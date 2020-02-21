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КОММЕРСАНТ

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— Белый дом пошел под реновацию — Белый дом услышал критику Счетной палаты (СП) и намерен оптимизировать свою работу: на заседании правительства его глава Михаил Мишустин назвал "недопустимым" объем неиспользованных министерствами и ведомствами бюджетных средств и поручил Минфину и Минстрою вновь оптимизировать систему госзакупок.

— Возражение по "Сети" дела — В поддержку осужденных в Пензе готовится обращение СПЧ. В пятницу в президентском Совете по правам человека (СПЧ) пройдет закрытая встреча, посвященная обращению правозащитников в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ относительно дела запрещенной в РФ "Сети". Глава совета Валерий Фадеев должен утвердить формулировки.

— Вагончик не тронется — На железной дороге все больше брошенных поездов. Рост производства вагонов, неблагоприятная конъюнктура на экспортных рынках и загруженность Восточного полигона привели к рекордному количеству брошенных поездов. Число составов, временно оставленных диспетчерами ОАО РЖД без движения, достигло исторического максимума в 1800 поездов в сутки.

— Медмаски-шоу — После того как президент Владимир Путин предложил лишать лицензий аптеки, завышающие цены на медицинские маски, прокуратура Москвы начала внеплановые проверки сетей. Ранее власти отмечали рост цен в аптеках на защитные средства с 1,5 руб. до 100 руб. за штуку.

— Конкуренцию возвращают на рынки — ФАС проиграла спор об антимонопольной политике после регуляторной гильотины. Рабочая группа регуляторной гильотины по конкуренции одной из первых приступила к обсуждению не только отмены устаревшего регулирования, но и принципов, по которым будет создаваться новое.

— ФНС подключают к росту экономики — Минфин предлагает ей заняться превращением льгот в инвестиции. Федеральная налоговая служба (ФНС) помимо привычной роли обеспечения доходов бюджета займется решением задач экономического роста, сообщил 20 февраля на коллегии ведомства глава курирующего его Минфина Антон Силуанов.

— Потребление граждан оживилось в январе — По данным Росстата, в январе 2020 года годовые темпы роста оборота розничной торговли достигли 2,7% (1,9% в декабре 2019 года) — это максимум с декабря 2018 года. Заметное улучшение годовой динамики наблюдается в торговле и продовольственными, и непродовольственными товарами.

— "На завтра будут выбора!" — Сергей Шнуров вступил в Партию роста. Вчера в Санкт-Петербурге на съезде лидеров региональных отделений Партии роста музыкант Сергей Шнуров стал ее членом. Сергей Шнуров — автор песен, наполненных матерной лексикой, и самый высокооплачиваемый российский музыкант. Эксперты считают, что скандальная известность едва ли сильно поможет продвижению Партии роста.

— Депутат призвал к обычному порядку — Госдума приняла в первом чтении законопроект о сокращении списка уголовных дел, которые могут рассматриваться в особом порядке (без судебного разбирательства при признании обвиняемым вины). В ходе обсуждения проекта депутат Михаил Емельянов предложил Верховному суду (ВС) РФ "набраться мужества" и отменить особый порядок рассмотрения дел вообще.

— Русские и другие — Эксперты рассказали "Ъ", почему при правке Конституции не стоит отказываться от термина "многонациональный народ". Представители партии КПРФ в четверг заявили, что партия настаивает на внесении в Основной закон 15 поправок. Среди них есть предложение закрепить в Конституции "государствообразующую роль русского народа в многонациональной семье равноправных народов РФ".

— Отдых по системе "все заключено" — Бывшую помощницу Аркадия Дворковича арестовали за коррупцию. Анастасия Алексеева, бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства России Аркадия Дворковича, арестована Басманным райсудом Москвы по обвинению в получении взятки в размере более 4 млн руб.

— Генерал не защитился генералами — Несмотря на поручительства пяти генералов, в том числе замминистра обороны Юнус-Бека Евкурова, и положительную характеристику начальника Генштаба Валерия Герасимова, окружной военный суд оставил в СИЗО его заместителя — начальника главного управления связи вооруженных сил (ГУС ВС) России Халила Арсланова.

— ФБК плохо замаркировался — Фонд Алексея Навального штрафуют за отсутствие пометки о статусе иноагента. На Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и директора фонда Ивана Жданова оформили уже минимум пять (по данным ФБК, шесть) штрафов за несоблюдение законодательства об НКО, выполняющих функции иностранных агентов.

— Что доктрина прописала — В ходе последней встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом глава МИД РФ Сергей Лавров предложил восстановить регулярный диалог между военными. Однако в альянсе готовы продолжать общение лишь на политическом уровне в рамках Совета Россия—НАТО, что Москва считает недостаточным.

— В иранские выборы вмешалась Америка — В Иране в пятницу пройдут парламентские выборы. Первое всенародное голосование после выхода США из ядерного соглашения с Тегераном и начала нового кризиса в отношениях между Ираном и Западом фактически станет референдумом о доверии реформаторам во главе с президентом Хасаном Роухани, сделавшим ставку на выход страны из международной изоляции.

