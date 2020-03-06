МОСКВА, 6 мар /ПРАЙМ/. Около 20% россиян говорят неправду, проходя собеседование на работу, рассказал РИА Новости директор по продукту компании F2FGroup Борис Фрол.

Компания в 2019 году выпустила облачную платформу 151EYE, которая во время телефонного интервью анализирует голос респондента по 151 показателю и может определить, говорит ли человек правду, волнуется ли, насколько мотивирован, ответственен и другие параметры. Точность результатов — 96%.

"С августа 2019 года в системе пройдено более 2 тысяч интервью. При прохождении тестирования около 20% респондентов недостоверно отвечали хотя бы на один вопрос", — сказал он.

Компания-разработчик систем по анализу голоса F2FGroup основана в 2018 году. Она разрабатывает технологии анализа микромимики лица и невербального поведения. Главный продукт компании — платформа оценки персонала по голосу 151EYE. Среди ее клиентов, в том числе пилотных проектов, около 200 компаний.