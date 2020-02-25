Магистральный газопровод загорелся в Пермском крае
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Магистральный газопровод "Ямбург-Елец-2" загорелся в Горнозаводском районе Пермского края, аварийный участок перекрыт, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В 12 километрах севернее населенного пункта Средняя Усьва произошел прорыв магистрального газопровода "Ямбург-Елец-2" с последующим факельным горением", — сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавших и угрозы населенным пунктам нет. Аварийный участок газопровода перекрыт, происходит выгорание газа.
По предварительным данным, газопровод принадлежит "Газпром трансгаз Чайковский".
https://1prime.ru/News/20200225/830983001.html