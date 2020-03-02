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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— На немцев махнули лопаткой — "Силовые машины" полностью выходят из СП с Siemens — По данным "Ъ", "Силовые машины" Алексея Мордашова воспользовались опционом по продаже своих 35% в российском СП с Siemens — "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ). Теперь у сторон есть несколько месяцев для того, чтобы согласовать цену сделки.

— Какие наши роты — Как Владимир Путин был во Пскове с десантниками — 1 марта президент России Владимир Путин прилетел в Псков, где проходят мероприятия, связанные с 20-летием подвига и гибели 6-й роты псковских десантников.

— Правозащитники написали свой КоАП — "Мемориал" направил Минюсту замечания к проекту кодекса — Как стало известно "Ъ", российские правозащитники направили в Минюст подробные замечания к проекту нового Кодекса РФ об административных правонарушениях. Документ разработан ПЦ "Мемориал" при участии "ОВД-Инфо" и комитета "Гражданское содействие", у которых в итоге получился подробный перечень недостатков действующего КоАП.

— Социальный интернет завис — Бесплатный доступ к значимым сайтам остался без постановления — Внедрение бесплатного доступа россиян к социально значимым интернет-ресурсам, планировавшееся с 1 марта, задерживается: Минкомсвязь не смогла вовремя согласовать выход соответствующего постановления правительства. Список бесплатных ресурсов предполагается подготовить к апрелю, а к июлю должен быть утвержден проект постановления о возмещении затрат операторов.

— Чужие близко — Минфин реанимировал работу над допуском филиалов иностранных страховщиков — За полтора года до пришествия филиалов иностранных страховщиков в РФ Минфин возобновил работу над поправками, регламентирующими их присутствие. Сам Минфин и участники рынка не ожидают массового прихода зарубежных страховых компаний в текущих геополитических и экономических условиях.

— Торговую войну выигрывают США и Вьетнам — BCG обновила индекс мировой промышленной конкурентоспособности — В рейтинге конкурентоспособности стоимости промпроизводства Boston Consulting Group (BCG) за 2019 год уже очевидны последствия торговых войн последнего пятилетия: США в прошлом году существенно улучшили конкурентоспособность в глобальном производстве по отношению прежде всего к ЕС — в основном за счет роста производительности труда.

— Борьба с вирусом ударила по фабрикам — PMI в промсекторе Китая упал до исторического минимума — Китайская промышленность в феврале может зафиксировать рекордный спад — об этом свидетельствует снижение опережающего индикатора деловой активности до исторического минимума в 35,7 пункта. Оно объясняется закрытием фабрик для предотвращения распространения коронавируса и ослаблением спроса.

— Спасательный округ — Конституционное большинство в будущей Думе хотят сформировать за счет одномандатников и Владимира Путина — Источники "Ъ" утверждают, что партия власти намерена обеспечить себе конституционное большинство на будущих думских выборах за счет одномандатных округов. За счет перераспределения голосов, которые могут быть поданы за малые партии, "Единая Россия" при ее текущих рейтингах возьмет чуть более половины депутатских кресел, распределяемых по списку.

— "Яблоко" предлагает заменить наемников на добровольцев — Партия хочет вписать в Конституцию добровольный призыв в армию и обязательное расследование сообщений о пытках — Партия "Яблоко" с помощью экспертов-конституционалистов подготовила новую порцию поправок к Конституции, которые уже есть в распоряжении "Ъ" и сегодня будут предложены президенту и парламенту. В пакете — добровольный призыв в армию, запрет частных военных организаций в России и запрет для граждан РФ становиться наемниками в военных конфликтах.

— Дмитрий Ананьев закольцевал кредит с депозитом — Выявлена новая схема махинаций бывшего руководителя Промсвязьбанка — Как стало известно "Ъ", выявлена новая афера с участием бывшего председателя правления Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Ананьева. Выдав самому себе кредит в размере 1,395 млрд руб. по ставке 8,5% годовых, господин Ананьев тут же положил эти деньги на депозит своей супруги — уже под 12,9%.

