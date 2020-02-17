МОСКВА, 17 фев /ПРАЙМ/. Москва рассчитывает, что новое руководство ЕС осознает невозможность стать ключевым геостратегическим игроком при сохранении статус-кво в отношениях с РФ, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Ощущение того, что настало время вернуть наши отношения на траекторию поступательного развития, постепенно набирает силу в странах-членах Евросоюза. Рассчитываем, что новое руководство Евросовета и Еврокомиссии также осознает несовместимость сохранения порочного статус-кво с поставленными им амбициозными задачами превращения ЕС в "геостратегического игрока высшего ранга"", — заявил он в интервью газете La Stampa.

"Со своей стороны готовы к совместной работе по продвижению российско-есовского сотрудничества на равноправной, взаимовыгодной основе", — добавил министр, отметив, что РФ никогда не отказывалась от идеи построения подлинно единой "большой Европы" без разделительных линий с участием и России, и Евросоюза, и общих соседей.

В частности, важным шагом для этого могло бы стать сопряжение потенциалов ЕАЭС и ЕС, что также способствовало бы и формированию пространства мира, равной и неделимой безопасности и широкого экономического взаимодействия от Атлантики до Тихого океана, отметил Лавров.

По словам министра, последние несколько лет стали для отношений России и Евросоюза "периодом упущенных возможностей". Увязывание перспектив взаимодействия Москвы и Брюсселя с внутриукраинским урегулированием абсурдно, а заморозка совместной работы и сохранение санкций "объективно противоречит коренным интересам" граждан, добавил он.