МОСКВА, 13 фев /ПРАЙМ/. Государственная дума на пленарном заседании в четверг рассмотрит в первом чтении президентский законопроект об ограничении применения к бизнесу 210 статьи Уголовного кодекса РФ за организацию преступного сообщества.

Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об ограничении применения к предпринимателям статьи 210 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание за организацию преступного сообщества.

Поправками предлагается в примечании к статье 210 Уголовного кодекса Российской Федерации указать, что учредители, руководители и работники юрлица, его структурных подразделений не подлежат уголовной ответственности по этой статье только в силу организационно-штатной структуры этого юрлица, его подразделения и совершения какого-либо преступления в связи с предпринимательской или иной экономической деятельностью. Исключения составляют случаи, когда юрлицо или подразделение были заведомо созданы для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений.

Также этим законопроектом предлагается декриминализация наказания за нарушение сроков возврата валютной выручки. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, инициатива направлена на дальнейшее формирование условий для создания благоприятного делового климата в стране и сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности.