов почти на 20 миллионов рублей, распродать имущество.

— Защитят животных — В Кузбассе в борьбе с браконьерами поможет Росгвардия — Борьбу с браконьерами в Кемеровской области теперь будет проводить и Росгвардия. Силовое ведомство и региональный департамент по охране объектов животного мира заключили соглашение о сотрудничестве.

— Берега станут ближе — Над горными реками Дагестана возведут разборные мосты — В дагестане начнут выпуск автодорожных разборных мостов. Их установят в горных районах, где объезжать реки, чтобы добраться до села, зачастую приходится за десятки километров. Всего потребность в таких сооружениях в республике составляет порядка ста единиц.

— Приют поэта — В Петербурге установили место захоронения Даниила Хармса — Стало известно, где именно в Петербурге похоронен писатель, поэт и драматург Даниил Хармс. Его прах покоится на Пискаревском кладбище в братской могиле 9 либо 23. Узнать точнее уже вряд ли удастся, считает инициатор расследования, основатель премии имени Хармса Александр Марс.

— "Нарзан" под присмотром — Минеральную воду промаркируют — Ставропольский край станет пилотным регионом, где проведут эксперимент по маркировке минеральной воды. Так местная власть и бизнес намерены окончательно избавить рынок от контрафакта.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— И целой зарплаты мало: половина россиян планирует искать подработку — Эксперты советуют повышать квалификацию, чтобы получить повышение на основной работе — Половина россиян (52%) рассматривают возможность найти подработку в течение ближайших трех месяцев. Это показало исследование HeadHunter, с результатами которого ознакомились "Известия".

— 40 градусов широты: составлен топ-5 регионов — лидеров по потреблению водки — Об этом свидетельствуют официальные данные продаж спиртного — В топ-5 регионов — лидеров по потреблению водки вошли Сахалинская и Магаданская области, а также Коми, Чукотка и Карелия. Об этом свидетельствуют данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), с которыми ознакомились "Известия".

— Фарма отказа: почему КНР до сих пор не передала России штамм 2019-nCoV — Патоген необходим для тестирования на животных и дальнейшего выхода препарата на рынок — Фармацевтическим компаниям Китая невыгодно делиться штаммом 2019-nCoV с другими странами, считают опрошенные "Известиями" ученые. Ведь в том случае, если КНР первой получит вакцину от коронавируса, ее можно будет продавать во все государства, где зафиксированы вспышки инфекции.

— "Тыл не дает корабельных ковров" — С какими трудностями столкнулись советские военачальники при подготовке Ялтинской конференции — Встречи лидеров стран антигитлеровской коалиции в ходе Ялтинской конференции во всех подробностях описаны в научной литературе и мемуарах политических деятелей. Однако о том, как конкретно готовилось одно из важнейших мероприятий в международной политике XX века, история умалчивала до сегодняшнего дня.

— Рассинхронное плавание: планы экс-камбина не вписались в нацпроекты — Счетная палата оценила практики госуправления по итогам работы прошлого правительства — Новому кабмину предстоит решить проблему низкого качества госуправления. В последние три года планы министерств и ведомств были почти наполовину не синхронизированы с целевыми показателями нацпроектов, говорится в бюллетене Счетной палаты (СП), с которым ознакомились "Известия".

— Корона жмет: 2019-nCoV грозит замедлить экономику России на 0,11 п.п — При этом аналитики не ждут, что эпидемия окажет существенное влияние на инфляцию — Коронавирус способен замедлить темпы роста российского ВВП на 0,11 п.п. Таковы результаты консенсус-прогноза "Известий", в котором приняли участие девять ведущих аналитиков из крупнейших банков и институтов.

— Оценка на четверть: ценам на жилье спрогнозировали рост на 25% — Повышение могут спровоцировать ставки по кредитам для застройщиков и жесткие требования к их капиталу — Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз "Известиям" дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.

— Сдача кредита: в продуктовом магазине можно будет взять заем — Первым сервис по оформлению ссуд, карт и страховок в торговых точках запускает Сбербанк — Россияне смогут оформить страховку, получить потребкредит или обзавестись банковской картой на кассе в магазине. Такую услугу в торговых точках сельской местности до конца этого года планирует запустить Сбербанк, сообщили "Известиям" в кредитной организации.

