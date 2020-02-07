МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/. Пенсионеры в России в среднем тратят по 2 тысячи рублей на мобильные игры в год, чаще всего они платят за кроссворды, судоку и викторины, сообщили РИА Новости в пресс-службе аналитической платформы myTracker, разработанной в Mail.ru Group.

"В сегменте от 65 лет охотнее всего платят в кроссвордах, судоку, викторинах и в играх "Три в ряд". Средний чек составляет почти 2000 рублей", — сообщил собеседник агентства.

Геймеры 25-34 лет чаще всего платят в платформерах, MOBA (многопользовательская онлайн боевая арена), играх Build & Battle, по чуть больше чем 4 тысячи рублей. Подростки предпочитают платить в MMORPG (массовые многопользовательские ролевые онлайн-игры) и в играх жанра "Тайм-менеджмент", студенты — в шутерах и платформерах, — они платят около 1 тысячи рублей. При этом, чем выше средняя зарплата в регионе, тем щедрее пользователи. "В топ-3 регионов по среднему доходу с одного игрока входят Камчатский край, Московская и Ленинградская область", — пишут эксперты.

Согласно данным компании, максимальный средний доход в год в расчете на одного пользователя игры (как платящего, так и не платящего) приносят люди от 35 до 44 лет — почти по 6 тысяч рублей. При этом, наибольший средний доход в расчете на платящего пользователя (ARPPU) обеспечивают геймеры в возрасте от 45 до 54 лет — около 5 тысяч рублей в год.

Мужчины чаще играют и чаще переходят в категорию платящих пользователей: они устанавливают игровые приложения в 2,6 раза чаще и приносят разработчикам игр в 5,5 раза больше дохода, чем женщины. Средний доход на пользователя (ARPU), который обеспечивает мужская аудитория, в 2 раза выше, чем ARPU женской аудитории. "Однако средний доход на платящего пользователя (ARPPU) у женщин и мужчин почти не отличается", — отмечается в сообщении.

Женщины платят охотнее мужчин лишь в трех игровых жанрах: "Тайм-менеджмент" (симуляторы ферм, Diner Dash и прочее), "Три в ряд", а также в MMORPG. Мужчины активнее платят в обеденное время, а женщины — в вечернее. Самые прибыльные дни для игровых приложений — пятница и суббота: на них выпадает в среднем на 7% больше платежей, чем на другие дни; реже всего геймеры платят в понедельник.