— В игровую зону включили две республики — По делу о незаконном игорном бизнесе проходят более тридцати человек — Как стало известно "Ъ", на днях СКР объединил уголовные дела об организованных преступных сообществах (ОПС), которые в Мордовии и Удмуртии незаконно занимались проведением азартных игр, причем их оборот исчислялся десятками миллионов рублей.

— Прокурору заплатят за обвинения в коррупции — Суд взыскал с бывшего полицейского 50 тыс. рублей за недостоверные сведения о надзорщике — Необычное гражданское дело рассмотрел Ленинский райсуд Владивостока, удовлетворивший гражданский иск бывшего начальника отдела прокуратуры Приморского края Василия Скорика к экс-оперуполномоченному регионального УВМД Вячеславу Головину.

— У майора выявили кайф от службы — Начальник медслужбы отряда спецназа Росгвардии уволен за наркотики — "Ъ" стало известно о скандале в отряде спецназа Росгвардии "Пересвет". Майор, служивший в нем начальником медицинской части, был уволен за употребление наркотиков в служебном кабинете.

— Джо Байден сделал штат вперед — Бывший вице-президент США выиграл демократические праймериз в Южной Каролине — Впервые за все время президентской кампании 2020 года убедительную победу отпраздновал Джо Байден — бывший вице-президент США, который долгое время считался неоспоримым фаворитом гонки, однако в начале цикла выступил крайне неудачно.

— Израиль пытается остановить свой выбор — В стране пройдут третьи за год парламентские выборы — Впервые в истории Израиля действующий глава правительства участвует в выборах в статусе обвиняемого. Удержится ли премьер-министр Биньямин Нетаньяху на своем посту, который занимает уже более десяти лет,— главный вопрос проходящих в понедельник выборов в Кнессет.

— Коронавирус передается мировым путем — Новая болезнь охватывает все больше стран — Зародившийся в китайском городе Ухань коронавирус окончательно стал проблемой глобального масштаба, которую не удается игнорировать практически ни одной стране мира. Всемирная организация здравоохранения объявила "очень высокий" уровень угрозы эпидемии.

— Граждане купились на добавку — Продажи БАДов резко выросли — Производители биологически активных добавок (БАД) все чаще брендируют продукцию так, чтобы названия были схожи с лекарствами. Это стало одной из причин заметного роста продаж БАДов в России. Стратегия выгодна крупным игрокам рынка, включая "Эвалар", у которого в январе объем реализации продукции вырос на 16,2% против 1,2% годом ранее, Solgar Vitamin and Herb (69% против 31,6%).

— У рыболовов пересчитывают улов — Компании начали штрафовать за неумышленную добычу — Рыбопромышленники, добывающие камбалу, треску и бычок на Дальнем Востоке, оказались в непростой ситуации. При промысле в сети попадает минтай, который идет на нерест, что запрещено, но избежать этого промышленники не могут.

— "Сбербанк Инвестор" сбился с рынка — Клиенты крупнейшего брокера испытали временные трудности с торговлей — Минувшая неделя показала, что розничные инвесторы фондового рынка, число которых быстро растет, могут оказаться в весьма неприятной ситуации на фоне его резких колебаний.

— У МФО испортились заемщики — Просроченные долги растут быстрее портфеля — Бюро кредитных историй (БКИ) фиксируют рост просрочки у клиентов микрофинансовых организаций (МФО), опережающий рост портфеля. Это происходит, несмотря на введенные ЦБ ограничения по стоимости микрозаймов, из-за которого компании были вынуждены ужесточить подход к клиентам и снизить уровень одобрения.

— Долги выносят на публику — Компании замещают кредиты облигациями — ЦБ зафиксировал непрерывное снижение портфеля рублевых корпоративных кредитов в декабре—январе. Столь длительный спад в сегменте произошел впервые за четыре с половиной года.

— Доходный резерв — НПФ продолжают наращивать пенсионные накопления и РОПС — Пенсионные накопления, аккумулированные негосударственными пенсионными фондами (НПФ), планомерно приближаются к 3 трлн руб. Вместе с ними растут и резервы НПФ по обязательному пенсионному страхованию (РОПС), которые достигли уже почти 75 млрд руб.