— С поправкой на большие данные — Законопроект Минкомсвязи о регулировании больших данных нарушает конституционные свободы экономической деятельности и распространения информации и может затормозить развитие искусственного интеллекта в России, считают "Яндекс", "Ростелеком", Тинькофф-банк и другие участники Ассоциации больших данных (АБД), а также эксперты фонда "Сколково".

— Хакеры обналичили кабинеты — За прошлый год количество попыток отмывания денег во время работы в личном кабинете банков и онлайн-ритейлеров выросло почти в три раза, подсчитала "Лаборатория Касперского". Это объясняется утечками личных данных клиентов, которые мошенники используют для отмывания или обналичивания средств.

— К "Евродону" подступают двое — Некогда второй производитель индейки в России — "Евродон", долги которого ВЭБ.РФ до конца марта должен передать Россельхозбанку (РСХБ), может получить необычного инвестора. Претендентом называют совместное предприятие (СП) крупнейших участников этого рынка "Черкизово" и "Дамате".

— Инвестируй в отечественное — ЦБ предлагает ограничить обращение в России иностранных ценных бумаг. Банк России и профучастники рынка ценных бумаг вернулись к обсуждению законопроекта о категоризации инвесторов. Регулятор пошел на уступки, разрешив брокерам исполнять поручение клиента по инвестиционной рекомендации.

— Колесный спор покатился по кругу — Транспортная структура "Уралхима" "Уралхим-Транс" добилась в суде отмены решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая не нашла вины единственных в РФ производителей цельнокатаных колес ВМЗ и Evraz в резком росте цен в 2017–2018 годах. ФАС собирается подать апелляцию.

— Совкомбанк сыграл на публику — Совкомбанк приступил к практическим шагам, которые до середины года могут завершиться публичным размещением акций (IPO). На предстоящем внеочередном собрании акционеры должны утвердить допэмиссию и проведение листинга на бирже. Аналитики оценивают банк в 1–1,2 капитала и не исключают привлечения им $400–500 млн.

— Вагончик не тронется — Рост производства вагонов, неблагоприятная конъюнктура на экспортных рынках и загруженность Восточного полигона привели к рекордному количеству брошенных поездов. Число составов, временно оставленных диспетчерами ОАО РЖД без движения, достигло исторического максимума в 1800 поездов в сутки.

— Покупатели вызвали "Сказочный патруль" — Анимационный бренд "Сказочный патруль" оказался единственным отечественным брендом в пятерке самых популярных франшиз на российском рынке игрушек. По итогам 2019 года он занял третье место по объему проданных игрушек после "Холодного сердца" и "Парка юрского периода".

— Поставщикам устроили "Холидей" — Банкротство крупнейшего в Сибири ритейлера "Холидей" может вызвать эффект домино: вслед за самой розничной сетью разорение грозит ее контрагентам. Конкурсный управляющий требует от них вернуть деньги, выплаченные за осуществленные поставки. Партнеры "Холидея" уже обратились в Минпромторг с просьбой внести в законодательство изменения.

— ЦБ перебрал подозрительные номера — В ЦБ признали наличие проблемы перебора номеров в Системе быстрых платежей (СБП). Система устроена так, что дает возможность получить имя и отчество клиента, привязавшего номер к карте или счетам, а также названия банков, в которых они находятся. Это первичная информация для мошенников, специализирующихся на социальной инженерии.

— Катализатор роста — Палладий за последние три года подорожал почти в четыре раза, превратившись из побочного продукта в ходе добычи платины в основной источник выручки крупнейших компаний отрасли, в том числе ГМК "Норильский никель". Это стало возможным благодаря резкому росту спроса на металл как катализатор в бензиновых двигателях.

ВЕДОМОСТИ

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— Россия впервые официально обвинила Турцию в поддержке боевиков — Минобороны России впервые официально обвинило вооруженные силы Турции в поддержке боевиков в сирийской провинции Идлиб. Как сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС), 20 февраля боевики при поддержке турецкой артиллерии на танках атаковали сирийские правительственные силы.

— Шнуров может пойти на выборы в Госдуму от Партии роста — Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал членом петербургского отделения Партии роста. Местным однопартийцам его представил в четверг лидер партии, бизнес-омбудсмен при президенте Борис Титов. Это была инициатива самого Шнурова, говорит человек в партии.

— Россияне смогут проголосовать по поправкам к Конституции на рабочих местах — Центризбирком (ЦИК) планирует организовать дополнительные избирательные участки на рабочих местах при проведении общероссийского голосования по изменению Конституции. Об этом сообщил на заседании рабочей группы по поправкам в Основной закон зампред ЦИК Николай Булаев.

— Амурский судостроительный завод может получить заказ на 10 корветов — Амурский судостроительный завод (АСЗ) в Комсомольске-на-Амуре может получить крупнейший в своей российской истории заказ на постройку боевых кораблей. Контракт на сумму более 180 млрд рублей загрузит завод до 2035 года.