— Раздули из гриппа слона: студенты из КНР развеяли панику из-за вируса — Обучающиеся по обмену рассказали о том, что на самом деле происходит в Китае и какие меры безопасности принимают власти — В первых числах февраля в Россию стали массово возвращаться студенты, учившиеся по обмену в Китае. Из-за вспышки коронавируса правительство РФ приняло решение эвакуировать наших граждан из города Ухань в ночь на 5 февраля, однако переживать за свое здоровье стали во всех точках Китая.

— "Противник теряет огромное количество техники и людей" — О чем писали "Известия" 75 лет назад — Крымская (Ялтинская) конференция стала одним из главных событий, которые освещали "Известия" 75 лет назад, — ей посвящена половина номера от 13 февраля.

— Сборы не утихнут: ФАС хочет снять регулирование тарифов в аэропортах — Эксперты и авиакомпании предупредили о риске подорожания билетов за рубеж — Региональным аэропортам хотят позволить самостоятельно устанавливать цены на обслуживание авиакомпаний в международных терминалах. С такой инициативой выступила ФАС.

— Одни от маски: из магазинов исчезают строительные респираторы — На фоне сообщений о распространении коронавируса граждане раскупают средства защиты от пыли — Из-за вспышки коронавируса в Китае россияне раскупили строительные респираторы, а ближайших поставок средств защиты серии 3М стоит ожидать только через два месяца. Об этом "Известиям" сообщили в сети "Союзспецодежда".

— Долг зарплатой красен: на контроль коллекторов уйдёт миллиард в год — Приставы получат дополнительное финансирование на создание реестра взыскателей задолженностей — На контроль за организацией деятельности коллекторов ежегодно потребуется миллиард рублей. В 2021 на эти цели планируется потратить 1,046 млрд, а в 2022 году — 973 млн рублей.

— Образ спасения: какие тайны откроет реставрация Успенского собора — Главный храм Московского Кремля пострадал от либерализма Александра II — Символ российской государственности Успенский собор не находится в аварийном состоянии, но нуждается в чистке фресок, устранении протечек и смене инженерных коммуникаций. Об этом "Известиям" заявила гендиректор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

— Поручено на руки: как регионы работают над реализацией послания — Основной проблемой в муниципалитетах считают недостаток информации у граждан — Предложения по усилению роли муниципалитетов в Москве будут сформулированы уже к концу февраля. Так столица отреагировала на послание президента Федеральному собранию. Другие регионы тоже предприняли конкретные действия по реализации пунктов послания.

— Сдача кредита: в продуктовом магазине можно будет взять заем — Первым сервис по оформлению ссуд, карт и страховок в торговых точках запускает Сбербанк — Россияне смогут оформить страховку, получить потребкредит или обзавестись банковской картой на кассе в магазине. Такую услугу в торговых точках сельской местности до конца этого года планирует запустить Сбербанк, сообщили "Известиям" в кредитной организации.

— "Лицензии отбирать, и всё" — Путин объявил бой недобросовестным продавцам лекарств — Аптеки, поднявшие цены на средства индивидуальной защиты и противовирусные препараты на фоне сообщений о вспышке коронавируса, необходимо лишать лицензии. С таким заявлением Владимир Путин выступил на совещании с членами нового правительства, которое прошло в Кремле 5 февраля.

РБК daily

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— Наука теряет естественность и точность — Ученых в России стало на 21 тыс. меньше за девять лет — Хотя финансирование российской науки с 2010 по 2018 год увеличилось вдвое, она теряет кадры— за этот же период число ученых в стране уменьшилось, прежде всего в естественных и технических науках.

— В регионах диагностирован дефицит врачей — Росстат обнародовал сведения о нехватке медицинского персонала — На конец 2018 года в России были незакрытыми около 50 тыс. вакансий врачей и еще около 50 тыс. вакансий среднего медицинского персонала, свидетельствуют данные исследования Росстата, которые служба предоставила по запросу РБК (исследование проводилось в октябре 2018 года).

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