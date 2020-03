(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Протокол сирийских мудрецов — 5 марта президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в Москве провели переговоры о ситуации в Идлибской зоне и подписали протокол не только о прекращении огня, но даже и о совместном патрулировании на одном из самых горячих участков. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников считает, что от этой встречи невозможно было ждать большего и, более того, именно дописанный документ является гораздо большим. А главное, войны между Россией и Турцией пока не будет.

— Коронавирусная инспекция — Мэр Москвы Сергей Собянин вчера ввел в городе "режим повышенной готовности" в связи с распространением коронавируса. Власти говорят, что речь идет об усилении профилактических мер по защите жителей в общественных местах, на транспорте, в государственных и других организациях. Граждан, прибывших из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией, например, обяжут сообщать о себе на горячую линию и "обеспечить самоизоляцию на дому". Господин Собянин дал поручение проработать вопрос строительства нового инфекционного корпуса с "использованием быстровозводимых конструкций".

— Рельсы не столь равноудаленные — Минтранс и Минэнерго разрабатывают методику, которая позволит поделить между грузоотправителями дефицитные провозные мощности БАМа и Транссиба. По данным "Ъ", ряд угольных компаний требовали приоритета для этого вида груза, составляющего 55% в грузообороте Восточного полигона. Но в Минтрансе говорят, что методика не предполагает приоритета для угля. По мнению аналитиков, при распределении квот кому-то придется потесниться, но тех видов грузов, которыми можно безболезненно пожертвовать, нет.

— Вирус нашел своего читателя — На фоне новостей о распространении в мире коронавируса россияне начали проявлять повышенный спрос на книги и фильмы об эпидемиях. Но если в Италии, например, в топ продаж попала "Чума" Альбера Камю, то в России, кроме нее, стали больше покупать нехудожественную литературу о вирусах и здоровье в целом. Однако на выручке ритейлеров и онлайн-сервисов такой ажиотаж отражается мало – всегда есть какой-то информационный повод, который вызывает интерес в фоновом режиме.

— ФАИП вновь придают ускорение — В ближайшее время Белый дом ждет от министерств предложений по повышению эффективности исполнения федеральных целевых программ (ФЦП) и федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП). Хотя результаты их исполнения в 2019 году на заседании правительства 5 марта обсуждались непублично, премьер-министр Михаил Мишустин дал понять, что результатами этой работы Белый дом недоволен.

— Генеральный директор горящей избы — В российских средних и крупных компаниях женщины-руководители демонстрируют более высокие показатели рентабельности капитала и относительно низкую рентабельность активов возглавляемой компании, показало исследование Deloitte "Женщины-CEO в России: показатели финансовой эффективности". С большой вероятностью это связано с особыми обстоятельствами появления женщин во главе таких компаний — акционеры нередко решаются на это в кризисных ситуациях, и эти решения обычно оправдываются.

— ФАС вне политики — Борьба ФАС за полномочия тарифного мегарегулятора может закончиться передачей наиболее содержательной их части в Белый дом, следует из последней версии законопроекта службы "О госрегулировании цен (тарифов)". Документ относит основные политические вопросы в этой сфере в ведение правительства — служба же, по сути, оставит за собой лишь процедурный контроль тарифной сферы и добьется приведения отраслевых законов в соответствие общим принципам проекта.

— Экономическая активность в РФ достигла семимесячного минимума — Очередная порция опережающих индикаторов экономической активности в России (дополнительно см. "Ъ" от 26 февраля) указывает на ее заметное ухудшение в феврале 2020 года. Композитный индекс PMI Markit, измеряющий положение дел в обработке и секторе услуг, снизился до минимальной отметки за последние семь месяцев — 50,9 пункта (с 52,6 пункта в январе) на фоне ухудшения активности в услугах и ее сохранения в отрицательной зоне в промышленности (см. график).

— Полковника оправдали за небоевые потери — Как стало известно "Ъ", Минобороны не смогло взыскать 35,5 млн руб. с полковника запаса Вадима Северова, командовавшего частью, в которой находится радиолокационная станция системы предупреждения о ракетном нападении "Воронеж-ДМ". Военные финансисты, требуя, чтобы господин Северов выплатил неподъемную для себя сумму, ссылались в том числе на материалы проверки, по которой в возбуждении уголовного дела о халатности офицера было отказано.

— Партбилет в приложении — В четверг в ивент-холле "ИнфоПространство" прошел учредительный съезд Партии прямой демократии, о создании которой объявил сразу после новогодних каникул разработчик ряда популярных компьютерных игр, теперь уже бывший директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров. Господин Макаров заявляет, что партия намерена принять участие в ряде региональных избирательных кампаний этого года, а также побороться за места в будущей Госдуме. Это, впрочем, не помешало партийному лидеру в несколько скептической тональности объявить о своем избрании генеральным секретарем.

— В такси вирус не сажают — Московские власти в рамках плана "по предупреждению завоза и распространения" коронавирусной инфекции разработали массу мероприятий — от термометрии граждан и дезинфекции улиц до повсеместного карантина с запретом выезда из города. Ряд мер касаются транспорта и магазинов. Как выяснил "Ъ", таксопаркам уже рекомендовали обрабатывать салоны машин, представители каршеринга говорят о готовности снабдить пользователей "подручными дезинфицирующими средствами". В крупном ритейле "анализируют спрос со стороны клиентов на те или иные группы товаров и не наблюдают резкого роста".