— ФНС предложит бизнесу электронный кошелек для оплаты налоговых долгов — "Очень долго представление о том, что наша задача – собрать как можно больше налогов, деформировала нашу работу, приводила к тому, что мы искали способы как можно больше доначислить [налогов], и мешала нам оценить, как делать сервисы, чтобы люди платили сами", – Даниил Егоров.

— Российские разработчики просят новых льгот — Разработчики просят бессрочно продлить льготу по социальным взносам для компаний-разработчиков, 90% дохода которых обеспечивают IT-продукты. Эти предложения изложены в письме, направленном от НП разработчиков ПО "Руссофт" (включает 165 членов), в Минкомсвязи.

— Чиновники решили возродить регуляторные песочницы — Компании смогут протестировать новые технологии перед выходом на рынок, а государство – опробовать новое регулирование и оценить возможные риски. Предложения о таких экспериментальных режимах – так называемых регуляторных песочницах – доработало Минэкономразвития.

— Аргентина снова готовится реструктурировать долг — Экономическая ситуация в Аргентине ухудшилась за последние полгода и теперь МВФ считает долг страны "неподъемным", говорится в его заявлении по итогам переговоров с правительством. Поэтому необходима масштабная реструктуризация и значительную помощь в этом должны оказать частные кредиторы.

— "Открытие холдинг" Вадима Беляева банкротится — Это позволит его собственникам и менеджменту избежать субсидиарной ответственности. Признаки банкротства "Открытие холдинг" выявил у себя 19 февраля и на следующий же день обратился в Арбитражный суд Москвы с просьбой признать себя банкротом. Накануне на сайте Федресурса компания разместила сообщение о намерении подать заявление о банкротстве.

— "Смешариков" объединяют с "Фиксиками" — Создатель мультфильмов "Смешарики" – группа "Рики" приобретет контрольный пакет акций анимационной студии "Аэроплан" и консолидирует 100% ее акций, рассказал глава управляющего комитета "Рики" Марк Завадский и подтвердил представитель "Аэроплана". Сделка денежная, компании подписали обязывающие документы.

— Датский производитель обуви Ecco купил российского партнера — Датская Ecco выкупила 100% своего российского дистрибутора "Экко-рос", рассказали два представителя компаний-конкурентов. Информацию подтвердил и представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС): запрос на сделку поступил в ноябре 2019 г., она одобрена.

— "Газпром" с Wintershall начинают добычу газа в Северном море — 20 февраля компания Wintershall Noordzee B.V. (WINZ) сообщила о начале добычи на газовом месторождении Sillimanite в Северном море. WINZ – совместное предприятие Gazprom EP International B.V. и немецкой Wintershall Dea, обеим компаниям принадлежит по 50%. Для российской компании проект важен с точки зрения имиджа

— ПИК построит жилой комплекс на месте автокомбината — "Дочка" группы ПИК – ООО "ПИК-Инвестпроект" – по данным ЕГРЮЛ, стала владельцем АО "Автокомбинат № 3", которому принадлежит почти 8,5 га в 3-м Нижнелихоборском проезде (Тимирязевский район). Представитель ПИК информацию о покупке предприятия подтвердил и сообщил, что на его территории планируется строительство жилого комплекса.

— Государство продало "Фирму Мелодия" — Крупнейший владелец аудиоархива страны – АО "Фирма Мелодия", которое с момента своего основания в 1964 г. принадлежало государству, перешло в частные руки. По итогам прошедшего 7 февраля аукциона 100% ее акций у Росимущества приобрела компания "Формакс", следует из итогового протокола аукциона.

— Что нужно знать, давая деньги в долг малому бизнесу — Деньги населения – лакомый кусок для компаний малого и среднего бизнеса (МСБ; сюда относятся компании с численностью не более 250 человек и выручкой до 2 млрд руб. в год). Обычные граждане не банк: не требуют залог, не устраивают длительных проверок, гораздо терпимее к размерам бизнеса.

— Как бывшие менеджеры Biglion делают мороженое с ромом — 30-летний Евгений Фомин и 33-летняя Мария Майданюк познакомились, когда вместе трудились в купонном сервисе Biglion в Тольятти. Вскоре Фомин уволился и вместе с партнерами создал похожий купонный сервис. Майданюк помогала его развивать.

— Управляющий за $33,5 млн. Как Мишустин оказался совладельцем бизнеса UFG — Назначение Михаила Мишустина премьер-министром привлекло внимание к его доходам. В частности, руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал расследование.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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— От перемены мест сумма меняется — Опубликована первая серия спецпроекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину". В ней глава России ответил на вопросы об отставке правительства и задачах нового кабмина. Вторая часть видеоинтервью будет опубликована 21 февраля. Эпизоды будут выходить целый месяц три-четыре раза в неделю до 25 марта.

— Молниеносное поступление — Федеральная налоговая служба перевыполнила план по налоговым доходам в бюджет. ФНС предложит налогоплательщикам новые удобные способы "бесконтактной" уплаты налогов и получения льгот. Это основная задача на ближайшую перспективу, заявил на расширенной коллегии ведомства глава Службы Даниил Егоров.