— Крабов разложили по верфям — "Русский краб" Глеба Франка построит суда на 15 млрд рублей — Как выяснил "Ъ", "Русский краб" владельца Русской рыбопромышленной компании Глеба Франка построит десять краболовов стоимостью порядка 15 млрд руб. Контракт на семь судов-живовозов заключен с Онежским заводом ФГУП "Росморпорт", заказ на еще три краболова-процессора получила Окская судоверфь Владимира Лисина.

— "Легенда" может остаться мечтой — Российско-монгольскому самолету не хватает средств на серийное производство — Проект создания российско-монгольского самолета "Легенда-570", подразумевающий ремоторизацию и частичное переоборудование советских легких Ан-2, может сорваться. Его инициатор Mongolian Aircraft Industries (MAI) вложила $2,5 млн в разработку первого образца, но не может получить кредит ВЭБ.РФ на $8 млн для запуска серийного производства.

— ОПЕК+ демонстрирует неясные симптомы — Россия хочет минимизировать свое участие в сокращении добычи — Россия может присоединиться к инициативе Саудовской Аравии по дополнительному сокращению добычи нефти на фоне падения цен ниже $50 за баррель из-за страха перед коронавирусом.

— Грузоотправителям указали верный путь — ОАО РЖД выдало клиентам рекомендации по ведению бизнеса — В ответ на жалобы угольщиков железнодорожники решили посоветовать клиентам, как вести их собственный бизнес. Среди идей ОАО РЖД: отказ угольных компаний от дивидендов до улучшения конъюнктуры рынка, формирование планов добычи с учетом диверсификации рынков сбыта.

— "МегаФон" обновит архитектуру — Оператор проведет конкурсы на модернизацию сети — "МегаФон" проведет тендер на обновление сети по всей стране, сумма контракта, по данным "Ъ", может составить около 35 млрд руб. Самым вероятным победителем на рынке считают китайскую Huawei, которая в результате потеснит финскую Nokia.

— Forward Media Group попрощается с Hello! — У российской версии журнала может смениться издатель — Издательский дом Forward Media Group (FMG) Полины Дерипаски ищет покупателя для журнала Hello!, который выпускает уже почти 16 лет. Переговоры ведутся с Independent Media, издающей в России Cosmopolitan и Esquire.

— "Красный куб" закрывает точки — Сеть магазинов подарков уходит с рынка — Некогда крупнейшая в России сеть магазинов подарков "Красный куб", которая насчитывала около 200 точек, покидает рынок. Компания уведомила о закрытии своих партнеров, которые теперь хотят требовать в суде компенсации убытков.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— "Газпром" обсуждает строительство газохимического комплекса на Ямале — Комплекс стоимостью $14,1 млрд может стать альтернативой экспорту по трубе — "Газпром" оценивает проект производства полиэтилена на базе Бованенковского кластера месторождений, следует из материалов РФПИ. "Ведомости" ознакомились с копией документа, подлинность сведений подтвердили два собеседника, знающих о проекте.

— Обострение в Сирии пока не грозит прямым столкновением России и Турции — В военной эскалации категорически не заинтересованы обе стороны, считает эксперт — Турция начала в сирийской зоне деэскалации Идлиб операцию "Весенний щит", сообщил в воскресенье турецкий министр обороны Хулуси Акар. По его словам, это сделано в ответ на "подлое нападение на турецких военных", а целью операции является предотвращение "новых преступлений режима" президента Сирии Башара Асада.

— За поправки в Конституцию впервые можно будет проголосовать на дому досрочно — А электронное голосование будет возможно только в Москве — Электронное голосование по поправкам в Конституцию возможно только в Москве, в других регионах такие технологии не апробировались и не могут быть использованы, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии.

— Коронавирус становится главным риском для российской экономики в 2020 году — Поддержать ее может внутренний спрос — Президент Владимир Путин поручил в субботу проработать дополнительные меры по снижению влияния коронавируса на российскую экономику. Оно может оказаться существенным – эпидемия уже стала серьезным риском для роста ВВП, указал Центробанк в комментарии о ситуации в экономике.

— Бизнес просит не ужесточать требования к утилизации товаров — И грозит ростом цен на продукцию — Производители товаров, которые Минприроды предлагает полностью утилизировать, предупреждают, что в ответ на ужесточение экологических требований им придется поднять цены.