— "Надеемся удержать американцев от дальнейших опрометчивых шагов" — 5 марта исполнилось 50 лет с момента вступления в силу, пожалуй, важнейшего соглашения в сфере безопасности — Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В конце апреля представители 191 государства-участника этого договора соберутся в Нью-Йорке, чтобы оценить его выполнение. Между тем, как пояснил в интервью специальному корреспонденту "Ъ" Елене Черненко заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, ситуация вокруг обзорной конференции по ДНЯО "крайне сложная".

— Удобрения подпитали вирусом — Российские производители удобрений вопреки подавляющему большинству других отраслей ждут улучшения результатов и роста продаж в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса и даже отчасти благодаря ей. Калийные компании рассчитывают на увеличение спроса в Азии на фоне неудачного прошлого года, а производители фосфорных удобрений надеются на рост цен после того, как центр выпуска этого товара в Китае — провинция Хубэй стала основным очагом эпидемии. Эксперты согласны, что в целом год обещает восстановление цен, но предупреждают, что рост вряд ли будет существенным.

— Работников оценят по голосу — Агентство инноваций Москвы планирует протестировать систему распознавания голоса в сферах образования, здравоохранения и ритейла. Предполагается, что технология позволит в том числе оценить уровень стресса и выгорания работников. Подобные решения дадут компаниям конкурентное преимущество и экономию при подборе персонала, но применять их можно только с согласия человека, отмечают участники рынка.

— Неподнадзорным кредиторам прописали правила — Компании, выдававшие ссуды под залог недвижимости, не могут начислять повышенные проценты по истечении срока договора. Такое решение кассационного суда может стать прецедентным для российского рынка. В настоящее время ссуды под залог жилой недвижимости могут выдавать лишь банки и кредитные кооперативы, однако раньше данная практика была широко распространена среди неподконтрольных ЦБ организаций. Эксперты указывают, что подобное решение будет формировать правоприменительную практику, и в случае распространения на кредиторов-физлиц может сделать такой бизнес нерентабельным.

— У страха станки велики — Александр Габуев о влиянии коронавируса на китайскую промышленность. За два месяца после объявления о коронавирусе в Китае обычный китаист широкого профиля вроде меня неизбежно становится немного эпидемиологом: экономическое измерение кризиса почти неразрывно связано с медицинским.

— Компании занимают по рейтингу — Международные инвесторы охладели к еврооблигациям эмитентов спекулятивного уровня. В четверг не стали проводить размещения бондов "ЕвроХим" и Минфин Белоруссии, что могло обернуться для эмитентов повышенной премией. Впрочем, рынок по-прежнему открыт для эмитентов с рейтингами инвестиционного уровня. В начале недели успешно разместила долларовый выпуск ГТЛК, а в четверг еврооблигации в швейцарских франках (CHF) разместило ОАО РЖД.

— ФСК недосчиталась Крыма — Федеральная сетевая компания (ФСК) в 2019 году снизила чистую прибыль по МСФО на 6,7% год к году, до 86,6 млрд руб. Основной фактор — снижение выручки от технологического присоединения на фоне завершения программы строительства новых ТЭС. Заметное влияние оказало и отключение в Крыму мобильных станций (МГТЭС), которые оказались не нужны после ввода крупных энергоблоков на полуострове. Поддержать выручку компании может запуск программы модернизации старых ТЭС и включение МГТЭС в федеральный мобильный резерв.

— QR-код не подобрали к торговле — По данным Банка России, количество точек продаж торгово-сервисных предприятий, подключенных к системе быстрых платежей (СБП), превысило 7,5 тыс. Сама возможность оплаты гражданами товаров и услуг через СБП появилась в начале четвертого квартала 2019 года. Однако количество банков, оказывающих такие услуги, меньше десятка, и в основном проект все еще находится в пилотном режиме. Впрочем, из-за низкой базы объем операций растет трехзначными темпами.

— "Ташир" готовится к развлечениям — Конкуренцию недавно открывшемуся "Острову мечты" меньше чем через год сможет составить "Парк будущего" на ВДНХ. Так и не реализовавшего проект стоимостью более 11 млрд руб. итальянского подрядчика на строительстве объекта сменила группа "Ташир" Самвела Карапетяна. Новый парк аттракционов в дальнейшем может быть инкорпорирован в выставочный комплекс, который девелопер реализует неподалеку.

— Старые частоты протестируют по-новому — В Москве и Санкт-Петербурге начнется тестирование технологии, которая потенциально должна позволить операторам развернуть сети 5G на уже имеющихся у них частотах для 2G, 3G и 4G. Технологию уже поддерживают ряд смартфонов Samsung, Oppo, Vivo, OnePlus, Xiaomi и других брендов. Это решение не должно становиться альтернативой выделения отдельных частот для 5G, иначе абоненты не заметят улучшения связи, настаивают операторы.