— Как в дыму — В немецком городе Ханау 43-летний мужчина устроил бойню сразу в двух кальянных, застрелив девять человек и ранив еще пятерых. Следователи рассматривают произошедшее как террористическую атаку. Следователи рассматривают происшествие именно как террористическую атаку.

— Полицейское клеймо — Машины с нечитаемым идентификационным номером пометят заново. Более 50 автомобилей с начала года получили так называемую полицейскую маркировку. Речь идет о машинах, на которых идентификационный номер VIN был уничтожен из-за коррозии или противоправных действий третьих лиц.

— Пока не дома — Всех приезжающих из Китая ждет карантин. В регионах подготовлено 124 центра для временного размещения на срок нахождения под карантином, об этом сообщили в четверг в Роспотребнадзоре. Двухнедельную изоляцию должны пройти все без исключения приехавшие из Китая — вне зависимости от гражданства и национальности.

— Щит, меч и цифра — Надежную защиту России и наших граждан от внутренних и внешних угроз президент назвал важнейшей задачей ФСБ. Выступая на расширенной коллегии службы, глава государства отметил сокращение преступлений террористической направленности, призвал оперативно пресекать проявления национализма и призывы к агрессии, а также предупредил об активности зарубежных спецслужб.

— Срочный контракт — Действующая система госзакупок сложная, запутанная и мешает быстрому продвижению национальных проектов, считает премьер-министр Михаил Мишустин. Министерству финансов поручено оперативно подготовить изменения законодательства, чтобы сделать процедуры прозрачными и эффективными.

— В мобильном формате — Процесс общероссийского голосования по поправкам в Конституцию сделают максимально удобным и доступным для граждан. Возможность высказать свою позицию будет в самых отдаленных точках страны, а также на рабочих местах — для организации голосования здесь могут создать дополнительные участки.

— Программа для Африки — Россия и Намибия будут развивать сотрудничество в сфере геологоразведки и подпишут соглашение о безвизовом режиме. Такие поручения дал президент республики Хаге Готфрид Гейнгоб по итогам встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

— Средний класс хочет больше работать — Уровень безработицы среди представителей среднего класса вырос в четвертом квартале 2019 года с 10,9 процента до 11,9. Таков результат исследования, проведенного Сбербанком в рамках ежеквартального опроса "Потребительский индекс Иванова". Более 9 процентов опрошенных сообщили, что заняты частично, но желают работать полный день.

— Из России с поддержкой — Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе официального визита в Намибию передала российскую гуманитарную помощь для пострадавших от засухи жителей страны. Официальная церемония состоялась в четверг в офисе премьер-министра республики Сары Кугонгелвы-Амадилы.

— Подвиг тыла — В России появятся "Города трудовой доблести". Госдума приняла президентский закон о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести". Наряду с "Городами-героями" и "Городами воинской славы", в России появятся новый знак отличия для населенных пунктов, внесших весомый вклад в победу в Великой Отечественной войне.

— Штрафы пересчитают — Участники рабочей группы по разработке нового КоАП решили обратиться к премьер-министру с просьбой скорректировать сроки внесения проекта в правительство. Проект нового КоАП должен быть внесен в правительство в марте, предлагается передвинуть этот срок на май, так как над документом надо тщательно работать.

— Битва за квоты — Участники соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ не будут встречаться в экстренном порядке из-за ситуации с коронавирусом. Картель уже разослал приглашения своим союзникам на плановую мартовскую встречу, где, по всей видимости, и будет решена дальнейшая судьба пакта. При этом цены на нефть растут и приблизились к отметке 60 долларов за баррель.

— Стройка не свела счет — Причиной роста цен на жилье стал жесткий контроль за компаниями-застройщиками со стороны банков после перехода отрасли на проектное финансирование. Об этом заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на "круглом столе" в Госдуме. По его словам, стоимость квадратного метра растет не из-за перехода на проектное финансирование.

— Право первой нефти — Преференции для торговых компаний в нефтяной отрасли, связанные с действием налога на добавленный доход (НДД) и освоением новых участков недр, расширены. Принят закон, который позволяет компаниям, продающим нефть за рубеж, получить льготу по уплате экспортной пошлины на так называемую первую нефть из новых регионов нефтедобычи.

— Уберут переплату — В Госдуму внесен законопроект о запрете взимания комиссий с граждан при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщил журналистам глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. Ранее с предложением на эту тему глава думских "единороссов" выступил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

— Тоже ветеран — Службу в армии Украины зачтут в общий военный стаж. Жители Крыма, служившие в вооруженных силах Украины до присоединения полуострова к России, теперь смогут получать статус ветерана военной службы Российской Федерации. Это право закреплено законом, подписанным Владимиром Путиным.