— "С системой OneWeb в России не останется мест без широкополосного интернета" — Гендиректор OneWeb Адриан Стекел? обещает высокое качество интернета со спутников в любой точке — Британская компания OneWeb начала формировать группировку примерно из 600 спутников, которая по замыслу сможет обеспечить высокоскоростной доступ в интернет в любом, даже самом отдаленном уголке на Земле.

— Стоимость нефти Brent упала ниже $49 за баррель впервые за 2,5 года — Из-за вспышки коронавируса нефть подешевела более чем на 20% — Стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже 28 февраля опускалась ниже $49 за 1 барр. впервые с июля 2017 г. Майские фьючерсы в 19.10 мск 28 февраля стоили $48,96 за 1 барр., подешевев на 5%. Апрельские фьючерсы в то же время стоили $50,14 за 1 барр.

— Коронавирус убил выставки в Швейцарии — Участники отмененного автосалона думают, как им представить новинки — Из-за опасения эпидемии отменены Женевский автосалон и часовые выставки в Базеле и Женеве. Baselworld отменяется впервые – она проводилась даже в годы мировых войн.

— "Инкерман" оказался связан с винодельнями Юрия Ковальчука и Геннадия Тимченко — Новые законы делают российское вино привлекательней — Крымский производитель вина "Инкерман" вошел в число активов, которыми управляет компания "Мое вино", рассказали "Ведомостям" два человека, близких к винодельням под управлением "Моего вина", и сотрудник управляющей компании. Представитель "Инкермана" отказался от комментариев, "Моего вина" – не ответил.

— Нефтегазовый сектор переживает свой Перл-Харбор — Его капитализация падает, потому что инвесторы не хотят вкладываться в ископаемое топливо — Акции американских энергетических компаний относительно индекса S&P 500 сейчас торгуются на самом низком уровне со времени нападения на Перл-Харбор в 1941 г., заметили аналитики Bank of America (BofA). Стоимость бумаг из отраслевого индекса упала в сравнении с индексом широкого рынка даже ниже значения 1998–1999 гг., когда нефть падала до $9 за баррель.

— Из-за смены правительства кинопродюсеров лишают обещанных 2 млрд рублей из бюджета — Эти деньги предназначались на съемки иностранного кино и иностранные переводы русских фильмов и сериалов — Правительство решило выделить 70 млн руб. на пилотный проект рибейтов для зарубежных фильмов в России, рассказали три профильных чиновника.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Нефть без маски — Владимир Путин обсудил с главами нефтяных компаний влияние коронавируса на экономику — Ситуация с коронавирусом в нашей стране под контролем, но негативное влияние на мировую экономику, на нефтяной рынок очевидно, и нужно определиться, как реагировать на происходящее.

— Парк сладкого — В Москве открылся русский Диснейленд "Остров мечты" — Крупнейший в Европе крытый парк развлечений "Остров мечты" площадью 100 гектаров открылся в субботу в Москве. Несмотря на солидные даже для столицы цены на билеты — от 2600 рублей на человека, в первый же уик-энд там побывали, по предварительной оценке, более 60 тысяч посетителей.

— Поберегись — В Роспотребнадзоре пояснили, кому надо сделать тест на коронавирус — Число заболевших COVID-19 в Китае достигло вчера 80 тысяч, а за его пределами заболели еще почти 7 тысяч человек в 60 странах. И хотя ВОЗ не объявила пока официально о пандемии, но подняла уровень угрозы до "очень высокого", наивысшего в рамках принятой шкалы.

— Шестая рота — память и молитва — Владимир Путин принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 20-летию подвига псковских десантников — Президент РФ Владимир Путин почтил память военнослужащих знаменитой шестой парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье в ходе столкновения с боевиками. В Псковской области глава государства принял участие в мероприятиях, посвященных 20-летию подвига десантников.

— Контрольная работа — Кабмин усилит надзор за средствами, выделяемыми на национальные проекты — Премьер-министр Михаил Мишустин призвал Генеральную прокуратуру, МВД и ФСБ предупреждать риски нецелевого использования средств, выделяемых на национальные проекты, и незамедлительно проводить проверки на объектах.

