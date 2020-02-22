САРАТОВ, 22 фев /ПРАЙМ/. Саратовскому заводу "СЭПО-ЗЭМ", выпускающему холодильники "Саратов" и электронные системы управления авиадвигателями для оборонно-промышленного комплекса, необходимо критически отнестись к дизайну и техническим особенностям холодильного оборудования и сохранить это производство, заявил вице-губернатор — председатель правительства региона Александр Стрелюхин.

Ранее в минпромэнерго области РИА Новости сообщили, что "СЭПО-ЗЭМ" решил закрыть производство холодильного оборудования из-за его нерентабельности "по причине высокого уровня конкуренции на рынке". Позднее Стрелюхин заявил журналистам, что власти региона не допустят закрытия производства холодильников "Саратов".

"С собственником предприятия мы ведем переговоры, предлагаем ряд конкретных мер по выходу из сложной финансовой ситуации, по "перезагрузке" производства. Необходимо провести целый ряд организационно-правовых мероприятий для расширения рынка сбыта, критически посмотреть на дизайн и технические особенности продукции и начать работать по-новому", — написал Стрелюхин в субботу в Instagram.

"Жизнь не стоит на месте и предъявляет справедливые требования к качеству, дизайну, назначению товара. Сегодня, чтобы идти в ногу со временем, нужно соответствовать всем технологиям и требованиям, предъявляемым к производственным системам", — подчеркнул он.

Вице-губернатор отметил, что правительству региона известно о том, что на производстве холодильников есть трудности с выплатой зарплаты и сбытом продукции, но говорить о "катастрофической" ситуации преждевременно.

"Будем делать все от нас зависящее, чтобы оказать поддержку работникам предприятия, не потерять производственную площадку и сохранить рабочие места. Говорить о закрытии производства, считаю преждевременным. Этого мы не допустим. Убежден, что у предприятия "СЭПО-ЗЭМ" есть перспективы развития", — заявил он.