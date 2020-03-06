МОСКВА, 6 мар /ПРАЙМ/. Россвязь рассматривает сокращение срока переноса номеров на один-два дня для граждан и на пять-семь дней для юрлиц, рассказал в интервью РИА Новости глава ведомства Олег Духовницкий.

Услуга переноса номера при смене оператора в России действует с 1 декабря 2013 года. Операторы обязаны оказывать эту услугу гражданам в восьмидневный срок, юридическим лицам — за 29 дней.

По словам главы Россвязи, с момента запуска услуги переноса мобильных номеров (MNP) на территории РФ количество перенесенных абонентских номеров устойчиво растет.

"На данный момент разрабатываются предложения по сокращению сроков переноса абонентских номеров, проект находится в стадии согласования, этим занимается Технический совет базы данных переносимых номеров. Участники совета пока рассматривают возможность сокращения срока переноса абонентских номеров физлиц на 1-2 дня, а юрлиц — на 5-7 дней", — сказал Духовницкий.

Кроме того, по его словам, прорабатывается также вопрос исключения из процесса этапа фиксации наличия или отсутствия задолженности у абонента. Это позволит еще больше сократить сроки переноса номера — например, до четырех дней для граждан. "Однако реципиенты, принимая к себе абонента, должны как минимум понимать, есть ли у него задолженность. Эта задача более трудоёмкая, но она также обсуждается", — отметил Духовницкий.

Глава Россвязи указал, что для внедрения этих изменений надо сначала внести изменения в определенные нормативно-правовые акты. "Все инициативы мы представили Минкомсвязи. Есть процедуры, которыми не пренебречь, но если мы поторопимся, то все вопросы можно будет решить в 2020 году", — добавил он.