— На языке закона — Михаил Мишустин пообещал строго спрашивать за несвоевременную подготовку нормативных актов — С министерств и ведомств будут строго спрашивать за несвоевременную подготовку подзаконных нормативных актов, пообещал премьер-министр Михаил Мишустин председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

— Поправки входят в март — Павел Крашенинников комментирует ход работы над поправками в Конституцию — 2 марта — последний день приема Комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству официальных поправок к законопроекту об изменении Конституции.

— В удобном формате — Проголосовать за поправки в Конституцию можно будет досрочно и дома — Центризбирком на заседании в пятницу принял за основу порядок проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Образцом для него послужат выборы президента России в 2018 году.

— "Циркон" в 9 Махов — На северном флоте продолжаются испытания новейшего гиперзвукового оружия, что позволит качественно увеличить боевой потенциал не только СФ, но и всего Военно-морского флота страны. Об этом на заседании коллегии минобороны, где обсуждался план деятельности североморцев на 2019-2025 годы, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

— Право на память — КС пояснил порядок продажи госнаград — Конституционный суд РФ разъяснил порядок продажи государственных наград. Если граждане получили подобный знак в наследство, то имеют право распорядиться им по собственному усмотрению, если при этом не наносят ущерба стране.

— Леденящая вечеринка — Три человека погибли после шоу с сухим льдом — Руководство столичного ГСУ СК взяло под особый контроль расследование главной трагедии выходных — гибели троих человек в банном клубе на юге Москвы. Пока все данные говорят о том, что молодые люди получили тяжелое отравление углекислым газом.

— Роскошь и средство передвижения — Минпромторг обновил перечень дорогих авто — Минпромторг расширил перечень легковых автомобилей, владельцам которых транспортный налог начисляется с повышающим коэффициентом. Список пополнили автомобили таких брендов, как Chrysler, Honda, Jeep, Mazda, Subaru. В целом он увеличился на 104 транспортных средства.

— Схватка за золото. Второй раунд — Останется ли российское золото в руках зятя экс-мэра Киева бизнесмена Сергея Янчукова?— Когда у человека всего в избытке, как правило, он не дорожит ничем. Верно ли это по отношению к целой стране, богатой территориями, людьми и природными ресурсами? В России много часовых поясов, лесов, газа и золота, пусть разведанным золотом наша страна и не слишком богата.

— Вирус дышит в трубку — Приведет ли эпидемия в Китае к дефициту смартфонов — Приостановка заводов в Китае из-за коронавируса пока не привела к дефициту электроники и повышению цен на нее. Есть основания предполагать, что подорожания вопреки прогнозам не будет и в марте.

— Турфирмы просят государство о помощи — Прекращение продаж туров сразу в несколько стран грозит туроператорам миллиардными потерями. Первыми жертвами могут стать фирмы, работающие на итальянском направлении.

— Маски от домов моды — Итальянские власти принимают дополнительные меры, нацеленные как на "блокирование" эпидемии и фейковых новостей о ее распространении, так и на борьбу с нечистыми на руку торговцами, наживающимися на трагедии.

— В Сеуле ждут скачка — Трудно поверить, но еще 40 дней назад в Южной Корее не было ни одного человека, кого официально считали зараженным COVID-19. Сейчас страна уступает лишь Китаю по общей численности зараженных.

— Рубль свое отыграет — Рубль отреагировал на панику мировых рынков из-за распространения коронавируса за пределы Китая впечатляющим снижением, а всего с начала года подешевел на 8% (курс доллара вырос с 62 до почти 67 рублей).

— Что поможет экономике пережить эпидемию — Банк России признал распространение коронавируса значимым риском для экономики в ближайшие месяцы. Как следует из бюллетеня ЦБ, ослабление спроса на товары российского экспорта может не дать экономическому росту достигнуть своего текущего потолка — по расчетам ЦБ, он составляет 2%.

— Интернет наводнили фейк-ньюс о коронавирусе — Всеобщий ажиотаж и паника, вызванные распространением нового типа коронавируса, стали благодатной почвой для ложных медицинских советов и фейковых новостей, которые буквально заполонили социальные сети разных стран.