— "Магнит" тянет к Москве — Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит", основанный в Краснодарском крае, рассматривает возможность открыть крупный офис в Москве, где находится основной акционер сети — группа ВТБ. Консультанты рынка недвижимости уверены, что ритейлер хочет перевести часть сотрудников штаб-квартиры. Переезд "Магнита" в столицу может привести к сокращению поступлений в бюджет Краснодара, где сеть является крупнейшим налогоплательщиком, предупреждают эксперты.

— "Никола" меняет компанию — Некогда крупнейший производитель кваса — новгородская "Дека", которая находится в процедуре банкротства, лишилась прав на свою основную марку "Никола". Получить контроль над брендом теперь могут структуры Сити Инвест Банка, пытающегося войти в число кредиторов "Деки".

— Блогеры настроили видео — За последнее время YouTube как медиаканал для себя открыли не только начинающие блогеры, но и профессиональные производители контента. Производить шоу для онлайна оказалось дешевле и проще, чем для ТВ, а вслед за зрителями туда начали приходить и рекламодатели. Но риски новой платформы с точки зрения регулирования остаются высокими, а без инвестиций многие из новых проектов могут так и не дожить до реальной популярности.

— "Дорогостоящий контент в российском YouTube не окупить" — Почему в онлайне пока не стоит ждать дорогостоящих телешоу, а ниша блогеров-интервьюеров уже заполнена, рассказал "Ъ" гендиректор группы Happy Monday Family, среди совладельцев которой холдинг "Газпром-медиа", Евгений Сафонов.

— Цена вопроса — Гендиректор коммуникационного агентства SALO Александр Кукса о рекламе у блогеров. О рынке рекламы у блогеров точно можно сказать одно: он растет. Дальше показания расходятся. Например, практически невозможно отследить публикации, сделанные по бартеру, нативную рекламу без пометки, продакт-плейсмент, публикации, связанные с репутационным менеджментом.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Операторы лишились еще одной возможности быстро запустить в России 5G — Сотовые операторы пока не смогут использовать уже имеющиеся в их распоряжении частоты для развертывания сетей 5G (т. е. сделать их технологически нейтральными). Разрешение на использование диапазонов, в которых сейчас работает связь второго, третьего и четвертого поколений (2G, 3G, LTE), должна была дать на своем ближайшем заседании Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ). Но после прошедшего в понедельник согласительного совещания соответствующий пункт исчез из проекта решения комиссии, рассказали "Ведомостям" источники, близкие к трем компаниям связи, и человек, знакомый с материалами ГКРЧ.

— Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе — Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг в Москве только с глазу на глаз заняли почти три часа и еще примерно два часа – в составе делегаций. Открывая переговоры, Путин заявил, что "ситуация в известной зоне, в Идлибе, в Сирии, обострилась настолько, что это требует, безусловно, нашего прямого личного разговора".

— Запрет недвижимости за рубежом в Конституции не прописали из-за чиновников и депутатов — Запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов. Об этом "Ведомостям" рассказали собеседники в администрации президента и Госдуме. Поправки, касающиеся национализации элит, – это поправки самого президента, "это его тема", для него важно, чтобы у чиновников не было иностранных счетов и гражданства, чтобы в будущем к власти не мог прийти кто-то, связанный с заграницей, поясняет собеседник в администрации.

— Президент Украины вслед за премьером уволил генпрокурора — На Украине продолжаются кадровые перестановки в госаппарате: в четверг Верховная рада отправила в отставку генпрокурора Руслана Рябошапку. Его место может занять Ирина Венедиктова – врио главы Государственного бюро расследований, сообщил источник агентства УНИАН. Днем ранее депутаты уволили с должности премьер-министра Алексея Гончарука и избрали новый состав правительства. Его возглавил Денис Шмыгаль, занимавший до этого должность вице-премьера по региональному развитию. В тот же день из Рады были отозваны все законопроекты, инициированные правительством Гончарука.

— Голосование по поправкам в Конституцию обойдется без дня тишины — На общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию, скорее всего, не будет дня тишины (день накануне голосования, когда запрещена агитация). Об этом сообщила в четверг председатель Центризбиркома Элла Памфилова на медиафоруме в Санкт-Петербурге. Она напомнила, что закон об изменении Конституции агитацию никак не регламентирует, поэтому, скорее всего, никаких препятствий к обсуждению поправок в день перед голосованием возникать не должно.

— Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту — Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно). Проект таких поправок в Уголовный кодекс опубликован на regulation.gov.

— Суд показал грань между концессиями и госзаказом — У инвесторов снова возникают проблемы из-за концессий, слишком похожих на госзаказ. Показательной может стать попытка построить по концессиям несколько школ и детских садов в Республике Тыва. В феврале Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа вынес решение по спору между ее властями и региональным управлением ФАС. Это первое постановление суда кассационной инстанции по таким делам, говорится в материалах платформы "Росинфра".

— Страны ОПЕК решили дополнительно сократить добычу нефти из-за коронавируса — Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) 5 марта согласовала сокращение добычи на 1,5 млн баррелей в сутки во II квартале: члены ОПЕК должны ограничить добычу на 1 млн баррелей в сутки, а страны, не входящие в картель, – на 500 000 баррелей, говорится в сообщении картеля. Согласно действующей квоте добыча стран – участниц соглашения должна быть на 1,7 млн баррелей в сутки ниже уровня октября 2018 г. Эта квота действует до апреля 2020 г.