— Мартовский код — Весна уже практически пришла в центр европейской территории России. После "темных" декабря и января солнце все чаще радует россиян. А снег в столичном регионе полностью растает до конца недели. О погодных перспективах на пресс-конференции рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Все ближе к дому — Оформить ребенку загранпаспорт и получить водительские права теперь можно всего за один день. Новые услуги стали доступны в новом флагманском офисе "Мои документы" на юге столицы, который открыл в четверг мэр Москвы Сергей Собянин. Расположен флагманский центр в ТЦ "Columbus" на третьем этаже — в двух шагах от станции метро "Пражская".

— Всем выйти из пены — В четверг депутаты Московской областной Думы в окончательном чтении приняли закон, который снизил ставку транспортного налога на гидроциклы. Прежде ставка налога на гидроциклы мощностью до 100 лошадиных сил в Подмосковье составляла 200 рублей за каждую из них.

— Дети — к деньгам — Действие программы маткапитала продляется до конца 2026 года. Получить сертификат на семейный капитал смогут семьи, где родился первый ребенок. 20 февраля Госдума приняла в третьем чтении закон о расширении программы маткапитала. Теперь документ предстоит одобрить Совету Федерации, после чего его подпишет президент России Владимир Путин и он вступит в силу.

— Арктика вызывает — Вопрос подготовки проекта стратегии развития Арктической зоны России до 2035 года обсудили на заседании секции по проблемам стратегического планирования научного совета при Совете безопасности России. Заседание провели заместитель секретаря Совбеза Сергей Вахруков и заместитель президента Российской академии наук Владимир Иванов.

— Доверие по телефону — Федеральная нотариальная палата и один из крупнейших банков внедряют технологию "Плати QR", позволяющую оплачивать услуги нотариуса по QR-коду. Для оплаты нужно скачать специальное мобильное приложение. Технологии безналичной оплаты позволят приходить к нотариусу буквально с пустыми карманами, но работающим смартфоном.

— Цифра заплатит — Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предложила обязать крупные международные технологические компании, ведущие бизнес через Интернет, платить налоги в тех странах, где они оказывают услуги, а не в зонах льготного налогообложения. Проект обсудят на встрече министров финансов и глав центральных банков стран G20 уже в эти выходные.

— Ставка на экологию — Минпромторг предлагает со следующего года повысить транспортный налог на коммерческие автомобили класса "Евро-3" и ниже. В ближайшее время министерство отправит предложения Минтрансу. Об этом заявил замглавы министерства Александр Морозов.

— Доживем до переписи — Численность населения России в ближайшие годы будет расти, но чуть меньшими темпами, чем ожидалось ранее. Так, к концу этого года нас будет 146,8 млн человек вместо предполагаемых изначально 147 млн. Эти данные содержатся в прогнозе министерства экономического развития.

— Легче взлет — В России отменили лицензии на авиаперевозки. Авиакомпаниям больше не нужно будет получать лицензию на перевозку пассажиров и грузов, достаточно сертификата эксплуатанта. Федеральным законом изменения внесены в Воздушный кодекс России и закон о лицензировании отдельных видов деятельности.

— Забытая жертва — 22 февраля в странах Западной Европы, в ряде стран Восточной Европы и странах Азии различными общественными, экспертными и государственными органами и организациями, экспертами и волонтерами отмечается Международный день поддержки пострадавших от преступлений.

— Как проехать на Арбат — Станцию московского метро "Смоленская" Арбатско-Покровской линии с 22 февраля закроют до июня 2021 года. Как сообщили в пресс-службе подземки, за это время заменят эскалаторы, установленные еще в начале 50-х. Новые комплексы будут безопаснее и удобнее, к тому же они сэкономят электроэнергию.

— Увидят там, где не ждали — Российские специалисты работают над перебазируемой радиолокационной станцией "Лагуна-М", которая может сопровождать более 200 надводных целей в пределах 200-мильной зоны. В настоящее время контроль за морскими акваториями осуществляют стационарные загоризонтные РЛС поверхностной волны "Лагуна".

— Деньги в офшорах — Басманный райсуд Москвы продлил директору департамента развития бизнеса группы компаний автодилеров "Рольф" Анатолию Кайро домашний арест до 25 мая. Обвиняемый — фигурант уголовного дела о выводе за рубеж четырех миллиардов рублей.

— Охота открыта — Легализована охота в полувольных и искусственно созданных условиях, так называемая вольерная охота. Закон, подписанный президентом, устанавливает правовые основания и особенности использования добычи охотничьих ресурсов, находящихся в полувольных условиях, при осуществлении любительской и спортивной охоты.

— История предательства — Ровно 80 лет назад в здании Главного управления имперской безопасности (РСХА) в Берлине встретилось восемь человек. Результатом этих посиделок стало соглашение о сотрудничестве спецслужб нацистской Германии и Литвы. Об этом свидетельствуют документы, которые представил журналистам директор фонда "Историческая память" Александр Дюков.

— Успеть за сто минут — В четверг, 20 февраля, стало известно, что Росреестр и Сбербанк дали старт давно ожидаемому и полезному для людей проекту. Речь идет о кардинальных изменениях в схеме регистрации права собственности на недвижимость для россиян. Зарегистрировать собственность теперь можно будет в электронном виде и за 100 минут.

