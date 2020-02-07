МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил на пересмотр решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан.

С учетом этого, суд постановил взять Цуркан под стражу в зале заседаний, что и было сделано. Случившийся ранее перевод обвиняемой из СИЗО на свободу под "запрет определенных действий" (в том числе выходить из дома вечером и ночью и общаться с иностранцами) стал уникальным случаем в сравнении с другими делами о шпионаже.

"Кассационное представление (заместителя генпрокурора) удовлетворить, постановление Первого апелляционного суда общей юрисдикции отменить, передать материал на новое рассмотрение в Первый апелляционный суд общей юрисдикции в ином составе", — огласила решение судебная коллегия.

Из озвученного в суде текста постановления следует, что суд ранее изменил Цуркан меру пресечения в связи с тем, что следствие не передало защите в установленный срок материалы для ознакомления.

Кассационный суд не согласился с доводами нижестоящей инстанции и принял во внимание позицию заместителя генпрокурора, указавшего, что адвокаты намеренно срывали следственные действия и затягивали процесс.

Заседание проходило в закрытом от публики режиме, слушателей и журналистов допустили лишь до оглашения решения. Девушка явилась в суд в сопровождении матери и адвокатов, с собой она взяла большую спортивную сумку на случай ареста.

До входа в зал заседаний участники процесса подверглись тщательной проверке металлоискателем, в том числе оба адвоката Цуркан, сама обвиняемая и все их вещи.

Расследование данного дела было завершено в конце ноября прошлого года, сейчас Цуркан и адвокаты знакомятся с его томами. В конце января уроженка Молдавии дала интервью РБК, в котором заявила, что "заинтересованные в ее устранении лица" могут добиться того, что она вновь окажется в СИЗО.

В этой связи Цуркан обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой дать ей возможность "доказать невиновность с участием независимого расследования". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков позже сообщил журналистам, что Путину доложат об обращении Цуркан.

Цуркан была арестована в июне 2018 года. Как рассказывал адвокат Иван Павлов, ее обвиняют в том, что в 2004 году она стала агентом молдавской спецслужбы. В апреле 2015 года девушка получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества". В конце сентября 2015 года она якобы передала этот документ спецслужбе Молдавии. Цуркан себя виновной не считает.

Дело маркировано грифом "совершенно секретно". По данным источников РИА Новости в энергоотрасли, Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины в Крым в 2014-2015 годах. Как писала газета РБК, ФСБ подозревает ее в передаче Румынии, члену НАТО, сведений именно по этой теме. Другая версия: передача информации о проекте строительства в Турции АЭС "Аккую".