— "Мечел" просит за свой главный инвестпроект 100 млрд рублей — "Мечел" просит за 51% в Эльгинском угольном проекте в Якутии 100 млрд руб., рассказал "Ведомостям" собеседник, близкий к одной из сторон потенциальной сделки, и подтвердил человек, знающий о подготовке сделки от трех ее участников. Таким образом, весь проект может быть оценен в 196 млрд руб., а доля Газпромбанка (49%) – в 96 млрд. Сумма сформирована, исходя из долга по проекту перед Газпромбанком.

— "Победа" и S7 из-за коронавируса сделают все билеты возвратными — Эпидемия коронавируса вынуждает авиакомпании искать способы поддержать спрос. "Победа" с 7 марта вводит услугу возврата денег за билеты в случае отказа от перелета, рассказал "Ведомостям" представитель лоукостера. Для этого при покупке билета нужно будет доплатить 499 руб. за перелет в одну сторону. Вернуть деньги можно будет при отказе от полета не позднее чем за 48 часов до вылета. Как долго будут действовать новые правила, представитель компании не уточнил.

— Туроператоры просят поддержки у Минэкономразвития и Минтранса — Ассоциация туроператоров (АТОР) обратится в Минэкономразвития и Минтранс с просьбой поддержать турбизнес из-за ситуации с коронавирусом, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. Спрос по всем зарубежным направлениям упал на 25%, въездной турпоток за 2020 г. может снизиться на 15%, сокращается спрос и на туры по России, перечислила она.

— Владислав Доронин создает новый гостиничный бренд Janu — Владелец сети люксовых отелей Aman Владислав Доронин создает новый гостиничный бренд – Janu. Он призван вернуть людям радость общения, заявляет отельер. Первые три отеля Janu ("душа" на санскрите) откроются в 2022 г. в Токио и Черногории, где уже существуют гостиницы Aman, а также в Саудовской Аравии. Девелопером отелей в Черногории и Саудовской Аравии станет Royal Commission for AlUla.

— "Экоофис" продает часть своих активов ГК ПИК и Capital Group — Группа ПИК может выкупить у компании "Экоофис" Андрея Ковалева технопарк "Перово Поле" (17 300 кв. м), рассказали "Ведомостям" два консультанта, работавших с этим объектом. Смена менеджмента уже происходит: 28 февраля гендиректором владеющей технопарком компании "ВНИИмонтажспецстрой" стал Андрей Мазунин. Он также руководит тремя входящими в ПИК фирмами.

— Что нужно знать, прежде чем тратить материнский капитал — Уже на следующей неделе семьи, в которых после 1 января 2020 г. родился первенец, впервые получат право на материнский (семейный) капитал в размере 466 617 руб. Ранее он полагался семьям лишь после рождения второго ребенка. Тем, кто в этом году родил второго или последующих детей и ранее не получал капитал, положено 616 617 руб. Закон об этом президент Владимир Путин подписал 1 марта.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Вирус в удаленном доступе — Технологические гиганты, банки и другие крупные компании переводят сотрудников на работу из дома. Причина — распространение в мире вируса COVID-19. Эксперты положительно оценивают это решение, так как при современных системах коммуникаций нет большой необходимости в постоянном пребывании сотрудников в офисе.

— Детектор лжи слушает — Чтобы пройти тестирование на полиграфе совсем не обязательно подключаться проводами к компьютеру. Современные российские технологии позволяют это делать по обычному телефону. В Москве представлена революционная платформа "151EYE", которая уже помогает СК в работе.

— Пора закрепить таблетки — Правительство предложило создать единый регистр граждан, имеющих право на льготные лекарства и медицинские изделия. Комитет Госдумы по охране здоровья одобрил внесенный в феврале кабмином законопроект, но планирует внести в него поправки к первому чтению.

— Судят по себе — Сегодня одна из популярных тем в правовом сообществе: возможное расширение полномочий судов присяжных. Например, председатель Совета судей России Виктор Момотов предложил подумать о введении присяжных в гражданских спорах.

— Прямой разговор — Россия и Турция согласовали документ по урегулированию ситуации в Сирии, который должен продвинуть вперед мирный процесс. В документе три пункта: с 6 марта действует режим прекращения огня, также будет создан коридор безопасности, а с 15 марта начнется совместное российско-турецкое патрулирование по трассе М4.

— Нормы повысят статус — Завершился большой этап работы над поправками в Конституцию. Специально созданная рабочая группа собрала инициативы от представителей всех слоев общества и регионов страны, а профильный комитет Госдумы их обработал. Законопроект об изменениях в Основном Законе одобрен к принятию во втором чтении.

— Северный путь — Президент подписал указ об основах государственной политики в Арктической зоне до 2035 года. Они определяют национальные приоритеты России в этом регионе. Среди них обеспечение суверенитета и территориальной целостности страны, сохранение Арктики как территории мира, обеспечение высокого качества жизни и благосостояния населения Арктики и развитие ее ресурсной базы.