— Остановили огонь — По данным российского миротворческого центра в Сирии, 20 февраля террористы осуществили с применением большого количества бронетанковой техники несколько массированных атак на подразделения сирийской армии в направлении Кминас — Найраб.

— Пулемет из тайника — Федеральная служба безопасности во взаимодействии с МВД пресекла деятельность крупной группы нелегальных оружейников в 19 регионах России. Всего было задержано 39 граждан, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов.

— Поиграли с Бэтменом — Остроумную аферу организовали двое знатоков компьютерных технологий. Молодые люди создали программу, якобы позволяющую всегда выигрывать на ставках в букмекерских конторах. И таким образом сами сыграли на двух человеческих пороках — азарте и жадности.

— Домой не пустили — Второй Западный окружной военный суд в Москве рассмотрел жалобу на арест заместителя начальника Генштаба минобороны Халила Арсланова. Генерал-полковник проходит фигурантом по уголовному делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей и по решению 235-го гарнизонного военного суда находится до 7 апреля под стражей в СИЗО "Лефортово".

— Переход на перевод — Все банки с универсальной лицензией должны подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, рассчитывают в Банке России. К этому технически готовы все кредитные организации. Пока основная интрига заключается в том, когда и на каких условиях к проекту присоединится крупнейший банк страны — Сбербанк.

— Не летают и другим не дают — Почти месяц двое жителей Воскресенского района незаконно проникали на авиационную базу в подмосковном Егорьевске и воровали запчасти от гражданских самолетов. Затем они сбывали свою добычу на рынках Москвы. Материальный ущерб составил около миллиона рублей.

— Укол Гренеллом — Посол США в Германии Ричард Гренелл, успешно добившись того, что, согласно опросам, 85 процентов немцев стали негативно относиться к Соединенным Штатам, покидает свой пост. Дипломата отозвали в Вашингтон. С подачи Трампа он станет исполняющим обязанности директора Национальной разведки.

— Пересолил — Во Франции Павленского хотят лишить статуса политического беженца. Когда после общения с судьей на Петра Павленского завели уголовное дело в связи с секс-скандалом, из-за которого снялся с выборов кандидат в парижские мэры Бенжамен Гриво, но оставили на свободе под подписку о невыезде, то он был удивлен и несказанно рад.

— Расплата за "брекзит" — В Брюсселе лидеры 27 стран, оставшихся в Евросоюзе, пытаются договориться о бюджете на период с 2021-го по 2027-й годы. Особую пикантность нынешнему саммиту придает "брекзит", пробивший серьезную брешь в европейской казне.

— Тридцать пять кругов над адом — Окончание долгого пути полусотни граждан Украины из китайского Уханя на родину — они стали последними иностранцами, покинувшими закрытый из-за эпидемии город — обернулось акциями неповиновения внутри страны. Одни украинцы отказывались принимать на карантин других украинцев.

— Квота по прописке — По закону каждый россиянин имеет право на получение медицинской помощи в любом лечебном учреждении в рамках госгарантий ОМС. Но почему тогда многим чрезвычайно сложно попасть именно в ту клинику, в которой ему действительно могут помочь? Даже в рамках одного города.

— Робот вам в помощь — Первый Московский государственный медуниверситет имени И.М. Сеченова — приверженец цифровизации и информатизации здравоохранения. Потому закономерно, что он вошел в рабочую группу по Искусственному интеллекту Международной организации по стандартизации.

— Приятных снов — Китайские ученые сделали неожиданное заключение: большое количество сна вредит нашему мозгу. В исследовании, которое длилось шесть лет, участвовали свыше 31 750 добровольцев, у которых не было серьезных проблем со здоровьем. Средний возраст — 62 года.

— Найти и обезвредить — Если у кого-то есть веское подозрение, что он мог подцепить коронавирус, развеять сомнения не так и сложно. Нужно обратиться в ближайшую больницу. Врачи, если опасения обоснованные, возьмут биоматериал и отправят в одну из спецлабораторий, где есть тест-системы для выявления COVID-19.

— От 0 и старше — В Москве открывается XXII Конгресс детских врачей России с международным участием "Актуальные проблемы педиатрии". Более 7 тысяч участников — педиатры, организаторы здравоохранения, общественные и политические деятели, ученые, волонтеры, представители родительских ассоциаций из всех регионов России и многих зарубежных стран обсудят важнейшие проблемы здоровья детей.

— Прерванный полет — В четверг утром из старого аэропорта Магадана, расположенного на 13-м километре Колымской трассы, вылетел Ан-2, который должен был доставить вахтовых рабочих в поселок Сейчман. Но после отрыва от земли самолет совершил жесткую посадку, упав недалеко от взлетно-посадочной полосы.

— По "цифре" закона — В новом федеральном "законе о такси" может появиться норма, которая не позволит уставшим таксистам выехать в рейс. Предложение обсудили вчера участники расширенного заседания комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы.

