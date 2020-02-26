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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Всех не перевешаете — Автоперевозчики жалуются на злоупотребления таможни: она задерживает груз на основании предполагаемого перевеса и направляет его на дорогостоящее хранение. Письмо об этом участники рынка направили Владимиру Путину, указывая, в частности, на действия Выборгской таможни.

— Россия не нашла в ООН морали — Как стало известно "Ъ", правительство России направило в ООН рекомендации о том, как государствам—участникам всемирной организации следует трактовать право граждан на свободу собраний. Так, авторы документа настаивают, что одна лишь "угроза возникновения насилия" уже является "достаточным основанием" для применения к мероприятию "ограничительных мер".

— НОВАТЭК и "Росатом" подхватили Чукотку — НОВАТЭК и "Росатом" могут составить конкуренцию "РусГидро" при строительстве 250 МВт новых энергомощностей на Чукотке. Основной задачей новой генерации станет энергоснабжение Баимского месторождения меди, принадлежащего казахстанской KAZ Minerals.

— С пива сдувают цену — После того как крупнейшие в России пивоваренные компании "Балтика", Heineken и AB InBev Efes вышли из Союза российских пивоваров (СРП), лоббирующего интересы отрасли, организация обвинила крупных ритейлеров в агрессивном демпинге.

— Догонят и еще дадут — Индивидуальная программа развития Курганской области стала первым документом такого рода, утвержденным правительством — 25 февраля премьер-министр Михаил Мишустин одобрил ее во время рабочей поездки в регион.

— Лекарства особого приобретения — Российские и зарубежные фармпроизводители предлагают вывести процедуру закупки препаратов из-под действия 44-ФЗ. Идея разделения закона о госзакупках на отраслевые из-за его сложности становится все популярнее и обсуждается и на других рынках.

— Молодой, но с бородой — Один из самых известных в мире макроэкономистов Грегори Мэнкью в статье для NBER прокомментировал базовые положения самой обсуждаемой в мире новой "макротеории" — MMT, "современной денежной теории". Выводы Мэнкью показательны и во многом будут определять отношение к MMT экономистов: часть положений этой концепции совпадает со стандартными неокейнсианскими, часть сейчас недоказуема.

— Депутатов выберут по конкурсу — Куратор внутриполитического блока администрации президента Сергей Кириенко анонсировал новый кадровый конкурс для отбора политиков, которые собираются участвовать в выборах разного уровня. К маю организаторы ожидают получить список финалистов из 70–80 человек.

— Голосование без принуждения — В Госдуму поступили поправки, регламентирующие процедуру общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Оно будет назначено указом президента, после чего в СМИ начнут агитировать избирателей прийти на участки и поддержать поправки.

— Бывшему губернатору подготовили домашнее чтение — Как стало известно "Ъ", СКР завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края и полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева. Следствие считает, что, работая в 2013–2017 годах вице-президентом НК "Роснефть", он вместе с бывшим главой представительства компании в Хабаровском крае Геннадием Кондратовым похитил у НК более 5 млн руб.

— У Япончика оказалось много убийц — Еще один предполагаемый соучастник громкого убийства в 2009 году патриарха преступного мира постсоветского пространства Вячеслава Иванькова арестован Басманным райсудом Москвы. По версии СКР, Каха Газзаев не только передал снайперскую винтовку киллеру, который сделал смертельный выстрел в вора в законе, известного как Япончик, но и лично наблюдал за покушением.

— Братьев Волкодавов кабель попутал — Как стало известно "Ъ", в суд поступило уголовное дело в отношении экс-руководителя главного военно-строительного управления (ГВСУ) №6 (бывший "Дальспецстрой") Юрия Волкодава и его брата — Сергея Волкодава, возглавлявшего ранее АО "Цветлит".

— Дело "Сети" началось с задержкой, но без задержаний — В Санкт-Петербурге со скандалом возобновились слушания по делу об организации террористического сообщества "Сеть" (запрещено в РФ). Тройка московских судей опоздала к началу заседания на четыре часа. Более полутора сотен пришедших поддержать обвиняемых Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова в это время от требований допуска в здание суда перешли к лозунгам "Свободу политзаключенным".