— Кольцо "Сириуса" — Все больше специалистов хочет остаться в стране или вернуться из-за рубежа, нужно это поощрять, заявил президент в девятой серии видеоинтервью ТАСС, посвященной поддержке талантливой молодежи. Также Владимир Путин похвалил конкурс "Лидеры России" и рассказал, как и для чего появился центр "Сириус".

— Два народа — одна память — Седьмой форум регионов России и Беларуси посвятят историческому наследию Великой Победы. Об этом договорились участники заседания оргкомитета под председательством спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и главы Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальи Кочановой. Мероприятие пройдет осенью этого года в Минске и Минской области.

— Премия за диагноз — Почти 20 млрд рублей правительство РФ направляет в здравоохранение на привлечение новых кадров и выплаты медицинским работникам. "Важно преодолеть недостаток кадров, особенно в первичном звене здравоохранения", — отметил премьер Михаил Мишустин.

— Комплексный выбор — Никаких возможностей для "каруселей" на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ не будет. Главная задача ЦИК — сделать так, чтобы эта уникальная процедура ни у кого не вызывала сомнений, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

— Память и вера — Поправка в Конституцию, связанная с Богом, точно не несет никаких угроз светскому характеру РФ. Так считает социолог, религиовед, руководитель центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

— Пустят в расход — Россияне вскоре могут получить возможность расходовать часть бюджетных средств. Жители поселка или части муниципалитета сами определят, куда направить деньги. Законопроект о "народном бюджете" прошел первое чтение в Госдуме.

— Доступ разрешен — За отказ обслуживать инвалида или пожилого человека будут грозить серьезные штрафы. Тех, кто сознательно ущемляет права таких граждан, накажут на сумму до полумиллиона рублей. Закон поможет предотвратить безобразные ситуации, связанные с отказом в обслуживании, например, в кафе или в ресторане по причине ограниченных возможностей здоровья или пожилого возраста, объяснили в Госдуме.

— Чисто несимволически — Половина выбросов углекислого газа в городах — от эксплуатации зданий, свалки на 30% укомплектованы строительным мусором, а Россия лидирует в рейтинге ухудшения экологии в последние 10 лет. Об этом говорили эксперты за круглым столом в "РГ".

— Опережение отставания — Во время своей недавней поездки в Курганскую область премьер-министр Михаил Мишустин одобрил индивидуальную программу развития этого региона. Уровень среднедушевых доходов населения в нем по итогам 2018 года составлял 20,3 тыс. руб., уровень бедности — 19,4 процента, уровень безработицы — 8 процентов. В ходе выполнения программы планируется к 2024 году вдвое снизить долю населения с доходами ниже прожиточного минимума, создать около 10 тыс. рабочих мест, сократить на 10 процентов число безработных.

— Минус ради плюса — Министры организации стран-экспортеров нефти на заседании в Вене одобрили дополнительное сокращение добычи "черного золота" на 1,5 млн баррелей в сутки. На это решение повлияло распространение коронавируса.

— Увидеть Париж и не заболеть — Эпидемия коронавируса создала беспрецедентную ситуацию на туристском рынке, которая грозит его участникам миллиардными убытками. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

— Хроника коронавируса — Власти Индонезии заявили о планах разместить заразившихся коронавирусом на необитаемом острове Галанг. В России тем временем отменили Петербургский международный экономический форум. Как развивалась ситуация с эпидемией в четверг — 5 марта — в материале "РГ".

— В Москве введен режим повышенной готовности для профилактики коронавируса — В целях активизации работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве вводится режим повышенной готовности. Об этом говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина.

— Одна лицензия на все — Возможность упрощения правил оборота гражданского оружия в России может вновь оказаться предметом обсуждения заинтересованных ведомств. Связано это с возобновлением пересмотра обязательных требований к бизнесу.

— Не подвел под монастырь — Конституционный суд РФ обязал власти компенсировать убытки граждан, причиненные им в результате ограничения права частной собственности. В решении суда подчеркивается, что это должно быть сделано даже в тех случаях, когда действия властей были правомерными.

— Зима уходит из-под ног — В Международный женский день просто не может быть плохой погоды, считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Практически на всей территории страны синоптик пообещал на эту дату температуру выше нормы.

— Свет плюс комфорт — Пластиковые "синие кабинки" на улицах города во время массовых мероприятий остаются в прошлом. На портале "Активный гражданин" открылось голосование, в котором москвичи могут найти им замену.

— Бес в погонах — В поселке Локте Брянской области начался суд над бывшим заместителем начальника Брасовского отдела полиции Денисом Тереховым, которого обвиняют в избиении 17-летнего Ивана Вахрушина. По словам свидетелей, вечером пьяный майор начал куролесить со своим другом в кафе возле автостанции, потом перебрался к ресторану.

— Говорите, вас прочтут — Принято считать, что отправка в мессенджере голосового сообщения в обмен на текстовое послание — это признак дурного тона. Записать послание голосом и отправить его проще, чем набирать текст. Зато получателю сложнее — чтобы найти какую-то важную информацию, придется переслушивать целиком все сообщение, а то и несколько.