— С нотками ностальгии — В Москве с 21 по 23 февраля запланировано более 110 бесплатных экскурсий. Прогулки по старинным переулкам, музеям и усадьбам устраивают в честь Всемирного дня гида, объяснили в городском Комитете по туризму. Профессиональный праздник экскурсоводы разных стран отмечают 21 февраля.

— Супный день — Международный эксперт в области школьного питания, представитель Всемирной продовольственной программы ООН Даниэль Балабан познакомился с питанием столичных школьников. Его интерес не случаен, в мае Москва примет участников конференции стран БРИКС по вопросам школьного питания.

— Бабушки идут в атаку — В селе Березник Устьянского района Поморья тренируется женская хоккейная команда, подобных которой еще не бывало. Младшей из ее игроков исполнилось 52 года, а старшая — капитан команды Валентина Федорова — 22 февраля отметит 80-летний юбилей.

— Понимают с полуслова — В Ханты-Мансийске запустили проект по оборудованию квартир инвалидов интеллектуальными системами, которые существенно облегчают им жизнь. Жилища планируют оборудовать гаджетами под потребности людей с самыми различными заболеваниями — инвалидов на коляске, глухонемых, слабовидящих и т.д.

— Воду расщепили — Группа ученых из Калининграда и Москвы провела исследование, которое может дать толчок развитию водородной энергетики. Для химического процесса, в результате которого из молекулы воды выделяется водород, необходим катализатор. Специалисты создали и протестировали недорогой инновационный материал для такого катализатора.

— "Адмирал" на трассе — В Энгельсе презентовали низкопольный троллейбус "Адмирал". Городская электромашина будет выпускаться на новом предприятии — Энгельсском заводе электротранспорта компании ПК "Транспортные системы". Новый троллейбус представили как инновационную машину.

— Ледяное отношение — Школа в селе Уцмиюрт Бабаюртовского района не отапливается с конца января: котел вышел из строя, а местные власти отказывались покупать новый. Местные власти на жалобы руководства школы и жителей не реагировали. Тогда родители учеников начальных классов отказались пускать детей на занятия.

— Триумф победителя — На плацу Управления Росгвардии в Костроме прошел парад для единственного ветерана Великой Отечественной войны. Таким необычным способом с Днем военно-оркестровой службы коллеги по работе решили поздравить своего учителя, бывшего дирижера военного оркестра Евгения Шутова.

— Свет Великой Победы — На Кубани активно готовятся к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 2020 год президент страны объявил Годом памяти и славы. За тем, как выполняется указ главы государства о подготовке к юбилею Победы, следят и депутаты Законодательного собрания края.

ИЗВЕСТИЯ

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— Особая эмиссия: ЦБ напечатает деньги для расплаты с миноритариями Сбера — ЦБ включит печатный станок для выполнения условий сделки по продаже Сбербанка Минфину. Таким образом Банк России профинансирует приобретение долей у миноритарных акционеров кредитной организации: при смене собственника они имеют право предъявить свои бумаги к выкупу.

— Патоген под прикрытием: как COVID-19 заражает не вступавших в контакт с больными — Пациенты с коронавирусом, которые никогда не бывали в Китае и не вступали в контакт с заболевшими, могут появляться в разных странах из-за скрытого заражения. Ранее таких больных обнаружили в Южной Корее. Вспышки инфекции могут возникнуть где угодно.

— Родные стартапы: в РФ венчурные деньги возвращаются быстрее, чем в США — Инвестировать в стартапы с российскими корнями стало выгоднее, чем в американские. К концу традиционного для венчурного бизнеса восьмилетнего цикла партнеры наиболее эффективных негосударственных фондов из РФ, которые в основном инвестируют в такие проекты, как минимум окупают вложенные средства.

— "Директивно установить цену квадратного метра мы не можем" — К 1 апреля будет готова "дорожная карта", в которой пропишут механизм снижения ипотечной ставки, а рынок арендного жилья ждет создание единой информационной системы и постепенный переход в цивилизованное русло. Об этом в интервью рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев.

— Премьерский наказ: Мишустин объяснил, как правильно расходовать бюджет — Нельзя допускать, чтобы на счетах зависало настолько много бюджетных средств. Так премьер Михаил Мишустин, выступая на заседании правительства, раскритиковал освоение госрасходов в 2019 году. Для улучшения ситуации он призвал в оперативные сроки усовершенствовать процедуру госзакупок.

— Гражданская оборона: Путин призвал обеспечить защиту массовых акций — Общее число преступлений террористической направленности в России продолжает сокращаться. Об этом президент заявил на расширенном заседании коллегии ФСБ, которое прошло 20 февраля в Москве. Владимир Путин поручил наращивать активную наступательную борьбу с террором.

— Иранская рулетка: приведет ли победа оппозиции к краху ядерной сделки — В Иране 21 февраля состоятся очередные парламентские выборы. Опрошенные эксперты предрекают поражение реформаторов, занимавших по итогам голосования 2016 года большинство мест в меджлисе. Победить могут консерваторы — они выступают за окончательный демонтаж ядерной сделки и разрыв отношений с Западом.