— Лавровое бомбометание — На Украине принимаются дискриминационные законы об образовании, СМИ и использовании украинского языка как государственного, в Прибалтике ограничивают работу СМИ, а страны Запада закрывают глаза на многочисленные нарушения прав человека. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в Женеве в ходе сегмента высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН).

— Американскую гонку ждет русский финал — Американские сенаторы-демократы потребовали незамедлительного введения новых антироссийских санкций после сообщений о вмешательстве Москвы в ноябрьские выборы президента США.

— "Мы наблюдаем беспрецедентное количество вынужденно перемещенных лиц" — Генсек ООН Антониу Гутерриш обратился к международному сообществу с экстренным призывом выделить дополнительные $500 млн для помощи беженцам из Сирии. Глава представительства Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в России Ванно Нупек — сам бывший беженец из Камбоджи — в интервью "Ъ" сказал, что у организации есть постоянная потребность в увеличении финансирования, поскольку ситуация с беженцами становится все хуже.

— Туристы облетают вирус — Резкий рост числа зараженных коронавирусом в Италии заставил российских туристов осторожнее относиться к поездкам в страну: они уже отказались от значительной части гостиничных броней и сократили количество приобретаемых авиабилетов. Сорвалась и четверть февральских командировок.

— Ипотечным заемщикам обещают продажу жилья — Депутаты собираются дать возможность гражданам самим продать жилье, которое находится в залоге у банка. По мнению авторов поправок, так заемщики, испытывающие сложности с обслуживанием кредита, смогут продать квартиру максимально выгодно и быстро.

— Сырье порвут на российский флаг — Как выяснил "Ъ", правительство вернулось к идее обязать нефтегазовые госкомпании использовать для экспорта суда под российским флагом. Вице-премьер Юрий Борисов по итогам Морской коллегии 19 февраля дал поручение проработать вопрос, а также подумать над внесением соответствующих правок в документы стратегического планирования.

— На форекс-рынке не хватает покупателей — Промсвязьбанк выставил на электронные торги дочернюю "ПСБ-Форекс", одну из всего лишь четырех профильных российских компаний, владеющих лицензией. Минимальная цена составляет 149 млн руб. — фактически столько стоит создание форекс-дилера с нуля.

— Инвесторы примерили золотую маску — Международные инвесторы встревожены высокими темпами распространения коронавируса за пределами Китая и поэтому уходят в защитный актив — золото. Активы биржевых фондов, инвестирующих в благородный металл, достигли нового исторического уровня 2,61 тыс. тонн, прибавив за полтора месяца более 90 тонн.

— Blizko уходит далеко — Система Blizko Связь-банка 22 апреля прекратит переводить деньги без открытия счета. Промсвязьбанк, к которому присоединяется банк, счел развитие системы нецелесообразным. По словам участников рынка, Связь-банк пытался продать систему конкурентам, но, несмотря на небольшую цену, предложение никого не заинтересовало.

— План пойдет по баллам — Пенсионные средства, сформированные в рамках гарантированного пенсионного плана (ГПП), можно будет использовать для покупки недостающих пенсионных баллов или страхового стажа при получении страховой пенсии.

— НМТП ограничится Новороссийском — Новороссийский морской торговый порт (НМТП) раскрыл параметры утвержденной в конце прошлого года стратегии своего развития. Фокусом инвестиций станет собственно Новороссийский порт, мощности которого должны вырасти почти на 22 млн тонн.

— НОВАТЭК и "Росатом" подхватили Чукотку — НОВАТЭК и "Росатом" могут составить конкуренцию "РусГидро" при строительстве 250 МВт новых энергомощностей на Чукотке. Основной задачей новой генерации станет энергоснабжение Баимского месторождения меди, принадлежащего казахстанской KAZ Minerals.

— Сбербанк подсядет в машину — Сбербанк разрабатывает собственную мультимедийную платформу для автомобилей. Для работы над ней он привлек бывшую команду "Яндекс.Авто" во главе с Андреем Василевским.

— МТС загонит в рамки — МТС рассчитывает заработать "сотни миллионов рублей" на противокражных рамках, которыми надеется заинтересовать крупных ритейлеров и аэропорты. В рамки будет встроена таргетируемая реклама, на размещении которой смогут зарабатывать торговые точки.