— Включились в Сеть — Заказать лекарства в аптеке, записаться к врачу, оплатить коммунальные платежи, подать заявление в госорганы — все это теперь могут, не вставая с дивана 305 380 пенсионеров, прошедших обучение на курсах "Азбука интернета". Благотворительный проект пять лет назад запустили Пенсионный фонд России и компания "Ростелеком".

— Соло на трубе — Впервые за последние пять лет доля сжиженного природного газа (СПГ) в общем импорте газа странами Евросоюза выросла с 15% до 25%. Приток СПГ в Европу отодвинул на второй план проект "Северного потока-2", конкурентоспособность которого ЕС сознательно понижает законодательными препонами.

— Любовь в "цифре" — Год 20-летия радиостанции стартовал с фирменного праздника — Big Love Show. Масштабные концерты прошли с аншлагами в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге. На сцену вышло много звезд — Дима Билан, Тимати, Макс Барских, Елка, Сергей Лазарев, Егор Крид, Полина Гагарина… А начался праздник с того, с чего 20 лет назад и начиналось Love Radio, — с хита Натальи Ветлицкой "Посмотри в глаза".

— Дневник пациента — Минздрав разработал дневник наблюдений за пожилыми пациентами на дому для частных медорганизаций. Проект приказа размещен для общественного обсуждения. Документ создан в рамках пилотного проекта по привлечению частных медицинских организаций к оказанию помощи гражданам 65 лет и старше, в том числе проживающих в сельской местности.

— "Пятисотка" на подходе — В войска поступил первый комплект новейшего зенитно-ракетного комплекса средней дальности С-350. И готовится к началу государственных испытаний самая мощная в мире и дальнобойная зенитная ракетная система С-500 "Прометей".

— Едины только на словах — Надвигающийся на Европу миграционный кризис, который спровоцировал президент Турции, в очередной раз подтверждает: ЕС един только на словах. Пока в Греции с переменным успехом отбиваются от мигрантов, в Старом свете выражают солидарность с Афинами и ничего не делают.

— За "фейк ньюс" заплатят — Дональд Трамп, уверенно идущий на перевыборы президента США, подал в суд на газеты The New York Times и The Washington Post, обвинив СМИ в клевете. Поводом для иска стали распространенные изданиями сведения о якобы имевшем место сговоре избирательной кампании Трампа с Россией.

— Примирение как чудо — Для немцев крайне важна культура памяти о событиях Второй мировой войны, отмечает глава Национального союза Германии по уходу за воинскими захоронениями Вольфганг Шнайдерхан. По его словам, нужно четко разделять это понятие с текущей политикой.

— Фемида решает — Турецкая прокуратура потребовала оправдать пятерых фигурантов по резонансному делу об убийстве посла РФ Андрея Карлова 19 декабря 2016 года. Остальных 23 обвиняемых прокуратура просит приговорить к различным срокам заключения, в том числе пятерых из них — к двум пожизненным срокам, еще троих — к пожизненному сроку. Об этом говорится в обвинительном заключении суда по особо тяжким преступлениям, заседание которого прошло в Анкаре.

— Лес может задохнуться — Тропические леса Амазонии уже в следующем десятилетии могут начать выбрасывать в атмосферу гораздо больше углерода, чем будут поглощать. Как утверждают авторы нового научного исследования, опубликованного в журнале Nature, это в первую очередь связано с тем, что деревья выделяют CO2, когда погибают. С одной стороны, это естественный процесс.

— Макияж под камуфляж — Хоть и считается, что военная служба не для женщин, более 41 тысячи представительниц слабого пола в Российской армии, в том числе 4 тысячи дам-офицеров, с успехом опровергают это явно устаревшее утверждение.

— Решительные люди — Жители многих регионов уже давно сами решают, на что потратить бюджетные деньги. Такую инициативу решено закрепить на законодательном уровне. И в четверг Госдума приступила к обсуждению закона о народном бюджете.

— Риск во спасение — Неуместно называть пациентов безнадежными, надежда должна быть; даже самым тяжелым больным можно, а главное, нужно помочь. Об этом в интервью "РГ" заявил Роман Комаров, заведующий клиникой факультетской хирургии имени Бурденко.

— Сам себе донор — Впервые донором больного ребенка, который нуждался в пересадке почки, стал он сам. Об операции "РГ" рассказал проводивший ее врач Дмитрий Ахаладзе, руководитель группы торакоабдоминальной хирургии в Центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева.

— В офисе как на ферме?— Так называемый "туннельный синдром" — заболевание, которое у медиков еще недавно было принято считать профессиональным заболеванием доярок, сегодня все чаще встречается у офисных работников. Об этом говорит столичный врач-невролог Юрий Андрусов. Большинство пациентов, столкнувшихся с этой проблемой, жалуются на боли в пястном суставе, на онемение рук и пальцев.

— Держите спину — Ульяновский врач предложил новый метод лечения болезней позвоночника и суставов. Для этого он изготовил особое приспособление — "вертикализатор", представляющий собой стержень, на который подвешивается груз.

— Вылечит импульс — Самарские ученые разрабатывают безоперационный способ разрушения онкологических опухолей с помощью магнитных импульсов. По мнению инженеров, магнитное поле будет воздействовать именно на слой больных клеток и не повреждать здоровые.