— На работу в перчатках — Вплоть до середины февраля новости о разрастании эпидемии коронавируса не касались Ирана, страну болезнь обходила. Первые тревожные сообщения проявились 19 февраля, когда министерство здравоохранения ИРИ сообщило о первых случаях заражения новым коронавирусом.

— Туалетная бумага есть — Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал население не поддаваться панике и не верить ложным слухам о нехватке туалетной бумаги в стране.

— Уроки ушли в сеть — В Китае сейчас проходит один из самых масштабных образовательных экспериментов в мире: из-за коронавируса все школы и вузы страны перешли на онлайн-обучение. Такого не было нигде и никогда: около 170 миллионов (!) школьников и студентов учатся дистанционно.

— Кабул промолчал — США и талибы на бумаге помирились, но станет ли от этого легче Афганистану?— Мирное соглашение, подписанное в Дохе между США и Афганистаном в присутствии представителей более чем 30 стран, на какое-то время стало новостью номер один, затмив даже коронавирус. Однако принесет ли новый документ мир Афганистану, неясно.

— Авиация не применялась — Почему обострилась ситуация в сирийской провинции Идлиб — Провинция Идлиб на северо-западе Сирии по-прежнему остается ареной ожесточенных боев армии Асада с окопавшимися в этом регионе террористами. Особенно тяжелая обстановка сложилась в районе города Саракиб, где боевики пытаются организовать крупное наступление.

— Купил — стирай! — Штат Нью-Йорк запретил одноразовые пакеты в магазинах — Власти штата Нью-Йорк с воскресенья ввели полный запрет на одноразовые пластиковые пакеты в магазинах ради снижения количества отходов. Запрет коснется всех продуктовых и розничных магазинов, а также небольших торговых точек.

— Депутатов не спросили — Французский премьер утвердит пенсионную реформу — Глава правительства Франции Эдуар Филипп полон решимости утвердить спорный законопроект о пенсионной реформе без голосования в парламенте.

— Расизм излечат отказом — Глава минздрава Британии оценил меры по защите врачей — Британские врачи, кажется, нашли способ борьбы с расизмом, гомофобией и сексизмом, которые изрядно измучили работников Национальной службы здравоохранения Соединенного Королевства (NHS).

— Защитят по-хорошему — Палата адвокатов отвергла претензии к защите по назначению — Федеральная палата адвокатов готовит развернутое обращение в ответ на претензии Счетной палаты по поводу качества работы защитников по назначению. Речь об адвокатах, которые предоставляются человеку государством.

— ТО, да не то — В Подмосковье закрыли 90 пунктов техосмотра — Около 90 фиктивных пунктов техосмотра закрыли в Подмосковье. Об этом сообщила начальник отдела технического надзора Управления ГИБДД по Московской области Елена Шурыгина.

— Невидимые лучи смерти — Самолет-разведчик P-8A Poseidon ВМС США, совершавший полет над акваторией Тихого океана недалеко от острова Гуам, подвергся лазерному облучению. Пентагон заявил, что лазерная атака проводилась с борта китайского эсминца.

— Ловить еще будет… — Врачи спасли кисть вратарю детской футбольной команды, попавшей в аварию под Ульяновском — Ульяновские медики пришили кисть подростку, пострадавшему в ДТП с автобусом детской футбольной команды "Нефтяник". Во время операции местных хирургов удаленно консультировал доктор Леонид Рошаль.

— В Суоми прорубить окно — Финляндия предложила ввести безвизовый режим для петербуржцев — Отменить визовый режим для жителей Петербурга и Ленинградской области при их поездке в Финляндию — с таким предложением выступил мэр финского города Савонлинна Янне Лайне, выступая на "круглом столе" на площадке комитета по внешним связям администрации Санкт-Петербурга.

— 27 рублей дороже миллионов — Байкал остался без защиты от пожаров и землетрясений — Ученый из Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИСЗФ СО РАН) Александр Сорокин не сможет продолжить свой проект, который получил высокую оценку авторитетных экспертов. А касается он безопасности Прибайкалья.