— Краудинвесторы собрали иски — Кредиторы потребовали от сооснователя обанкротившегося онлайн-ритейлера Wikimart Максима Фалдина более 200 млн руб. Самого предпринимателя суд также признал банкротом.

— ХЦ ищет вход в торгцентры — "Холдинг-Центр" решил направить средства, вырученные от продажи торгцентра "Сокольники", на развитие собственной одежной сети ХЦ. Ее первый за несколько лет новый универмаг появится в ТРЦ "Каширская плаза" на юге Москвы, возможны и объекты на других площадках.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Роспотребнадзор предписал ресторанам усилить меры безопасности из-за коронавируса — Персонал должен носить маски, дезинфицировать посуду, в залах должны быть установлены бактерицидные лампы.

— Кремль отберет кандидатов в Госдуму через конкурс "Лидеры России" — Это будут люди, лояльные власти и управляемые не партиями, а Кремлем, считает эксперт.

— Одобрение российской внешней политики в мире выросло — Но России все равно больше опасаются, чем доверяют, выяснили социологи — Российская внешняя политика в 2019 г. получила большее одобрение в мире, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные исследования "Конец года", которое ежегодно проводит Gallup International и его представитель в России, холдинг "Ромир".

— Счетная палата усомнилась в качестве работы адвокатов по назначению — Гарантированное Конституцией право граждан на получение квалифицированной юридической помощи в уголовном судопроизводстве в полной мере не реализуется. К такому выводу пришла Счетная палата, проанализировав использование средств, которые выделялись из бюджета на оплату адвокатов, участвовавших в качестве защитников в уголовном процессе по назначению суда с 2016 г. по декабрь 2019 г.

— Инвесторы отреагировали на распространение вируса за пределами Китая паникой — Вслед за ними испугался и российский рынок — Китайские предприятия наконец пытаются вернуться к работе в нормальном режиме, но вспышка вируса теперь наблюдается в других странах. Принимать беспрецедентные меры для борьбы с эпидемией теперь вынуждены и власти Италии и Южной Кореи.

— Счетная палата сомневается в эффективности льготных режимов для инвесторов — Льготные режимы для отдельных зон в регионах так и не стали способом поддержки экономики – реального эффекта от их введения пока нет, говорится в отчете Счетной палаты.

— "Искусственный интеллект кое-где справляется лучше врачей" — Гендиректор Philips Франс ван Хаутен – о том, почему Philips производит медоборудование вместо телевизоров.

— "МегаФон" запустил сеть 5G в роуминге — Первой страной, где российские абоненты смогут пользоваться услугами пятого поколения связи в роуминге, стала Румыния, сообщил представитель "Мегафона": компания договорилась с оператором Orange, представленным в Румынии и еще 22 странах.

— Депутаты предлагают регулировать цены в аптеках во время эпидемий — Депутаты "Единой России" намерены ужесточить регулирование работы аптек. Они предлагают фиксировать цены на определенные лекарства и медицинские изделия (марлевые повязки, шприцы и др.) в случае внезапного повышения цен на них во время эпидемий, угрожающих стране, рассказал зампред думской фракции и один из авторов законопроекта – Андрей Исаев.

— "Яндекс" займет $1,25 млрд неизвестно зачем — Книга заявок на облигации "Яндекса" на $1,25 млрд закроется в ночь на среду, сообщила компания. Это конвертируемый заем – бумаги будут погашены в 2025 г. деньгами, либо акциями "Яндекса" класса А (они торгуются на NASDAQ), либо их сочетанием – это решит сама компания. Купон выплачивается дважды в год по ставке от 0,5 до 1% годовых, ее размер определится по итогам размещения.

— Муж сестры Мишустина продал два люксовых торговых комплекса в Москве — Бизнесмен Александр Удодов продал люксовые торговые центры "Гименей" и "Якиманка, 26", расположенные на ул. Большая Якиманка. Об этом он сообщил в интервью газете "Известия". Покупателей он не назвал.

— "Норникель" начнет выпуск собственных токенов — "Норникель" (34,6% компании принадлежит структурам "Интерроса" Владимира Потанина) стал первым участником швейцарской платформы по токенизации промышленных активов Atomyze (работает на базе блокчейн-технологии Hyperledger Fabric, принадлежит швейцарской Tokentrust AG), сообщили компании во вторник, 25 февраля.