— Синдром Башмачкина — Юноша-сирота убрал со школьной тропы поваленное дерево и распилил на дрова. В итоге — иск за хищение госсобственности. Одним из самых активных защитников "преступника" оказался депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Павел Басинский побеседовал с ним на тему "маленького человека".

— Байкал манит — Начало весны на Байкале отмечено несколькими событиями. Сперва стартовал трехдневный фестиваль ледяных скульптур на острове Ольхон, где главным информационным спонсором была "Российская газета". Затем фестиваль скорости "Байкальская миля", на котором устанавливаются рекорды скорости на различных видах техники на льду самого глубокого озера на планете. И завершились эти мероприятия масштабной уборкой озера эковолонтерами.

— За женитьбу — Свежий опрос ВЦИОМа свидетельствует: 90 процентов опрошенных не одобряют неофициальные отношения. К так называемому гражданскому браку больше склонна молодежь: 16 процентов мужчин и женщин до 34 лет выбрали бы такую форму жизни. И только 5 процентов наших граждан после 60 лет не видят ничего плохого в семье без похода в госучреждение.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Режим укрощения огня — Москва и Анкара согласовали документ по итогам шестичасовых переговоров в Кремле. В частности, договорённости предполагают введение режима прекращения огня в Идлибе в ночь на 6 марта. Кроме того, стороны решили создать коридор безопасности вблизи стратегически важной трассы М4. Патрулирование этой области будет осуществляться российскими и турецкими силами.

— Потеряли форум — Госкомпании и регионы не ощутят особых финансовых потерь от отмены Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2020 году. Все сделки, которые планировалось заключить на его площадке, будут подписаны в частном порядке, рассказали "Известиям" его участники. По их словам, "Росконгресс" уже более месяца назад предупредил основных экспонентов о риске отмены ПМЭФ из-за эпидемии коронавируса.

— Возьмут с больничным — Для россиян, которых отправят на карантин из-за коронавируса, предложили увеличить выплаты по больничным. В Госдуме работают над соответствующими поправками в законодательство. Депутат Андрей Ветлужских ("Единая Россия") уже направил проект в Минтруд (письмо есть у "Известий"). По словам парламентария, карантин предлагают приравнять к простою и компенсировать сотрудникам, вынужденно отстраненным от работы, не менее 2/3 зарплаты (67%). Это в первую очередь поможет молодым россиянам с небольшим стажем — сегодня на больничном они получают максимум 60% зарплаты.

— Дали взнос — Предложение Минфина повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей приведет к тому, что к 2024 году налоговая нагрузка на эту категорию вырастет на 50 млрд рублей. При этом сами платежи для ИП будут увеличиваться быстрее ожидаемой инфляции, говорится в письме "Опоры России" в администрацию президента (есть у "Известий"). Одобрение поправок повлечет за собой массовый уход бизнеса в тень, считают в объединении. В Минфине напротив утверждают, что индексация взносов для ИП — стандартная процедура, необходимая для сохранения формируемых сегодня пенсионных прав, она не подразумевает рисков для предпринимателей.

— Ограниченный контроль — Греция смогла заблокировать поток незаконных мигрантов из Турции. Об этом "Известиям" заявили в министерстве защиты граждан страны. В ведомстве отметили: на данный момент греко-турецкую границу пытаются пересечь 32 тыс. беженцев — это в четыре раза меньше цифры, которую называет Анкара. Так или иначе, Евросоюз и Турция пока не смогли договориться, как они будут решать проблему с наплывом мигрантов в Европу.

— Вооружены и безопасны — Политики отказываются от рукопожатий, закрывается штаб-квартира ООН в Женеве, одна за другой отменяются международные выставки — так европейские страны реагируют на эпидемию коронавируса. Очевидцы рассказали "Известиям", как с полок крупных супермаркетов сметают предметы гигиены и крупу. Министерства здравоохранения Швейцарии, Германии и Австрии по-разному оценивают уровень опасности, но одинаково уверены, что способны защитить своих граждан от COVID-19.

— Буря перед затишьем — На сговорчивость Анкары во время переговоров в российской столице вполне могли повлиять потери, понесённые протурецкими силами в Сирии. Такое мнение в беседе с "Известиями" высказали военные эксперты. Перед началом встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана вооружённые группировки в Идлибе попытались возобновить боевые действия. Однако их активность свелась к перестрелкам с правительственными войсками по линии фронта.

— "Остальной мир не разрешит Абэ уйти" — Премьер Японии Синдзо Абэ вполне может остаться и на четвёртый срок в качестве лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) — а значит, и сохранить кресло главы правительства в 2021 году. Об этом в интервью "Известиям" заявил однопартиец премьера, генеральный секретарь ЛДП в палате советников Хиросигэ Сэко.

— Дамы рулят — Женщины всё чаще выбирают традиционно мужские профессии. В сервисах по поиску работы "Известиям" сообщили, что в последние годы в разы выросло число обращений от дамводителей. Больше стало и россиянок, претендующих на вакансии плотников, слесарей и даже кузнецов. В 2021-м вступит в силу новый, заметно сократившийся перечень запрещённых для женщин профессий.

