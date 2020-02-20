МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Басманный суд Москвы в четверг арестовал на два месяца бывшую помощницу заместителя председателя правительства России Анастасию Алексееву по делу о взятке, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: удовлетворить ходатайство следствия", — огласила решение судья Валентина Левашова.

Таким образом, Алексеева останется в СИЗО до 19 апреля. "Алексеева обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ, свою вину не признала", — заявил следователь.

Защита приобщила к материалам дела справку о состоянии матери, которая болеет онкологией, просила избрать домашний арест. "У меня на иждивении ребенок-студент и мама, после обыска в доме ни копейки нет, прошу хотя бы домашний арест", — заявила Алексеева. Следователь возражал против избрания более мягкой меры пресечения.

"Я возражаю, под домашним арестом она все равно не сможет работать, настаиваю на избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказал следователь. Алексеева снова попросила избрать домашний арест. "Я хотя бы детям смогу готовить", — добавила она.

По делу также проходят директор по корпоративным вопросам ООО "Промомед ДМ" Максим Якушкин, с 2014 по 2017 годы он занимал должность гендиректора ООО "Промомед Рус", а также советник гендиректора АО "Р-фарм" Вадим Белоножко.

По версии следствия, Алексеева, бывшая в 2015-2016 годах помощником заместителя председателя правительства России, получила взятку от Якушкина при посредничестве гражданина США Джина Мирона Спектора и Белоножко, в виде оплаты поездки на Пхукет на новогодние каникулы и в Доминикану на майские праздники, она воспользовалась этими услугами на общую сумму 4 миллиона рублей.

В настоящий момент Алексеева занимает должность советника председателя фонда "Сколково". Ранее суд арестовал гражданина США, директора по развитию бизнеса по венчурному инвестированию в фармацевтической компании "Химрар" Джина Мирона Спектора за посредничество во взятке.