— "Транснефть" рассказала о планах развития крупнейшего российского порта — "Транснефть" во вторник, 25 февраля, сообщила, как планирует развивать крупнейший портовый холдинг России – группу Новороссийский морской торговый порт (НМТП). "Транснефть" контролирует 60,6% НМТП, стратегию развития до 2029 г. совет директоров НМТП утвердил еще в декабре 2019 г.

— "Магнит" станет тестовой площадкой для системы маркировки товаров — Второй по выручке российский ритейлер – "Магнит" станет площадкой для тестирования маркировки товаров "Честный знак". Об этом "Ведомостям" рассказали заместитель гендиректора оператора системы маркировки – Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов и представитель "Магнита".

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Экономика подхватила вирус — Эпидемия коронавируса существенно снизила фондовые индексы и установила новые локальные антирекорды курса рубля. Аналитики допускают, что скоро волна давления на российский рынок может схлынуть, но это не гарантирует дальнейшего роста.

— Баррель пошел на снижение — На опасениях распространения коронавируса нефтяные цены опустились ниже 55 долларов за баррель. Эксперты считают, что паника, начавшаяся в Италии, может захватить соседние страны, что еще больше надавит на котировки "черного золота".

— Адвокат не по карману — Бесплатная юридическая помощь, которая положена каждому россиянину, на практике оказывается недостаточно квалифицированно, показал анализ Счетной палаты. При этом казна платит таким защитникам исправно. Средний месячный доход в 2018 году достиг 69,2 тысячи.

— Накапало — На счетах региональных фондов капремонта домов и спецсчетах скопилось почти 237 млрд рублей. При этом их не пускают в дело немедленно и не ускоряют работы. "Остатки средств превышают более чем вдвое планы работы на год, деньги собираются, а работы не ведутся", — заявили депутаты.

— По статьям и нормам — Рабочая группа по подготовке поправок к Конституции обсудит конкретные формулировки с Владимиром Путиным 26 февраля. Уже известно, что преамбулу Основного Закона решено не менять. Вместо этого будут подготовлены изменения в "профильные" законы и кодексы.

— Кавказ на подъеме — О новых проектах и реанимации старых шла речь на встрече Владимира Путина с главой Республики Северная Осетия — Алания Вячеславом Битаровым. Он, в частности, поблагодарил президента за поручения, касающиеся реализации проектов.

— Держать под напряжением — Путин в интервью ТАСС рассказал о персональной ответственности за нацпроекты.

— Робот на лыжах — Сергею Шойгу в Перми рассказали о выполнении оборонных заказов — Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал несколько пермских оборонных предприятий, где проверил выполнение государственного оборонного заказа.

— Это просто праздник — Россиян ждут еще одни длинные выходные — Три выходных дня ожидают россиян в марте, напомнил Роструд.

— Сделают выбор — В Госдуму внесены очередные поправки ко второму чтению проекта закона о внесении изменений в Конституцию. Нормы посвящены организации общероссийского голосования. Об их сути сообщил Павел Крашенинников.

— ЦБ поможет материально — Банк России отменяет комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей, следует из пресс-релиза регулятора. Нулевые тарифы будут действовать более двух лет — до 30 июня 2022 года.

— Без убытка — Россияне получат возможность самостоятельно продавать имущество, которое находится в залоге у банка, по максимально выгодной цене. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

— Начать с Кургана — Индивидуальные программы социально-экономического развития десяти самых депрессивных регионов страны должны вывести их из зоны бедности, заявил Михаил Мишустин. Первым утвержден план действий для Курганской области.

— Один в доме не воин — В законах могут прописать новый порядок изъятия недвижимости — Идею распространить реновацию на всю страну, взяв за образец закон о московской реновации, высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

— Стыдно и дорого — Глава Росприроднадзора пригрозила нарушителям в Красноярске — Глава Росприроднадзора Светлана Радионова посетила Красноярск. В середине февраля в этом городе несколько дней продержался режим НМУ — неблагоприятных метеорологических условий. В народе его называют "черное небо". В эти дни над Красноярском висит плотный смог.