— За сто первый километр — Российская артиллерия научится поражать цели на расстоянии свыше 100 км. Сверхдальнобойные управляемые снаряды в ближайшее время пополнят боекомплекты установок "Коалиция" и "Мста". До сих пор предельная дистанция полёта корректируемого боеприпаса не превышала 20 км. Увеличенная дальность позволит обычным самоходным орудиям поражать важнейшие объекты — пункты управления, штабы, аэродромы, узлы связи и мосты в глубоком тылу противника.

— Точная ставка — Российские учёные впервые получили редкий радиоактивный изотоп — тербий-149, который поможет эффективно диагностировать и уничтожать как злокачественные опухоли, так и метастазы. Методика наработки тербия-149 была создана специалистами НИЦ "Курчатовский институт" на ускорителе У-150. Появления медпрепаратов на основе этого изотопа можно ожидать после прохождения необходимых испытаний, которые займут около 10 лет.

— Изобретая жертву — Трендом года в области банковских мошенничеств могут стать атаки на счета индивидуальных предпринимателей (ИП). Такими прогнозами с "Известиями" поделились эксперты крупнейших банков. Они пояснили: владельцев небольших фирм по степени доверчивости можно сравнить с физлицами, но у них на счетах гораздо больше денег.

— Потянуло на льготное — Семейной ипотекой с госучастием готовы воспользоваться 22% россиян. Об этом говорится в исследовании НАФИ и "Дом.РФ", с которым ознакомились "Известия". За два года число семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, уменьшилось с 45 до 40%. Но показатель всё ещё высокий, поэтому спрос на программы господдержки будет расти, считают эксперты. Правда, сегодня разными видами льгот — от семейной до сельской ипотеки — может воспользоваться менее половины россиян.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Безымянный экспорт — Экспорт из России по скрытым разделам таможенной статистики превысил $55 млрд, свидетельствуют открытые данные ФТС, проанализированные РБК. Три четверти поставок—это трубопроводный газ. Остальное — вооружения, самолеты и изотопы.

— С долгами Абакана разбирается Москва — Президент России Владимир Путин поручил правительству провести комплексную проверку исполнения бюджета Республики Хакасия за прошлый год и проверить данные о просроченной кредиторской задолженности региона. Минфину России поручено разработать предложения об оказании республике финансовой помощи. Это следует из подписанного в конце февраля поручения главы государства. РБК ознакомился с копией документа, его подлинность подтвердил источник в Верховном совете Хакасии.

— Украинское правительство обновилось внешне — В четверг, 5 марта, утвержденное накануне правительство Украины провело первое заседание. Реформирование кабинета началось с утверждения отставки премьера Алексея Гончарука и назначения в среду вечером новым главой правительства Дениса Шмыгаля. Также в среду депутаты Рады утвердили 13 новых министров, а также новых глав МИДа и Минобороны, кандидатуры которых внес президент Украины.

— Детские диагнозы получат "второе мнение" — Минздрав поручил Национальному медицинскому исследовательскому центру детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ) им. Дмитрия Рогачева разработать регламент обязательной перепроверки биоматериала детей с онкологическими заболеваниями. Об этом РБК рассказал президент НМИЦ Александр Румянцев.

— "Когалымавиа" перекладывает банкротство на Египет — Авиакомпания "Когалымавиа" (работала под брендом Metrojet), находящаяся в стадии банкротства с февраля 2018 года, и турецкий туристический холдинг Prince Group подали иски против властей Египта в Постоянный арбитражный суд (PCA, Permanent Court of Arbitration) при комиссии ООН по праву международной торговли в Гааге. Компании требуют компенсировать как прямой ущерб вследствие теракта на борту Airbus А321 в октябре 2015 года, так и потерю своих инвестиций в экономику Египта.

— Каждый десятый рискует лицензией — Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства "Эксперт РА" (есть у РБК). Согласно оценкам аналитиков, дефолт в течение ближайших 12 месяцев грозит 9,5% действующих банков (список не раскрывается).

— Шоколад с пищевыми добавками — Холдинг "Объединенные кондитеры", крупнейший в России производитель кондитерских изделий, запустил сеть магазинов в формате "у дома". Об этом говорится в поступившем РБК сообщении компании. "Аленка" — собственная розничная сеть "Объединенных кондитеров", открывшаяся в 2015 году, — до сих пор специализировалась только на продаже кондитерских изделий.

— Российский бизнес задает TON — В материалах Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликован список участников второго раунда инвестиций в блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON), над созданием которой работает команда Telegram Павла Дурова. Список приводит эксперт Стивен Маккеон, которого Telegram привлек для подготовки аналитического отчета о работе блокчейн-проекта в рамках разбирательства, инициированного SEC в октябре 2019 года.

— "Красные тетушки" набирают холостые обороты — Господин Чжан не сомневался в том, откуда должна быть родом его будущая жена — непременно из Шанхая, Нинбо или Ханчжоу. Чтобы организовать личную жизнь в соответствии со своими предпочтениями, Чжан обратился в одно из шанхайских брачных агентств, которое обещало подобрать "бриллиантовому холостяку" (так в Китае называют состоятельных холостяков) подходящую пару.