— "INSTEX — одно только название сейчас, действий нет" — Советник главы иранского МИД Мехди Санаи — о перспективах сохранения ядерной сделки и позициях Тегерана и Европы по этому вопросу. Иран по-прежнему заинтересован в присоединении к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного члена.

— С поправкой на инфляцию: Минфин назвал траты на голосование по изменению Конституции — На организацию мероприятия будет выделено немногим больше, чем на выборы президента в 2018 году. Средства на проведение общероссийского голосования по изменению Конституции будут выделены с учетом фактического уровня инфляции. По данным ведомства, эта сумма составит не менее 14,8 млрд рублей.

— Четверо из ларца: внутрипартийные выборы в ФРГ превратились в хаос — Отказавшаяся от поста лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр ищет себе замену. Изначально потенциальных кандидатов было трое: экс-лидер фракции Фридрих Мерц, премьер-министр Северного Рейна — Вестфалии Армин Лашет и министр здравоохранения Йенс Шпан.

— Таблетка рубль бережет: наценки аптек выросли впервые с 2016 года — По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%. Увеличение произошло впервые с 2016 года. Об этом свидетельствуют данные компании DSM Group. Рост наценок может быть связан с падением спроса на лекарства, предполагают эксперты.

— Носки, трусы и танки: что получат мужчины на 23 февраля — Женщины следуют традициям — самым популярным подарком на 23 февраля остаются носки. Это следует из результатов опроса компании Superjob. Однако набирают ход и новые тенденции: в выборе подарков часто названы растения, животные, электроинструменты и даже секс.

— Ловят на жильца: Генпрокуратура выявила 600 тыс. нарушений в сфере ЖКХ — С 2018 года Генпрокуратура выявила почти 600 тыс. нарушений закона в сфере ЖКХ. Среди наиболее частых — незаконное взимание управляющими компаниями платы с жильцов, некачественные коммунальные услуги, необоснованное распоряжение общим имуществом.

— Правдивая ложь: шизофрению диагностируют с помощью полиграфа — Ученые НИЦ "Курчатовский институт" предложили простой и быстрый метод проверки степени тяжести заболевания шизофренией. Пациенту предложат пройти тест на полиграфе, что займет всего несколько минут. По зафиксированным физиологическим показателям врач сможет сказать, насколько человек нуждается в медицинской помощи.

РБК daily

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— " В теории госсектор менее эффективен, но все зависит от менеджмента" — Министр финансов Антон Силуанов в прямом эфире ответил на вопросы об изменении налоговых ставок, выкупе акций Сбербанка и влиянии коронавируса. Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что правительство ищет варианты снижения налогов на труд.

— Конституционное решение земельного вопроса — Участники рабочей группы по изменению Конституции рассказали РБК, в каком виде будет прописана в поправках поддержанная президентом Владимиром Путиным идея народного артиста Владимира Машкова запретить действия, направленные на отчуждение российских территорий.

— Как поправки в Конституцию меняют роль президента — Авторам новой версии российской Конституции пришлось решать противоречивые задачи: нужно было поставить будущего президента в определенные рамки и при этом дать ему новые полномочия в отношениях с парламентом и правительством.

— Россияне боятся президентских перемен — В связи с вероятным уходом Владимира Путина с поста президента россиян больше всего пугает обострение борьбы за власть, передел собственности, потеря авторитета страны. Об этом говорится в докладе Центра политической конъюнктуры.

— Перевалку списывают на берег — Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин предложил запретить рейдовую перевалку из соображений экологической безопасности и заручился согласием президента. Экологи за запрет, а бизнес — против: экспорт нефти станет дороже и сложнее.

— "Траст" поборется за банкротство — "Траст", крупнейший кредитор "Открытие Холдинга" с долгом на?450 млрд, подал в суд заявление о его банкротстве —вслед за самим холдингом, желающим тоже признать себя банкротом. Стороны конкурируют за контроль над процедурой.

— Окологосударственные инвесторы получают все больше влияния — Управляющий партнер A1 Андрей Елинсон о задачах инвестподразделения "Альфа-Групп" в роли "белого рыцаря", участии А1 в семейном споре Батуриных и возврате активов владельца лишенного лицензии банка. "В России сейчас не процветающий лес, скорее — полуобожженная земля".

— Инвесторы берут не числом, а объемом — В прошлом году объем российского венчурного рынка вырос на 13% по сравнению с 2018 годом и достиг $868,7 млн. Это рекордный показатель с 2014 года. Об этом говорится в исследовании компании Dsight, проведенном при поддержке "Лаборатории Касперского", адвокатского бюро DS Law, EY и Национальной ассоциации участников рынка альтернативных инвестиций.

— Руководство разрешило удалиться — Компании все чаще отпускают сотрудников домой, что помогает им не только экономить, но и конкурировать за таланты, повышать эффективность работы. Но необходимо следить, чтобы распределенная команда не превратилась в орду прокрастинаторов.