— Совершенствование лекарственного обеспечения — На прошлой неделе состоялось очередное заседание Межфракционной рабочей группы Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан.

— Анкета допускает — Конституционный суд РФ допустил разночтения при заполнении анкеты на соискание должности государственного или муниципального служащего, несмотря на то, что анкета — единого образца. Поводом к проверке положений закона "О муниципальной службе в РФ" послужила жалоба жительницы Чувашии.

— Лифт для депутата — В России появился новый кадровый конкурс "Лидеры России. Политика". Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко на брифинге, посвященном старту проекта, отметил, что необходимо заниматься подготовкой людей для работы в законодательной сфере и в представительных органах власти.

— Инфекция наступает — В день коронавирусом заболевают около 500 человек в день, выяснили эксперты ВОЗ. По их мнению, пока рано говорить о начале пандемии, но к ее наступлению уже надо готовиться всем странам.

— Прощание с Шенгеном?— Экономике Италии грозят крупные убытки из-за вспышки коронавируса.

— Игр станет меньше — В Японии случаи заражения коронавирусом выявлены уже в 16 из 47 префектур страны. Больше всего заболевших обнаружено в столичном Токио и северном губернаторстве Хоккайдо. Коронавирус вероломно вмешивается в политику, сильно бьет по экономике и туриндустрии, рушит график проведения спортивных соревнований. На фоне все новых вспышек заболевания просели рейтинги правительства во главе с премьером Синдзо Абэ.

— Точка расчета — Федеральная налоговая служба представила "онлайн-калькулятор" для бизнеса. С его помощью предприниматели после отмены единого налога на вмененный доход смогут выбрать для себя другой наиболее подходящий режим.

— На поле брони — Нужно ли ограничить в России влияние Booking.com — Российские отельеры пытаются освободиться от диктата сервиса по бронированию Booking.com, который запрещает им самостоятельно выставлять цены на других площадках. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала расследование, но назначенное на 25 февраля заседание отложили.

— Модуль в помощь — В отдаленных поселках началось строительство амбулаторий — В отдаленном поселке Белогорск на севере Кузбасса началось строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта. Три тысячи жителей ждали этого события с начала прошлого года.

— Земля зовет — Кодекс РФ об административных правонарушениях могут дополнить статьей, предусматривающей наказание за непринятие мер по борьбе с карантинной сорной растительностью. Об этом сообщила член Совфеда Ирина Рукавишникова.

— Проектный доход — Фонд развития промышленности и региональные фонды в 2019 году выдали льготные совместные займы на 2,3 млрд рублей для финансирования 42 проектов промышленных предприятий. Это в полтора раза больше, чем было профинансировано в 2018 году.

— Без особого приглашения — С помощью поисковика Google пользователи могут находить ссылки, позволяющие вступать в приватные чаты. Утечка данных стала возможной благодаря функции приглашения в группы по ссылке.

— С "Надеждой" на лучшее — Сразу два проходческих щита начали строить тоннели нового, западного участка Большой кольцевой линии московского метро. Мэр Сергей Собянин назвал это событие уникальным: ведь сейчас в работу одновременно запущены 20 комплексов.

— Трогательная история — У главных экспонатов исторического музея будут тактильные копии — В государственном историческом музее (ГИМ) показали технологии, с помощью которых увидеть экспозицию теперь сможет любой человек, зашедший в здание со знаковым адресом Красная площадь, дом 1.

— Тюремщик вернулся на свободу — Бывший глава ФСИН Александр Реймер вышел досрочно — 25 февраля стало известно, что Центральный районный суд Калининграда условно-досрочно освободил бывшего руководителя Федеральной службы исполнения наказаний России Александра Реймера.

— Посчитали отцов — Специалисты назвали регионы, в которых проживает больше всего отцов-одиночек. Оказалось, что чаще всего одинокие отцы встречаются в центральной части России, в южных районах и на Урале.

— ЕГЭ слезам не верит — Акция "Дни сдачи ЕГЭ с родителями" проходит в Москве. Выпускники приходят на пробный экзамен вместе с мамами и папами. Взрослые сдают экзамен по истории, свои силы решился попробовать и корреспондент "РГ".

