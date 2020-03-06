МОСКВА, 6 мар /ПРАЙМ/. Ростуризм на фоне распространения коронавируса просит туроператоров и турагентов предлагать туристам, планирующим посетить японский остров Хоккайдо, безопасные для здоровья страны, сообщается на сайте ведомства.

Ранее министерство иностранных дел РФ рекомендовало россиянам временно воздержаться от поездок на Хоккайдо из-за распространения там коронавируса.

"Обращаем внимание туроператоров и турагентов на необходимость в обязательном порядке информировать туристов, планирующих поездки на Хоккайдо, о возможном риске заражения и предлагать более благополучные в эпидемиологическом отношении страны", — говорится в сообщении.

Добавляется, что ведомство продолжает следить за сложившейся ситуацией, находится в постоянном контакте с МИД РФ и Роспотребнадзором. При поступлении дополнительной информации Ростуризм оперативно уведомит туроператоров, турагентов и туристов.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3015, излечились более 52 тысяч. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 15 тысяч в 78 странах, скончались 265 человек.