— Бульвар политстрастей — Во что организаторы превратили "марш памяти" — В центре Москвы в минувшую субботу прошел марш памяти Бориса Немцова. Несмотря на то что акцию согласовали еще за две недели до старта и активно призывали участвовать в ней, организаторам не удалось достичь ни первоначально заявленных количества участников, ни продолжительности акции.

— Храм остается музеем — Информация о передаче РПЦ Спаса-на-Крови оказалась ложной — По сети Интернет стали распространяться слухи, что храм Спаса-на-Крови могут возвратить Церкви. Якобы митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий написал обращение в профильные комитеты Смольного о передаче храма в ведение митрополии.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Отопительный разгон — Платежи за ЖКХ снизят из-за тёплой зимы — Из-за аномально тёплой зимы стоимость отопления будет пересмотрена. Как пояснили "Известиям" в Министерстве строительства и ЖКХ, на снижение могут рассчитывать жители регионов, где платежи за эту услугу начисляются по нормативам, а не по счётчикам. Ранее этот вопрос поднимали в своём письме в Минстрой депутаты Госдумы.

— Решают обобща — РФ и Турция попытаются урегулировать ситуацию в Идлибе — Турция обнародовала название новой военной операции, которую Анкара начала в ответ на действия сирийской армии, — "Весенний щит". Её цель — вытеснение сил Дамаска за линии, обозначенные в сочинском меморандуме 2018 года.

— Моровая война — Станет ли китайский патоген новой испанкой — Характер распространения COVID-2019 по миру имеет все признаки пандемии, уверены специалисты. Однако ВОЗ не спешит присваивать заболеванию этот статус. В организации ранее заявляли, что речь идёт об "эпидемии с многочисленными очагами". Официально вспышка нового коронавируса признана международной чрезвычайной ситуацией.

— Расплата за услуги — Допсервисы предлагают включить в цену кредита — Заёмщики будут лучше информированы о том, сколько им придётся переплачивать за дополнительные услуги, которые банки навязывают при выдаче кредита. Речь идёт о медицинских страховках, консультациях юристов и некоторых комиссиях.

— "Спасибо за ваших ребят" — Во время памятных мероприятий во Пскове президент призвал не забывать подвига десантников, спасавших Россию от банд террористов — Доблесть и самопожертвование ради Отечества всегда были, есть и будут истинными ценностями, которыми дорожит народ России. Об этом Владимир Путин заявил во время мероприятий во Пскове, посвящённых памяти геройски погибших 20 лет назад воинов 6-й парашютно-десантной роты. В 2000 году псковские десантники отдали жизни в бою с несколькими тысячами террористов Хаттаба.

— С чистого социалиста — Почему Берни Сандерс реальный шанс демократов — Перед "супервторником", 3 марта, когда голосование на демократических праймериз пройдёт сразу в 14 штатах и на одной заморской территории США, Берни Сандерсу удалось сохранить единоличное лидерство. По мнению экспертов, он — наиболее реальный шанс демократов "осушить Белый дом". Другое дело, что партийная элита по-прежнему не готова принять его.

— Сопутствующие болезни — Что кроме коронавируса может ослабить рубль — Курс национальной валюты из-за связанной с коронавирусом паники может ослабеть до 70 руб./$, прогнозируют опрошенные "Известиями" аналитики топ-30 банков. Ещё на 15–20% могут сократиться и фондовые площадки. Однако новый вирус — не единственная причина падения котировок и рубля.

— Режим онлайн-экономии — Россияне резко сократили свои траты в интернете — Россияне стали меньше тратить в отечественных и зарубежных интернет-магазинах. Об этом свидетельствуют данные Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ), с которыми ознакомились "Известия". По итогам 2019 года средний чек при покупках на иностранных ресурсах снизился на 17% — до $7,5.

— Льготно у моря — Ипотеку под 3% будут давать на курортах Краснодарского края — Россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7% в курортных поселениях Краснодарского края. В их числе Абрау-Дюрсо, Анапа, Архипо-Осиповка, Лермонтово и другие — список уже утверждён приказом минсельхоза региона (документ есть у "Известий"). Льготные условия будут предоставляться по программе сельской ипотеки.

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РБК daily

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