— Звезды и стихи Язова — На 96-м году ушел из жизни последний маршал Советского Союза, бывший министр обороны Дмитрий Тимофеевич Язов. У него была удивительная судьба, и все годы он оставался примером беззаветного служения Родине.

— Стройка прикрытия — В Красноярске в суд передано уголовное дело очередного застройщика, обманувшего клиентов. Предприниматель "кинул" двести человек на 750 миллионов рублей.

— Взятку не поделили — В Симоновском районном суде Москвы закончился процесс по коррупционному делу судьи и адвоката. По приговору суда они признаны виновными по части 3 статьи 30 и по части 4 статьи 159 УК РФ — в мошенничестве, причем в особо крупном размере.

— ГАИ не место — В Саратове закрылись филиалы регистрационно-экзаменационного отдела (РЭО) ГИБДД. В Госавтоинспекции водителям предлагают для оформления прав и документов на автомобили пока ездить в другие города.

— Опасная камера — Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил обвинительный приговор за убийство гражданину, который прикончил в камере СИЗО своего истязателя.

— Зона особого внимания — Во вторник специально оборудованный средствами видеоконтроля российский самолет Ту-154М ЛК-1 прибыл в Турцию для наблюдательного полета над военными объектами и базами в рамках международного Договора по открытому небу. Местом его временного базирования стал аэродром города Эскишехир.

— Остров искусств — В Калининграде дан старт строительству филиалов Большого театра и Третьяковской галереи.

— Собянин увеличил размер выплат ко Дню Победы в Москве в 2,5 — 3 раза — Столичные власти в разы увеличили размер единовременной материальной помощи ветеранам и инвалидам ко Дню Победы. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне москвичи получат от 10 до 25 тысяч рублей. Такое решение сегодня принято на заседании президиума правительства Москвы во главе с мэром Сергеем Собяниным.

— Пароли откроют — В борьбе с правым экстремизмом и ненавистью немецкие власти пошли на беспрецедентный шаг. Бундестаг принял законопроект, который обязывает передавать пароли пользователей социальных сетей официальным ведомствам.

— Рейтинг Зеленского подтянут языком — В правящей на Украине партии "Слуга народа" нашли опасность в действующем законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В парламенте обещают организовать "общенациональную дискуссию для поиска компромиссного подхода".

— Нападение в Женеве — Весь прогресс по обеспечению стабильности в мире находится под угрозой во многом из-за эгоцентризма стран Запада во главе с США. Таков был лейтмотив выступлений главы МИД России Сергея Лаврова в Женеве.

— Полет завершен — Бывший президент Египта Хосни Мубарак скончался в возрасте 91 года.

— И снова здравствуйте — В соединенных Штатах формально началась президентская кампания-2020. С момента предыдущих выборов экзальтация практически не спадала.

— Война в красках — Художница Ангелина Карпунина колоризировала фотографии блокадного Ленинграда — в память о своих родных и для того, чтобы помочь нынешним школьникам проникнуться атмосферой тех лет. Даже при очень деликатном и приглушенном дополнении цветом получилось впечатляюще.

— От души приложено — В Подмосковье появится приложение, с помощью которого жители смогут влиять на рейтинг управляющих компаний. Создание нового сервиса анонсировал губернатор области Андрей Воробьев.

— О чем молчат берега — Судьбой водоохранных зон Московского водопровода заинтересовалось правительство РФ. Не так давно на портале kremlin.ru появился утвержденный президентом перечень поручений по вопросам санитарной охраны источников водоснабжения. Он, в частности, рекомендует усилить правовой режим в этой сфере и обновить законодательство, касающееся установления актуальных границ водоохранных зон.

— Оставили дома — Басманный районный суд Москвы до 28 марта продлил срок домашнего ареста бывшему губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву.

— "Венеция" не задалась — Мэрия Костромы насильно переселяет жителей старого аварийного дома в новостройку с трещинами.

— Классик в цифре — Ученые Петрозаводского государственного университета, который является признанным центром по изучению наследия великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского, оцифровывают документы, связанные с его именем.

— Киднеппинг по-отцовски — Хабаровчанка вернула из США семилетнюю дочь, которую отец увез за границу.

