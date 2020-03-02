МОСКВА, 2 мар /ПРАЙМ/. Мессенджер Viber не получал жалоб пользователей на рассылки сообщений о якобы заражении москвичей коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее борющаяся с киберугрозами Group-IB сообщила, что обнаружила более 9,5 тысячи фейковых сообщений о заражении москвичей коронавирусом, компания начала расследование по данной теме. По данным компании, информационная атака распространяется через ботов в соцсети "ВКонтакте", а также разгоняется вбросами в различные группы в мессенджерах. Вброс таргетируется на самую восприимчивую аудиторию, в основном — группы в мессенджерах при детских садах, школах ("группы мам"), на женскую аудиторию в сети, форумы мам и другие, пишут эксперты.

"На данный момент мы не получали от пользователей жалоб на нерелевантные информационные рассылки, связанные с коронавирусом", — сказал собеседник агентства в Viber.

"Поднимается ли данная тема в личных чатах — неизвестно, так как у Viber нет доступа к сообщениям и звонкам людей. Ключи для их дешифровки хранятся только на устройствах самих пользователей и недоступны сотрудникам компании или третьим лицам", — добавил представитель мессенджера.

Viber — мессенджер, в котором можно отправлять сообщения и совершать голосовые VoIP телефонные звонки через интернет. Аудитория мессенджера составляет более 900 миллионов пользователей. Владелец Viber с 2014 года — японский холдинг в области e-commerce Rakuten.