— Сколько должны платить за ЖКХ жильцы домов-памятников — Жильцам ветхих "домов с историей" начали приходить неподъемные счета с требованием оплатить взносы в фонд капремонта, многократно превышающие утвержденный норматив. Например, в Костроме владельцу 33 квадратных метров предложили заплатить за декабрь более 15 тысяч рублей.

— Инспектор для прораба — За капремонтом многоквартирных домов могут ввести более строгий контроль. Оптимизацией его проведения планирует заняться Фонд содействия реформированию ЖКХ.

— Подъемная сила — В нынешнем году при капремонте домов планируется заменить 15 тысяч лифтов. Это на 12% больше, чем год назад (тогда, как сообщает Ассоциация региональных операторов капремонта, в планах была замена 13 347 лифтов).

— Метр в цене — Рост стоимости новых квартир в начале года замедлился. А в некоторых городах жилье даже стало дешеветь. К примеру, в Новосибирске недвижимость в январе потеряла в цене больше процента, в Перми — 0,75%. Но эта тенденция кратковременная, с началом делового сезона цены поползут вверх.

— Перехитрить бактерию — Ученые открывают новые классы антибиотиков — Работа по поиску новых антибиотиков лауреата премии правительства Москвы для молодых ученых может стать прорывом в фармацевтике.

— Квартет на крыше — Эффективность солнечных батарей можно увеличить в 1,5-2 раза — Петербургские ученые предложили новую технологию производства солнечных батарей. Они смогут преобразовать энергию Солнца в электричество с более высоким кпд, чем классические кремниевые элементы.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Рискованные одной цепью — Развивающимся рынкам предсказали обвал в случае санкций против российского госдолга — Роль российских госбумаг на глобальных рынках настолько велика, что запрет на операции с ними может спровоцировать самые негативные сценарии для всей международной денежно-кредитной системы. Так, специалисты Института международных финансов, объединяющего около 450 крупнейших организаций, признали: возможное введение США санкций в отношении российского госдолга чревато потрясением для развивающихся рынков.

— И корабль не плывёт — В ЦБ рассказали о новых уловках создателей пирамид — На звание крупнейшей финансовой пирамиды 2019 года претендует AirBitClub, привлекавшая деньги граждан для инвестиций в криптовалюту. Её основателям удалось собрать более 500 млн рублей.

— Вирус по-итальянски — Жители страны опустошили полки супермаркетов — Новый коронавирус неожиданно начал распространяться не в странах со слабо развитым здравоохранением, чего опасались в ВОЗ, а в Европе. Инфекция парализовала ряд регионов Италии — врачи выявили уже 322 случая заражения людей, 10 человек умерли. В некоторых городах закрылись школы, музеи и рестораны, а местные жители раскупили еду и дезинфицирующие средства.

— Не по чесноку — Народное средство от простуды подорожало из-за угрозы коронавируса — Чеснок на российских прилавках в январе 2020-го продавался на 37% дороже, чем в то же время год назад. В феврале цены на него продолжили расти, выяснили "Известия". Аналитики связывают подорожание с ажиотажным спросом на фоне распространения коронавируса.

— Тридцатилетняя волна — Чем запомнится эпоха Мубарака в Египте — Волевой политик, посредник между Израилем и Палестиной и поклонник Большого театра. Экс-президент Египта Хосни Мубарак, правивший страной с 1981 по 2011 год — дольше, чем любой из лидеров в новейшей истории арабской республики, скончался 25 февраля на 92-м году жизни.

— "Соглашения об экстрадиции должны быть с нормальными странами": Замглавы МИД России Сергей Вершинин — о нарушениях прав человека американцами по всему миру и новой миссии ЕС в Ливии — Россия продолжит добиваться возвращения своих граждан из тюрем США. Более того, на каждой встрече с американскими коллегами Москва ставит вопрос об их незаконном поведении по отношению к россиянам на территории третьих стран.

— За ними Москва — Слабые регионы получат поддержку из центра — Курганская область за пять лет получит 10 тыс. новых рабочих мест. Более того, руководству региона за этот период предстоит на 10% снизить число безработных граждан. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил в ходе встречи с участниками совета по развитию Курганской области и представителями общественности.

— Последний марш — Каким войдёт в историю России Дмитрий Язов — Последний маршал Советского Союза, фактически последний министр обороны СССР, герой войны и член самопровозглашённого Государственного комитета по чрезвычайному положению, действия которого были квалифицированы как попытка госпереворота.

— Возьмите трубку — Ветеранов обеспечат кнопочными мобильными телефонами — Государство договорилось с сотовыми операторами о выдаче ветеранам Великой Отечественной войны бесплатных кнопочных телефонов ко Дню Победы, рассказал "Известиям" источник, близкий к Минкомсвязи. Предполагается, что услуги связи для них будут бесплатными. На устройства мобильные компании могут потратить до 50 млн рублей, а на саму связь — до 80 млн рублей в год, подсчитали эксперты.

— Стерильные меры — Госдума разрешит уничтожать незаконный алкоголь — У же в марте Госдума планирует рассмотреть законопроект правительства об уничтожении алкоголя, ставшего предметом административных нарушений. Парламентарии готовы его поддержать.

— Третье колесо — 34% автобусного парка ДФО эксплуатируется сверх срока — Треть пассажирского наземного автотранспорта на Дальнем Востоке находится в изношенном состоянии. Доля парка с превышенным сроком полезного использования (больше 10 лет) в целом по ДФО достигла почти 34%.

— Вирусный шторм — Что ждёт российский фондовый рынок из-за COVID-19 — Ситуация с развитием эпидемии COVID-19 в мире в долгосрочной перспективе не окажет критического влияния на российский фондовый рынок. Несмотря на то что 25 февраля отечественные площадки просели на 5%, а днём ранее 500 богатейших людей мира за день потеряли $139 млрд, к концу недели ситуация должна стабилизироваться, прогнозируют опрошенные "Известиями" аналитики.

— Платёжные ИННовации — В СБП уже в этом году появится функция перевода между юрлицами — У же в конце года в системе быстрых платежей появится новая функция — переводы между юрлицами. Такие сроки заложены в дорожной карте Национальной системы платёжных карт (НСПК — клиринговый центр СБП) по реализации сервисов в системе.

РБК daily

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— Всероссийское голосование получило электронный компонент — В поправках рабочей группы по изменению конституции появилась формулировка "дистанционное электронное голосование". Для проведения общероссийского голосования также предлагается использовать портал госуслуг.

— Госзащита не прошла госаудит — Качество помощи адвокатов по назначению никак не оценивается и зачастую может не удовлетворять требованиям Конституции, полагают в Счетной палате. Адвокатское сообщество с такой оценкой не согласилось, назвав ее некомпетентной.

— Санкции с обратным эффектом — В отличие от 2014 года возможные новые санкции США против России вряд ли принесут ожидаемый результат их инициаторам, считают эксперты вашингтонского IIF. Более того, они могут даже укрепить позиции российских банков на рынке ОФЗ.

— Берни Сандерс сделал дубль — Берни Сандерс, 78-летний сенатор от штата Вермонт, выиграл вторые демократические праймериз подряд и стал лидером в партийной гонке кандидатов в президенты. Опросы прогнозируют укрепление его позиций.

— Больше, дешевле, рискованнее — Развитие агрегаторов привело к кратному росту рынка такси в Москве и одновременному сокращению доходов водителей, оценили в ВШЭ, указав на снижение качества услуг и рост числа аварий. Агрегаторы с выводами экспертов не согласились.

— MOEX: 2019-nCoV — Российский рынок акций 25 февраля пережил максимальное падение с апреля 2018 года, когда США ввели санкции против публичных компаний Олега Дерипаски. Но продолжения обвала из-за коронавируса эксперты не прогнозируют.

— 70 миллиардов на подъем Superjet — ВЭБ.РФ обращался в правительство с просьбой о докапитализации примерно на 70 млрд руб. Деньги понадобились банку для финансирования поставок SSJ100 "Аэрофлоту". В ВЭБе говорят, что сейчас сумма докапитализации уже неактуальна.

— Учителя и акушеры застряли на выходе в Сеть — Часть фельдшерско-акушерских пунктов и других социально значимых объектов, которые по программе "Цифровая экономика" должны были подключить к интернету, так и не вышла в онлайн. Причина—отсутствие компьютеров.